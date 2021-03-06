Двоє сирійців за $6 тис. намагалися незаконно потрапити в Україну, сховавшись серед вантажу на теплоході. Їх відправили назад до Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Двох незаконних мігрантів виявили в п'ятницю, 5 березня, в Чорноморському морському порту прикордонники Одеського загону. Сирійці планували через Україну транзитом потрапити до Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Іноземців у Чорноморському морському порту помітила оглядова група поміж вантажівок на палубі теплоходу, який прибув з Туреччини.
Як з’ясувалося, нелегали ховалися в одному з причепів. Щойно теплохід причалив, безквиткові пасажири прорізали тент причепу та намагалися пробратися на берег.
В обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що Україну хотіли проїхати транзитом на шляху в Німеччину. Сирійці розповіли, що кожен з них заплатив за нелегальну мандрівку по 6 тисяч доларів США.
Завдяки пильності українських прикордонників сирійців повернули у зворотну подорож. Наразі мігранти повертаються теплоходом у Туреччину.
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А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
Уже учу арабский!"
(с)
зате каву п'ють і коран читають іншою рукою.
Дуже освітчена публіка.
Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!