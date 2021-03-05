Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти видання Readovka виявили на узбережжі Чорного моря поруч із Геленджиком резиденцію, володіння якої приписують патріарху РПЦ Кирилу. Офіційно її називають "духовним центром", але на ділі туди приїжджає тільки патріарх.

Про це повідомляє видання Readovka, передає Цензор.НЕТ.

"Серед лісів, масиву унікальної піцундської сосни і гір, загубився будиночок. Його власник відомий давно – патріарх Кирило. Насправді "будиночком" володіння назвати складно, адже вони вражають своїм масштабом, дорожнечею і приватністю", – пише видання.

За даними порталу, цю резиденцію називають "Духовним центром" Московської патріархії, однак будівля стала особистою дачею патріарха за 22 млрд рублів (близько 300 млн доларів), де він відпочиває кілька разів на рік.

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Будівництво будинку почалося ще 2004 року, коли нині покійний патріарх Алексій хотів побудувати там невелику дачу для себе в межах 1,8 гектарів. Передбачалося, що територія не зачепить туристичні місця. З приходом Кирила, йдеться в розслідуванні, межі об'єкта розширилися в 10 разів – до 21 гектара, куди увійшли заборонені землі лісфонду, туристична стежка і навіть частина місцевого кладовища.

Вартість маєтку журналісти оцінили в 22 млрд руб. (близько 8,33 млрд грн).

Сусідами патріарха виявилися президент РФ Володимир Путін, а також мільярдери Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг.

Між дачами патріарха і президента навіть є стежка. Самі території охороняють співробітники ФСО і не підпускають нікого і близько до майна святості.

Особняк глави РПЦ нагадує храм. Зовні висять ікони, а деякі частини даху виглядають як церковні куполи. Та попри всі проповіді патріарха про шкоду багатства, сам він не соромиться зайвий раз оточити себе розкішшю. Наприклад, серед куплених гектарів є також виноградники, які "віджали" у місцевої сім'ї.

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До будівництва дачі патріарха уздовж мальовничого берега проходила дорога, яку перекрили.

Окрім того, відвідувачів місцевого кладовища, частину якого захопив патріарх, змусили ходити в обхід по шосе. А деякі місцеві жителі скаржилися, що їм заборонено проводити гучні похорони під час приїзду Кирила.

Щоб не заважати відпочинку патріарха, закрили частину сусіднього санаторію "Голубая даль", де оздоровлювали дітей-інвалідів з ДЦП, а тамтешні рідкісні піцундські сосни, що росли навколо нього – вирубали. Ба більше – представники глави РПЦ обходили всі кафе на набережній, щоб там вимикали музику.

"Коли патріарх Кирило приїжджав туди, це створювало гігантські проблеми для місцевих жителів і відпочивальників санаторію "Голубая даль". Був також наказ виселяти всі номери, які виходять вікнами на резиденцію патріарха. Також обходили всі кафе на набережній, щоб там вимикали музику", - розповів Сергій Менжерицький.

"Будівництво палацу патріарха Кирила стало не тільки проблемою для місцевих, а й екологічною катастрофою. Щоб поставити черговий палац на Чорноморському узбережжі, вирубали кілька гектарів піцундської сосни і перегородили прохід на місцеве кладовище. По суті, центр функціонує для однієї людини і спричиняє гігантську кількість незручностей, коли його відвідує сам патріарх. Страждають всі: "Голубая даль", діти-інваліди, рибалки, власники кафе, місцеві, які не можуть пройти до цвинтаря, туристи", - резюмує видання.

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Нагадаємо, раніше журналісти фонду Навального оприлюднили розслідування, в якому показали палац Путіна під Геленджиком.