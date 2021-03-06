П#дарас-суддя відірвав голову нах#й, - президент суперника "Шахтаря" Гельзін увірвався в ефір і вилаяв суддю. ВIДЕО
Під час флеш-інтерв'ю тренера донецького "Олімпіка" Юрія Калитвинцева після матчу із "Шахтарем" 6 березня до приміщення увірвався президент клубу Владислав Гельзін і вибухнув гнівною тирадою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео.
Гельзін висловив незгоду з рішенням арбітра не зарахувати гол "Олімпіка" у ворота суперника.
"Скажи, що п#дарас-суддя відірвав голову нах#й, чого ти, бл#дь, соромишся? Що ви, бл#дь, всі мовчите? А що мені говорити? 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, бл#дь, експерти розповідають? Чистий гол скасовується. Для чого цей п#дарас італієць преребуває у нас нах#й у країні, нах#й?" - сказав він.
За даними 24 каналу, інцидент найближчим часом розгляне Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, і на власника "Олімпіка" чекає штраф і тривала дискваліфікація.
Зазначимо, що матч 17 туру чемпіонату України із футболу "Шахтар"-"Олімпік" відбувався на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. "Шахтар" завдяки скасованому голу переміг "Олімпік".
Пікантності ситуації додає той факт, що Гельзін увірвався у прямий ефір каналу "Футбол", який, як і "Шахтар", належить олігархові Рінату Ахметову.
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Сколько бы гневных стрел не летело сейчас в Юрия Иванова отмечаем, что в данном эпизоде главный арбитр матча справился идеально. Потому отдаем должное украинскому рефери.
Как ни крути, гол забит не чисто.
І навіщо неврівноваженого імбіцила цитувати ?
З.Ы. болейщик Динамо Киев
І, врешті - що українського у цьому шахтарі? Буква "а" у слові шахтар? Шахтар перейшов грати в Україну з дамбас-арени тільки тому, що у світі і європі він не зміг би грати під прапором днр-лнр. З"явись нагода - насрав і послав би цей шахта(е)р з ахметовими і палкіними на Україну, її престиж, чемпіонат і її народ.