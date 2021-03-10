Київський безпековий форум проводить презентацію спільного звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між США та Україною". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У середу, 10 березня, о 15:00-16:45 Київський безпековий форум проведе презентацію документа, що має назву "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Зазначається, що спільне звернення не має аналогів у нашій двосторонній практиці. Українські та американські діячі звертаються до урядів США та України з рекомендаціями щодо порядку денного партнерства двох держав.

Також було опубліковано 12 пунктів партнерства між США та Україною.

З американського боку звернення підписали Френсіс Фукуяма, екс-заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти.

Серед українських підписантів звернення – голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського Безпекового Форуму і заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов таАндрій Парубій, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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