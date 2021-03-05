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Рада має терміново створити ТСК щодо "вагнерівців". Досить приховувати правду, необхідно знайти, хто зрадив Україну, - Ар'єв. ВIДЕО

Народний депутат від фракції "ЄС" Володимир Ар'єв закликав з трибуни Верховної Ради негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

Він зазначив, що Офісу Зеленського не вдасться вдати, ніби нічого не було, адже незабаром буде оприлюднено розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Спочатку в Офісі Президента заперечували, що була взагалі така спецоперація. Потім злилися. І всі, хто говорив про злив спецоперації "вагнерівців", ходили на допити в ДБР, де їх питали, а де вони цю інформацію отримали. Я, Юрій Бутусов, Яніна Соколова, інші журналісти, всі ходили", – нагадав Ар’єв.

"Зараз ми переходимо до етапу торгу, коли заступник Єрмака говорить про те, що "можливо, це попередній Президент злив цю спецоперацію". Таким чином, вони визнають, що спецоперація щодо "вагнерівців" принаймні існувала. Хоча не можуть навіть додуматися до того, що лише чинний президент може мати доступ до деталей спецоперації на фінальному етапі", – зауважує народний депутат.

Також читайте: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

"Ми хочемо ще раз нагадати, що ми вимагаємо зараз створити тимчасову слідчу комісію. На провідних світових телеканалах і платформах вийде фільм-розслідування Bellingcat про те, що відбулося насправді зі справою вагнерівців. І розслідування тоді буде дивитися весь світ", – попередив Ар’єв.

"Ми можемо зараз провести це розслідування тут у парламенті і встановити. Нам не треба мати доступ до секретної інформації, нам треба мати доступ до інформації, як відбувалися події в Офісі Президента наприкінці липня 2020 року і що сталося. Чому фінальна частина спецоперації була зірвана?" – наголошує Ар’єв.

"Європейська Солідарність", інші опозиційні сили вимагають негайно поставити на голосування у Верховній Раді і створити Тимчасову слідчу комісію, щоб ми отримали відповіді на ті питання, які давно поставлені раніше, ніж вийде ефір розслідування Bellingcat, які вже заслужили репутацію серйозними і ґрунтовними розслідуваннями на гарячі теми. Давайте не ховатися, а створимо ТСК і продовжимо роботу над пошуком того, хто зрадив Україну", – закликав  Ар’єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Бутусов Юрій (3589) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+20
Вагнеровцы может и не нужны, а предатели в ОП очень даже интересны....
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05.03.2021 14:56
+19
Не так: по-перше, операції не було, а, по-друге, її злив Порох
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05.03.2021 14:39
+15
Спецоперації не було, але її злив Порошенко - О.Кракен-Арестович
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05.03.2021 14:46
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Где-то я его видел...
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05.03.2021 14:35 Відповісти
Це - Шарій, тільки навпаки.
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05.03.2021 14:42 Відповісти
тоже на связи??
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05.03.2021 15:05 Відповісти
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05.03.2021 14:37 Відповісти
То-то у дерьмака фонтан красноречия сегодня. Не затыкается)
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05.03.2021 14:37 Відповісти
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев - Цензор.НЕТ 1113
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05.03.2021 14:38 Відповісти
Не так: по-перше, операції не було, а, по-друге, її злив Порох
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05.03.2021 14:39 Відповісти
Что в этом случае слил Петя?
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Спецоперації не було, але її злив Порошенко - О.Кракен-Арестович
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05.03.2021 14:46 Відповісти
Це жарт.
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05.03.2021 14:47 Відповісти
Спитайте Арестовича, це ж він приблизно таке ляпнув))
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05.03.2021 14:47 Відповісти
Ніякого таємного розслідування! Все повинно бути якомога відкритим!
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05.03.2021 14:40 Відповісти
Не буде, там задіяні іноземні партнери.
Хай краще пришлють ФБР розслідувати.
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05.03.2021 14:56 Відповісти
ФБР пусть у себя расследует. Оно, типа, было в этом задействовано...
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05.03.2021 15:44 Відповісти
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев - Цензор.НЕТ 8166
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05.03.2021 14:44 Відповісти
a bubochka protein .nu I chto ?
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05.03.2021 14:45 Відповісти
a bubochka protein .Nu I chto ?
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05.03.2021 14:47 Відповісти
Так и создали. Слуги Осла против Осла.
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05.03.2021 14:48 Відповісти
Д'ерьмак не одобряет эту инициативу. А то ещё на кол посадят.
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05.03.2021 14:49 Відповісти
Давайте постанову в ВР и голосуйте, в чем проблема, уважаемый? Тем более, судя по последним голосованием, в ВР образовалась мощная объединенная оппозиция ОПЗЖГоБЕСы.
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05.03.2021 14:50 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ua/user/87509 - нагла і цинічна брехня
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05.03.2021 15:19 Відповісти
https://censor.net/ua/user/87509 Эта постанова зарегистрирована в ВР еще 16 сентября 2020г, а 7 октября Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал этот проект постановления. Проблема в том, что "слуги" постоянно блокируют решение, включить в повестку дня и проголосовать.
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05.03.2021 16:00 Відповісти
Кого волнуют эти "вагнеровци"......они нах никому не нужны....И Рада имеет чем заняться....
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05.03.2021 14:51 Відповісти
Вагнеровцы может и не нужны, а предатели в ОП очень даже интересны....
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05.03.2021 14:56 Відповісти
Для клоуна сработало правило плевка в колодец. Думал Петра прищимит с керченским походом, зраду найдёт. А теперь даже танец щирого патриота не поможет. Спалились сами с Вагнергейтом.
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05.03.2021 14:51 Відповісти
Интересно, о ком Арьев говорит "и другие оппозиционные силы".
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05.03.2021 14:52 Відповісти
Про ліве крило Партії Регионів.
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05.03.2021 14:55 Відповісти
А кто это?
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Ті хто в опозиції до України та Українського Народу.
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05.03.2021 15:07 Відповісти
В опозиції до України та Українського Народукацапоязичні з народження Зе, Єрмак, Татаров, Венедіктова, яких ну ніяк не можна назвати свідомими українцями!
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05.03.2021 15:29 Відповісти
Там вся ПР такая, а не какое-то полумифическое левое крыло.
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05.03.2021 15:33 Відповісти
Зрадив той хто оприлюднив таємну інформацію,це ж зрозуміло))
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05.03.2021 14:53 Відповісти
Хто зрадив, хто зрадив... Чому Зеля тримає Татарова ? Бо той шантажує тим що скаже хто злив інфу. А сліди ведуть на самий верх...
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05.03.2021 14:55 Відповісти
С этой операцие как с газом, чем больше узнаешь подробностей тем непонятней становится Какая то глобальная афера, а не операция. Намного важней есть вещи - например, пойти на Майдан и добиться чтобы для начала убрали из власти откровенных агентов кремля: Ермака, Портнова и Венедиктову. Глядишь и операции перестанут сливать кацапам. А то реально отвлекают от важных дел эти псевдосливы про мифические операции.
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05.03.2021 14:56 Відповісти
шо там искать . вот она сладкая парочка

