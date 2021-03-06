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Новини Відео ДТП
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Водії не дозволили п'яному учаснику ДТП втекти з місця аварії у Києві, - патрульна поліція. ВIДЕО

Небайдужі громадяни не дали учаснику ДТП втекти з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Києва.

"Вчора на вулиці Маршала Тимошенка водій Chevrolet в'їхав в автомобіль Ford, який зупинився попереду. Після події винуватець втік із місця події, але недалеко - інші водії заблокували його до приїзду патрульних.

Інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити процедуру освідування він відмовився.

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На водія Chevrolet патрульні склали відповідні адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Водії не дозволили пяному учаснику ДТП втекти з місця аварії у Києві, - патрульна поліція 01

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Автор: 

ДТП (4467) Київ (19457) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+53
Молодці, що тут ще казати!
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06.03.2021 19:20
+35
КРАСИВО !!!
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06.03.2021 19:25
+30
небайдужi граждане - ето Украина!
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06.03.2021 19:36
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Молодці, що тут ще казати!
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06.03.2021 19:20 Відповісти
мусора просто нікого не шукають! ось грамадяни вже починаються перебирати на себе ф-ції поліції
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06.03.2021 19:30 Відповісти
Многим жителям Украины свойственно убеждать друг друга что живут они в самой никчемной стране в мире. Ты из таких?
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06.03.2021 19:51 Відповісти
Многим свинорусам из убогой на рассии, свойственно убеждать друг друга в том, что они живут в самой великой стране. Ты из таких свинорусов?
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06.03.2021 20:31 Відповісти
Похоже свинорус это ты
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06.03.2021 20:35 Відповісти
на ворє шапка горіт?
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06.03.2021 20:44 Відповісти
Конечно горит.
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06.03.2021 21:04 Відповісти
туші свою шапку на свойом пєрдакє )
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07.03.2021 07:33 Відповісти
Я считаю на рассю вонючей клоакой а не великой страной. Так что увы свинорус для тебя, но я не свинорус)))
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07.03.2021 01:21 Відповісти
это что аутотреннинг для балалаек с американским прокси.
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07.03.2021 01:46 Відповісти
тьі із шєвролє, цап?
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06.03.2021 20:37 Відповісти
мені себе і переконувати не требя - мені, якось, одне диво-дивне збило дзеркало - заїхавши в мою полосу і драпануло... я не став за ним гонятися - мав надію що мусора його знайдуть! )))) який же я був наівний
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06.03.2021 20:52 Відповісти
Тому ти свій прикрий випадок переніс на цілу країну? Борменталь, ти ніби-то притомний. Звісно, діяльність поліції в нас дійсно далека від ідеалу, проте так узагальнювати то зайве. Лаяти все українське це нехай мертвечуки цим займаються.
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06.03.2021 21:02 Відповісти
Ну от тобі ще один випадок - якось в мене сусідка почала стогнати за стінкою наче на неї впала шафа! вхідні двері були напіввідкриті, і ми почали її кликати, намагаючись отримати відповідь що сталося, але у відповідь ми чули лише стогони! міг статися якийсь злочин, тому ми не стали заходити в квартиру і викликали мусарів... ніхто так і не приїхав, довелося нам самім туди лізти... але це вже інша історія

ще одна невеличка історія: навпроти нашого будинку якийсь бандюк-забудовник, захопив ліс і почав там різати дуби... коли ми, разом з сусідами війшли захищати ліс, забудовник покликав мусарів і ті приїхали і склали на нас протоколи... хоча повинні були б скласти протоколи на ціх падлюк за те що вони знищували ліс...

тож на яку країну я переніс свій прикрий випадок?
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06.03.2021 21:14 Відповісти
Грустно. Это десятилетия длилось, сразу не перевоспитать...
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06.03.2021 21:44 Відповісти
КРАСИВО !!!
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06.03.2021 19:25 Відповісти
Еще бы рыло начистить
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06.03.2021 19:30 Відповісти
или стряхнуть пыль с ушей
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06.03.2021 19:48 Відповісти
Да думаю там нормуль все, просто на видео не попало-не стоит. Ну кто б здержался то...
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06.03.2021 20:41 Відповісти
небайдужi граждане - ето Украина!
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06.03.2021 19:36 Відповісти
Красені!!!
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06.03.2021 19:44 Відповісти
Вот это гражданское общество! "Моя хата с краю" - пусть становится российской поговоркой
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06.03.2021 19:52 Відповісти
моя хата с краю - першим в бій вступаю !
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06.03.2021 20:00 Відповісти
першим ворога стричаю___)))
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06.03.2021 22:49 Відповісти
First in fight!
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06.03.2021 20:09 Відповісти
просто паренек решил, что повреждения незначительные, а он торопится.
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06.03.2021 20:13 Відповісти
Пьяное быдло за рулем надо разрешить отстреливать. Только так
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06.03.2021 20:15 Відповісти
Молодцы. Думаю и бока слегка помоссажировали. Респект и уважуха !!!
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06.03.2021 20:37 Відповісти
красиво комунальная машинка подключилась!)
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06.03.2021 21:08 Відповісти
Формируется гражданское общество? плюсую!
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06.03.2021 21:09 Відповісти
А шо это за соискатель премии Дарвина с кравчучкой?
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06.03.2021 21:11 Відповісти
То представник совка ...
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06.03.2021 21:16 Відповісти
Молодці! Справжні водії! Постійно контролювати дорожні обставини - ознака гарного водія.
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06.03.2021 21:27 Відповісти
Та вы зае ... не спращивать а по закону принудительно со свидетелями проходить процедуру
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06.03.2021 22:51 Відповісти
есть на кого смотреть-на судей прокуроров депутатов мажоров которые разежают в умат и ни......я так и остальные рядовые.а че штраф заплатил и гуляй далее
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07.03.2021 07:56 Відповісти
 
 