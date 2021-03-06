УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Відео
1 994 19

Двоє сирійців за $6 тис. намагалися незаконно потрапити в Україну, сховавшись серед вантажу на теплоході. Їх відправили назад до Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Двох незаконних мігрантів виявили в п'ятницю, 5 березня, в Чорноморському морському порту прикордонники Одеського загону. Сирійці планували через Україну транзитом потрапити до Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Іноземців у Чорноморському морському порту помітила оглядова група поміж вантажівок на палубі теплоходу, який прибув з Туреччини.

Як з’ясувалося, нелегали ховалися в одному з причепів. Щойно теплохід причалив, безквиткові пасажири прорізали тент причепу та намагалися пробратися на берег.

В обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що Україну хотіли проїхати транзитом на шляху в Німеччину. Сирійці розповіли, що кожен з них заплатив за нелегальну мандрівку по 6 тисяч доларів США.

Завдяки пильності українських прикордонників сирійців повернули у зворотну подорож. Наразі мігранти повертаються теплоходом у Туреччину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) мігранти (1110) Сирія (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
давайте разводить евреев - одни доходы

Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
показати весь коментар
06.03.2021 15:33
+2
Бідні люди ці сирійці 6 тисяч доларів це ж 7 років можна було б прожити в Україні на мінімальну пенсію у 2000 грн.

А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
показати весь коментар
06.03.2021 14:59
+2
Всі араби знають ангійську. Тільки Україна не знає
показати весь коментар
06.03.2021 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідні люди ці сирійці 6 тисяч доларів це ж 7 років можна було б прожити в Україні на мінімальну пенсію у 2000 грн.

А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
показати весь коментар
06.03.2021 14:59 Відповісти
Они в Германию пытались добраться. Никому эта Украина не нужна кроме олигархов и их шестёрок. Обманутые люди не в счёт
показати весь коментар
06.03.2021 15:08 Відповісти
Ну так, що ж ти в такій поганій та нікому непотрібній Україні живеш? Можеш підібрати більш достойні місця для проживання наприклад десь у Африці серед племен або у Сибіру.
показати весь коментар
06.03.2021 16:52 Відповісти
Тобі така Україна також не потрібна. Нормальним людям потрібна країна про яку мріяли на Майдані. А зараз ми всі вимушено працюємо на кланово-олігархічну систему.
показати весь коментар
08.03.2021 00:15 Відповісти
Да они в ЕС пробирались и даже не в Польшу....Че им в Украине делать????....
показати весь коментар
06.03.2021 15:02 Відповісти
У Хранції притон , туди транзітом , вони ******* кров розбавляти для оздоровлення нації.
показати весь коментар
06.03.2021 15:03 Відповісти
"Мечтаю жить в Британии,
Уже учу арабский!"
(с)
показати весь коментар
06.03.2021 15:03 Відповісти
Всі араби знають ангійську. Тільки Україна не знає
показати весь коментар
06.03.2021 16:03 Відповісти
араби дупу пальцями витирають,

зате каву п'ють і коран читають іншою рукою.
Дуже освітчена публіка.
показати весь коментар
06.03.2021 19:47 Відповісти
Давай - дерзай!!!
показати весь коментар
06.03.2021 16:47 Відповісти
Мало предложили...
показати весь коментар
06.03.2021 15:32 Відповісти
давайте разводить евреев - одни доходы

Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
показати весь коментар
06.03.2021 15:33 Відповісти
Досить, вже нарозводили.
показати весь коментар
06.03.2021 19:48 Відповісти
Фігасе. Тут всі думають, що погано на Землі тільки в Україні. А воно он воно як...
показати весь коментар
06.03.2021 16:01 Відповісти
В 90-ті наші бандоси з кацапськими організовували такий собі бізнес. В основному махмуди нелегалами їхали в Європу починаючи через країни бувшого совка з Азії, потім звідти попадали до кацапів, а кацапи переправляли їх в Україну. Збирали в групи і так званого "вікна" на кордоні. А вже наші бандоси шоб довго з ними не возитись і не платити прикордонникам за "вікна" переправляли їх через якусь річку десь біля Львова чи Молдови і казали шо там вже Польща чи Румунія, або Вірменія. Ті переправлялись і оставались нізчим. Потім їх звісно ловили, або мєнти наші чи прикордонники і видворяли.
показати весь коментар
06.03.2021 16:46 Відповісти
Пардон не Вірменія, а Угорщина. Чомусь помлився, буває...
показати весь коментар
06.03.2021 16:48 Відповісти
Це ти, Грицько, мабуть десь "наслідив" у Вірменії. Визнавайсь, гарна була?
показати весь коментар
06.03.2021 17:50 Відповісти
Та де я в молодості не був... В совку моя молодість пройшла. Був і в Вірменії і в Нахічівані був на річці Аракс і в Хабаровську. Їздив по відрядженнях, все було... Може щось підсвідомо навіяло та машинально написав...
показати весь коментар
06.03.2021 19:32 Відповісти
 
 