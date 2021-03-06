Водії не дозволили п'яному учаснику ДТП втекти з місця аварії у Києві, - патрульна поліція. ВIДЕО
Небайдужі громадяни не дали учаснику ДТП втекти з місця події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Києва.
"Вчора на вулиці Маршала Тимошенка водій Chevrolet в'їхав в автомобіль Ford, який зупинився попереду. Після події винуватець втік із місця події, але недалеко - інші водії заблокували його до приїзду патрульних.
Інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити процедуру освідування він відмовився.
На водія Chevrolet патрульні склали відповідні адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.
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ще одна невеличка історія: навпроти нашого будинку якийсь бандюк-забудовник, захопив ліс і почав там різати дуби... коли ми, разом з сусідами війшли захищати ліс, забудовник покликав мусарів і ті приїхали і склали на нас протоколи... хоча повинні були б скласти протоколи на ціх падлюк за те що вони знищували ліс...
тож на яку країну я переніс свій прикрий випадок?