Рада має терміново створити ТСК щодо "вагнерівців". Досить приховувати правду, необхідно знайти, хто зрадив Україну, - Ар'єв. ВIДЕО

Народний депутат від фракції "ЄС" Володимир Ар'єв закликав з трибуни Верховної Ради негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

Він зазначив, що Офісу Зеленського не вдасться вдати, ніби нічого не було, адже незабаром буде оприлюднено розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Спочатку в Офісі Президента заперечували, що була взагалі така спецоперація. Потім злилися. І всі, хто говорив про злив спецоперації "вагнерівців", ходили на допити в ДБР, де їх питали, а де вони цю інформацію отримали. Я, Юрій Бутусов, Яніна Соколова, інші журналісти, всі ходили", – нагадав Ар’єв.

"Зараз ми переходимо до етапу торгу, коли заступник Єрмака говорить про те, що "можливо, це попередній Президент злив цю спецоперацію". Таким чином, вони визнають, що спецоперація щодо "вагнерівців" принаймні існувала. Хоча не можуть навіть додуматися до того, що лише чинний президент може мати доступ до деталей спецоперації на фінальному етапі", – зауважує народний депутат.

Також читайте: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

"Ми хочемо ще раз нагадати, що ми вимагаємо зараз створити тимчасову слідчу комісію. На провідних світових телеканалах і платформах вийде фільм-розслідування Bellingcat про те, що відбулося насправді зі справою вагнерівців. І розслідування тоді буде дивитися весь світ", – попередив Ар’єв.

"Ми можемо зараз провести це розслідування тут у парламенті і встановити. Нам не треба мати доступ до секретної інформації, нам треба мати доступ до інформації, як відбувалися події в Офісі Президента наприкінці липня 2020 року і що сталося. Чому фінальна частина спецоперації була зірвана?" – наголошує Ар’єв.

"Європейська Солідарність", інші опозиційні сили вимагають негайно поставити на голосування у Верховній Раді і створити Тимчасову слідчу комісію, щоб ми отримали відповіді на ті питання, які давно поставлені раніше, ніж вийде ефір розслідування Bellingcat, які вже заслужили репутацію серйозними і ґрунтовними розслідуваннями на гарячі теми. Давайте не ховатися, а створимо ТСК і продовжимо роботу над пошуком того, хто зрадив Україну", – закликав Ар’єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський