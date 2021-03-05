Моїм сусідам дзвонять з СБУ і запрошують на допит у ДБР. Це абсурд і політичне переслідування, - Лерос. ВIДЕО
Нардеп Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує СБУ і ДБР для політичних переслідувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лерос говорить у відеоролику, який він опублікував на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, співробітники СБУ дзвонять його сусідам і запрошують їх на допит у ДБР. Лерос зв'язався зі співробітником спецслужби, який дзвонив його сусідам і розпитав його про причини такого запрошення, представившись братом однієї з його сусідок. Крім того, він зв'язався і зі співробітником ДБР по телефону, який дали йому в СБУ.
"Це повне політичне переслідування. Служба безпеки України дзвонить моїм сусідам і запрошує на допит в ДБР. Що це означає? Ці всі органи працюють виключно в інтересах Зеленського і займаються виключно політичними переслідуваннями. Це просто абсурд. Ми живемо в якійсь узурпованій країні. Зеленський стає дешевою копією Путіна", - прокоментував телефонні переговори Лерос.
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Що він "красиво провів"?
Я тут до чого?
Уявляєте їхні зарплати та на що вони ідуть.
До цього https://www.youtube.com/watch?v=K1ysdK0Sq4U&ab_channel=BabaKit машину Леросу спалили , тепер вирішили за житло взятися. Мафія
СБУ и ГБР, вместо прямых своих обязанностей, вынуждено проверять законность пристройки!
Зебилы охренели! В стране война---чем эта тупая зе-недовласть занята?
А твій допис - не більше, ніж просто образливий висер.
Та з таким підходом ти точно програєш, бо в твого ЗЕ за 2 роки гучних зашкварів вже більше, ніж в пороха за весь термін президентства.