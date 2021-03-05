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Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти видання Readovka виявили на узбережжі Чорного моря поруч із Геленджиком резиденцію, володіння якої приписують патріарху РПЦ Кирилу. Офіційно її називають "духовним центром", але на ділі туди приїжджає тільки патріарх.

Про це повідомляє видання Readovka, передає Цензор.НЕТ.

"Серед лісів, масиву унікальної піцундської сосни і гір, загубився будиночок. Його власник відомий давно – патріарх Кирило. Насправді "будиночком" володіння назвати складно, адже вони вражають своїм масштабом, дорожнечею і приватністю", – пише видання.

За даними порталу, цю резиденцію називають "Духовним центром" Московської патріархії, однак будівля стала особистою дачею патріарха за 22 млрд рублів (близько 300 млн доларів), де він відпочиває кілька разів на рік.

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Будівництво будинку почалося ще 2004 року, коли нині покійний патріарх Алексій хотів побудувати там невелику дачу для себе в межах 1,8 гектарів. Передбачалося, що територія не зачепить туристичні місця. З приходом Кирила, йдеться в розслідуванні, межі об'єкта розширилися в 10 разів – до 21 гектара, куди увійшли заборонені землі лісфонду, туристична стежка і навіть частина місцевого кладовища.

Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 01

Вартість маєтку журналісти оцінили в 22 млрд руб. (близько 8,33 млрд грн).

Сусідами патріарха виявилися президент РФ Володимир Путін, а також мільярдери Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг.

Між дачами патріарха і президента навіть є стежка. Самі території охороняють співробітники ФСО і не підпускають нікого і близько до майна святості.

Особняк глави РПЦ нагадує храм. Зовні висять ікони, а деякі частини даху виглядають як церковні куполи. Та попри всі проповіді патріарха про шкоду багатства, сам він не соромиться зайвий раз оточити себе розкішшю. Наприклад, серед куплених гектарів є також виноградники, які "віджали" у місцевої сім'ї.

Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 02

Також дивіться: Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"". ВIДЕО

До будівництва дачі патріарха уздовж мальовничого берега проходила дорога, яку перекрили.

Окрім того, відвідувачів місцевого кладовища, частину якого захопив патріарх, змусили ходити в обхід по шосе. А деякі місцеві жителі скаржилися, що їм заборонено проводити гучні похорони під час приїзду Кирила.

Щоб не заважати відпочинку патріарха, закрили частину сусіднього санаторію "Голубая даль", де оздоровлювали дітей-інвалідів з ДЦП, а тамтешні рідкісні піцундські сосни, що росли навколо нього – вирубали. Ба більше – представники глави РПЦ обходили всі кафе на набережній, щоб там вимикали музику.

"Коли патріарх Кирило приїжджав туди, це створювало гігантські проблеми для місцевих жителів і відпочивальників санаторію "Голубая даль". Був також наказ виселяти всі номери, які виходять вікнами на резиденцію патріарха. Також обходили всі кафе на набережній, щоб там вимикали музику", - розповів Сергій Менжерицький.

"Будівництво палацу патріарха Кирила стало не тільки проблемою для місцевих, а й екологічною катастрофою. Щоб поставити черговий палац на Чорноморському узбережжі, вирубали кілька гектарів піцундської сосни і перегородили прохід на місцеве кладовище. По суті, центр функціонує для однієї людини і спричиняє гігантську кількість незручностей, коли його відвідує сам патріарх. Страждають всі: "Голубая даль", діти-інваліди, рибалки, власники кафе, місцеві, які не можуть пройти до цвинтаря, туристи", - резюмує видання.

Також дивіться: Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною. ВIДЕО

Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 03
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 04
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 05
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 06
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 07
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 08
Журналісти знайшли біля палацу Путіна особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб 09

Нагадаємо, раніше журналісти фонду Навального оприлюднили розслідування, в якому показали палац Путіна під Геленджиком.

Автор: 

Кирил (453) нерухомість (891) росія (65162) РПЦ (512)


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Топ коментарі
+41
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 6672
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05.03.2021 12:58
+39
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 4198
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05.03.2021 13:01
+37
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9878
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05.03.2021 12:59
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Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 6672
показати весь коментар
05.03.2021 12:58 Відповісти
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9878
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05.03.2021 12:59 Відповісти
насосал у путина
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05.03.2021 14:07 Відповісти
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 1619
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05.03.2021 12:59 Відповісти
БЕСсеребряник как гаварица - Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
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05.03.2021 13:54 Відповісти
Япончик явно офігівший такий пацанчик.
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05.03.2021 12:59 Відповісти
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 4198
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05.03.2021 13:01 Відповісти
РПЦ - нічого святого
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05.03.2021 13:02 Відповісти
таки да! поп Кирилл видно забыл, что сказал Иисус: "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное"
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05.03.2021 17:21 Відповісти
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 2300
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05.03.2021 13:02 Відповісти
Ничего удивительного. А для черепных один ответ, а чё он имеет право.
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05.03.2021 13:02 Відповісти
Очередная лажа!
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05.03.2021 13:03 Відповісти
этой "лаже" уже не один год..и не пять даже))...батюшко то давненько хором себе этот, по бедности своей строит...скиньтесь православные и кто там еще мне верить остался, батюшко теремок достроить, верные в церкву мою, мною отканониченную, совсем ходить перестали а от свечных заводиков прибыли ..слезы...))).
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05.03.2021 18:53 Відповісти
он шо?..котиков на фасаде хоронит???)))
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05.03.2021 13:04 Відповісти
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9960
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05.03.2021 13:06 Відповісти
это не верно по форме и по сути, говорить "российское православие"..
правильно говорить, российское кривдаславие!..
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05.03.2021 13:11 Відповісти
или московский сатанат
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05.03.2021 17:22 Відповісти
если бога нет - откуда все это у патриарха?!! шах и мат, атеисты!
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05.03.2021 13:14 Відповісти
Это основополагающая кремлевская скрепа

Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 989
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05.03.2021 13:16 Відповісти
СВЯТІ НЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ!!!- і ЦВІНТАР ПОРУЧ!!! - РАЙ!!!
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05.03.2021 13:20 Відповісти
Для рузге это норма. Для них все - норма
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05.03.2021 13:20 Відповісти
Цвінтар поруч- РАЙ ЧЕКАЄ!!! - БОГ В ПОМІЧ!!!
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05.03.2021 13:23 Відповісти
СВЯТІ НЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ!!!- і ЦВІНТАР ПОРУЧ!!! - РАЙ!!!
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05.03.2021 13:25 Відповісти
Черти ждут старого подонка.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
Ну всё правильно, всё логично. Зачем тратить драгоценное время на дорогу, если старпёрам захоцца друг дружке выхлопухи взаимно нежно отхонинговать, вместе весело и задорно попердеть, эякулят обоюдно перорально излить любвеобильно?
Понимать надо.
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05.03.2021 13:31 Відповісти
До чего докотилась фашистская кацапия?!
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05.03.2021 13:35 Відповісти
Одно радует, что рядом с кладбищем. Обнадеживает.
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05.03.2021 13:42 Відповісти
Как оказалось духовное и материальное очень и очень идут рядом.
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05.03.2021 13:45 Відповісти
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 100
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05.03.2021 13:45 Відповісти
Звездоний насосал у генеалисимуса или порадовал его плешившество святым очком. РПЦ - это сатанинская шобла, попирающая библейские заповеди.
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05.03.2021 13:50 Відповісти
РюсскіхНєПаставітьНаКалєні... їх х#йло та кодла помтавила раком!
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05.03.2021 13:57 Відповісти
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 5676
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05.03.2021 13:57 Відповісти
попец накаламутил не слабо и яхта и хаза и телки судя по всему
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05.03.2021 13:57 Відповісти
Навіщо ви забиваєте свовєму читачу дурним голову.У нас що,мало такого.Давайте краще про своїх .
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05.03.2021 14:06 Відповісти
Патріарх мракобісся.
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05.03.2021 14:14 Відповісти
сатанисти як і московський патріархат в украіні
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05.03.2021 14:19 Відповісти
Ви знаєте, про цього кагебіста в рясі навіть згадувати не хочеться. Оборотень рідкісний...
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05.03.2021 14:28 Відповісти
Только дебилы назовут церковные владения принадлежащими одному человеку, сменится патриарх и он будет пользоватся этим домиком.
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05.03.2021 14:28 Відповісти
а навіщо слугам Господа такі розкоші ?
Пам'ятаєте в чому Ісус ходив, що їв, як жив ?
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07.03.2021 07:55 Відповісти
Кирило молиться за всіх нас. Молитися за всіх - це дуже важко, тому йому потрібно відновлювати свої духовні сили. Сеанс стриптизу в опочивальні очільника Всія і Всіх надихає і збільшує кількість сперматозоїдів і сил.
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05.03.2021 14:31 Відповісти
Там частина грошей українців, які запевняють що ходять до Бога, а насправді несуть гроші тютюновому і горілчаному шайтанові-сатаністу Гундяю. А "какая разница, какая церковь". Самі платять гроші на кулі, якими вбивають їх синів. Коли вже до них дійде? Якби ж не було своєї церкви, а так є своя ПЦУ, але вони вперто йдуть в неканонічну.
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05.03.2021 14:51 Відповісти
Строго по заповєдям Христа, що уж тут ...
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05.03.2021 14:54 Відповісти
церковь- это бизнес
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05.03.2021 15:10 Відповісти
Оооо, українські прочани рашапоїної церкви мають знати - праве крило тих царських хоромів збудовані за їх гроші, задня частина Почаївськими стараннями, а фонтан при вході за рахунок Київської Лаври.
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05.03.2021 15:36 Відповісти
Истинно верующим, шо в лоб шо полбу. Зависть грехЪ! Вот по этому, Бог никакого отношения не имеет к церкви. Церкви строят люди. Чаще жадные и алчные. Как то нужно внушать не контролированным что будет но-но если так поступишь. Вот и вся суть.
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05.03.2021 16:35 Відповісти
Чудова мішень для випробування ОТРК "Грім-2".
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05.03.2021 17:22 Відповісти
Покажіть це тупорим тіткам, що волають за РПЦ!
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05.03.2021 19:03 Відповісти
чисто на деньги прихожан
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Рузький мир під геленжіком , хай їм чорт - це їх земля і іхні грощі ! А що робить москальский патріархат в Україні ? - лікує мозок деяких ідіотів на рашен стайль !!!! треба тимчасово гнати цих путінских фсбешників з України разом з ОПЗЖоп !!!
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06.03.2021 08:22 Відповісти
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 1360
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06.03.2021 10:44 Відповісти
Кацапи схавали дварєц ***** і не подавились, схавають і це. "Нужна проста нємнога патєрпеть!"
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06.03.2021 19:46 Відповісти
Зачем нам про кацапов рассказывать? Тут Гепа в Харькове "намыл" 25 гектаров земли и более 60 тысяч квадратов коммерческой недвижимости за 10 лет мэрства.
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06.03.2021 22:22 Відповісти
Да и ...уй на них!
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07.03.2021 12:53 Відповісти
Зачем нам про кацапов рассказывать? Тут Гепа в Харькове "намыл" 25 гектаров земли и более 60 тысяч квадратов коммерческой недвижимости за 10 лет мэрства.
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09.03.2021 20:08 Відповісти
 
 