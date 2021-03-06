Водії не дозволили п'яному учаснику ДТП втекти з місця аварії у Києві, - патрульна поліція. ВIДЕО

Небайдужі громадяни не дали учаснику ДТП втекти з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Києва.

"Вчора на вулиці Маршала Тимошенка водій Chevrolet в'їхав в автомобіль Ford, який зупинився попереду. Після події винуватець втік із місця події, але недалеко - інші водії заблокували його до приїзду патрульних.

Інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити процедуру освідування він відмовився.

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На водія Chevrolet патрульні склали відповідні адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.

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