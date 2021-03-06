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П#дарас-суддя відірвав голову нах#й, - президент суперника "Шахтаря" Гельзін увірвався в ефір і вилаяв суддю. ВIДЕО

Під час флеш-інтерв'ю тренера донецького "Олімпіка" Юрія Калитвинцева після матчу із "Шахтарем" 6 березня до приміщення увірвався президент клубу Владислав Гельзін і вибухнув гнівною тирадою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео.

Гельзін висловив незгоду з рішенням арбітра не зарахувати гол "Олімпіка" у ворота суперника.

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"Скажи, що п#дарас-суддя відірвав голову нах#й, чого ти, бл#дь, соромишся? Що ви, бл#дь, всі мовчите? А що мені говорити? 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, бл#дь, експерти розповідають? Чистий гол скасовується. Для чого цей п#дарас італієць преребуває у нас нах#й у країні, нах#й?" - сказав він.

За даними 24 каналу, інцидент найближчим часом розгляне Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, і на власника "Олімпіка" чекає штраф і тривала дискваліфікація.

Зазначимо, що матч 17 туру чемпіонату України із футболу "Шахтар"-"Олімпік" відбувався на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. "Шахтар" завдяки скасованому голу переміг "Олімпік".

Пікантності ситуації додає той факт, що Гельзін увірвався у прямий ефір каналу "Футбол", який, як і "Шахтар", належить олігархові Рінату Ахметову.

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Автор: 

Ахметов Рінат (2358) скандал (625) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+45
Прикормленные ахметкой судьи давно потеряли берега
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06.03.2021 23:47
+22
Для "судей" Печерского суда например это милое заявление тоже подходит.
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06.03.2021 23:50
+15
Протри глаза - это Трубин толкал руками в спину Скурницына!
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07.03.2021 00:18
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"Правила игры IFAB 2020/21". Далее находим 12-й раздел и 2-й пункт под названием "Свободный удар".В документе в оригинале на украинском языке нужный нам абзац звучит так:"Перешкоджання просуванню суперника означає переміщення на траєкторію руху суперника задля того, щоб перешкодити, заблокувати, уповільнити або змусити суперника змінити напрямок, коли м'яч не перебуває в межах ігрової відстані до будь-якого гравця.Всі гравці мають право на свою позицію на полі для гри; перебування на шляху суперника відрізняється від переміщення на траєкторію руху суперника".
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07.03.2021 12:17 Відповісти
Снурницын в момент подачи своим движением преграждал путь голкипера к мячу. В правилах это называется "препятствование в результате перемещения". Второй абзац уточняет, что есть разница между "препятствованием в результате перемещения" и "препятствованием в результате пребывания". Проще говоря, тут можно провести некую аналогию с баскетболом - если бы Снурницын занял свою позицию и стоял на месте, а в него влетел Трубин, то был бы назначен пенальти. А так он перемещался на траекторию движения голкипера, тем самым нарушая правила. И за такое нарушение назначается именно свободный удар, а не штрафной.
Сколько бы гневных стрел не летело сейчас в Юрия Иванова отмечаем, что в данном эпизоде главный арбитр матча справился идеально. Потому отдаем должное украинскому рефери.
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07.03.2021 12:19 Відповісти
Упав на газон, Снурницын попал в офсайд во время удара по воротам.
Как ни крути, гол забит не чисто.
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07.03.2021 12:20 Відповісти
Вам бы рассказы писать юмористические. И судьям нашим УЕФА уже "должное" отдали. Прекратили приглашать обслуживать свои футбольные матчи. Наверное подумали, что после такого судейства некоторые элементарно могут не сдержаться, и одними нецензурными фразами не отделаться. Могут и морду набить, примерно так как "великому" гроссмейстеру из произведения Ильфа и Петрова.
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08.03.2021 08:19 Відповісти
ну хлопчики ВАР є ВАР, тут суддя правильно вирішив епі3од.
І навіщо неврівноваженого імбіцила цитувати ?
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07.03.2021 13:29 Відповісти
Суддя розуміє кому віддати перевагу,Гельзин це так ото,а РЛА це РЛА!
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07.03.2021 15:37 Відповісти
Кальтвинцева жаль .... он этого (Гельзина) не заслуживает ...
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07.03.2021 18:28 Відповісти
Не только судьи футбола , но и П#дарасы-судьи кругом ...
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07.03.2021 18:35 Відповісти
сага о том, как татарин, еврея кинул....
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07.03.2021 20:18 Відповісти
Очень спорный момент. Борьба во вратарской всегда в пользу вратаря. Поэтому момент скандальный , но если разобрать момент ,то судья мог его так судить.
З.Ы. болейщик Динамо Киев
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07.03.2021 21:08 Відповісти
Ахметов не доволен - значит ЗЕлебобику будет бобо...
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07.03.2021 21:59 Відповісти
Уже очевидно, що гегемонія вседозволеність шахтарю добігає логічного кінця. Навіть Ахметов розуміє, що шахтар - то підприємство затратне і неефективне. При такому бюджеті європейські клуби грають і здобувають результати кращі на затрати менші. Годувати розцяцьковану чорномазу шантрапу навіть на крадені в Українського народу гроші стає ... скучно. Тим більше - як ми побачили -суддів.
І, врешті - що українського у цьому шахтарі? Буква "а" у слові шахтар? Шахтар перейшов грати в Україну з дамбас-арени тільки тому, що у світі і європі він не зміг би грати під прапором днр-лнр. З"явись нагода - насрав і послав би цей шахта(е)р з ахметовими і палкіними на Україну, її престиж, чемпіонат і її народ.
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08.03.2021 09:48 Відповісти
у меня такое мнение что нас снова пытаются https://shokeru.com.ua/elektroshokery/elektroshoker-oca-osa-928-power-novinka-2020.html тут развести как обыяно
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09.03.2021 11:01 Відповісти
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