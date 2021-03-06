Двоє сирійців за $6 тис. намагалися незаконно потрапити в Україну, сховавшись серед вантажу на теплоході. Їх відправили назад до Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Двох незаконних мігрантів виявили в п'ятницю, 5 березня, в Чорноморському морському порту прикордонники Одеського загону. Сирійці планували через Україну транзитом потрапити до Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Іноземців у Чорноморському морському порту помітила оглядова група поміж вантажівок на палубі теплоходу, який прибув з Туреччини.

Як з’ясувалося, нелегали ховалися в одному з причепів. Щойно теплохід причалив, безквиткові пасажири прорізали тент причепу та намагалися пробратися на берег.

В обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що Україну хотіли проїхати транзитом на шляху в Німеччину. Сирійці розповіли, що кожен з них заплатив за нелегальну мандрівку по 6 тисяч доларів США.

Завдяки пильності українських прикордонників сирійців повернули у зворотну подорож. Наразі мігранти повертаються теплоходом у Туреччину.

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