Рада має терміново створити ТСК щодо "вагнерівців". Досить приховувати правду, необхідно знайти, хто зрадив Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8747
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05.03.2021 14:57 Відповісти
Шось Петрові пороблено
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05.03.2021 15:17 Відповісти
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". - Рада если и должна что-то кому-то, так только олигархам, это они платят тысячи долларов в конвертах за нужное им голосование.

https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч. https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua#_blank Проте, за словами Скороход, більше за всіх заробляє "верхівка" фракції, а стандартний оклад дістається звичайним партійним функціонерам.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
десь в ОПУ заплакав маленький д'Єрмак..
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Кто-то заранее сдал ,а потом раздул до небес!Кто раздувает,тот и сдал.
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05.03.2021 15:25 Відповісти
Той, кому це зараз вигідно. Всі ж розуміють, про кого мова.
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05.03.2021 16:15 Відповісти
Ты и предал.
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05.03.2021 15:30 Відповісти
Это нужно было сделать сразу же
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05.03.2021 15:32 Відповісти
зеЛя и его банда за все ответят
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05.03.2021 16:05 Відповісти
или выяснить где силел "майор Мельниченко" со своим двухкассетником
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05.03.2021 16:13 Відповісти
Интересно, а по Г+Г фильмец Бэллингкэта будут крутить?
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05.03.2021 17:20 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/u-arestovicha-problemy-s-ermakom.html Источники сообщают что Алексей Арестович имел в Офисе президента крайне неприятный разговор со своим боссом Андреем Ермаком. Суть разговора сводилась к фразе: «Хоть иногда думай, что ты несешь!»
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…
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05.03.2021 18:19 Відповісти
Та чем угодно надо заниматься, лишь бы бездельничать.
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05.03.2021 18:30 Відповісти
Тут стільки зрадників,що задовбешся перечисляти!от тільки на що вони надіються,тупорилі самовбивці?
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05.03.2021 20:10 Відповісти
 
 