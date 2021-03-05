Моїм сусідам дзвонять з СБУ і запрошують на допит у ДБР. Це абсурд і політичне переслідування, - Лерос. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує СБУ і ДБР для політичних переслідувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лерос говорить у відеоролику, який він опублікував на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, співробітники СБУ дзвонять його сусідам і запрошують їх на допит у ДБР. Лерос зв'язався зі співробітником спецслужби, який дзвонив його сусідам і розпитав його про причини такого запрошення, представившись братом однієї з його сусідок. Крім того, він зв'язався і зі співробітником ДБР по телефону, який дали йому в СБУ.

"Це повне політичне переслідування. Служба безпеки України дзвонить моїм сусідам і запрошує на допит в ДБР. Що це означає? Ці всі органи працюють виключно в інтересах Зеленського і займаються виключно політичними переслідуваннями. Це просто абсурд. Ми живемо в якійсь узурпованій країні. Зеленський стає дешевою копією Путіна", - прокоментував телефонні переговори Лерос.

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