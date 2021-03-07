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20 209 25

Автобус, що потрапив у ДТП у Польщі, рухався із дозволеною швидкістю, обоє водії тверезі, - правоохоронці. ВIДЕО

Засоби інформації Польщі надали останні дані щодо аварії українського рейсового автобуса, внаслідок якої є загиблі і поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За уточненими даними, загинули п’ять людей, а не шість, як повідомляли було спершу. Це три жінки і двоє чоловіків. Особи однієї жінки і обох чоловіків уже встановили – в них були при собі документи.

Агентство PAP повідомляє, що в кількох лікарнях перебуває 29 потерпілих, 14 із них у важкому стані. Загалом поранених було 39 із загалом 57 людей в автобусі, які всі є громадянами України і з яких двоє були водії, але декого після надання допомоги виписали з лікарень; решта людей не потребували медичної допомоги.

Усіх, хто не перебуває в лікарні, влаштували в гуртожитку в місті Ярославі Підкарпатського воєводства, біля якого сталася аварія, і забезпечили харчуванням, а також психологічною допомогою. Українська компанія-перевізник направила за ними інший автобус.

Як повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, розслідування ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі наразі не виключають жодної версії. Обвинувачень тим часом не оголошували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварія автобуса в Польщі: перша група з 24 пасажирів повертається в Україну, - речник МЗС Ніколенко

Слідчі вже допитали другого водія, який у момент аварії не був за кермом, як свідка; той водій, який у той час керував автобусом, нині ще в лікарні.

Обидва водії були тверезі. В них також узяли аналізи щодо наявності наркотичних та інших одурманювальних речовин, і попередні результати теж негативні.

За даними з тахографа автобуса, перед катастрофою він їхав автострадою з дозволеною швидкістю 96–97 кілометрів за годину, за останні чотири секунди вона знизилася до 45 кілометрів за годину.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.

ДТП (4467) Польща (8496) автобус (344)


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Топ коментарі
+15
Таке може статися де завгодно. Туристам теж дома сидіти?
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07.03.2021 01:54
+9
Посмотрите ежегодную статистику смертельных ДТП в Украине и не пишите больше подобной чуши.
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07.03.2021 02:17
+5
судя по всему ехал в крайней правой полосе
а дальше или провтыкал что полоса уходит на развязке направо или в последний момент передумал поворачивать. слетел в глубокий кювет по ходу движения.
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07.03.2021 02:20
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такая судьба.... в Украине нужно сидеть, а на чужбине всякое может случиться
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07.03.2021 01:46 Відповісти
Таке може статися де завгодно. Туристам теж дома сидіти?
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07.03.2021 01:54 Відповісти
Плохо быть дураком ?
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07.03.2021 02:07 Відповісти
Посмотрите ежегодную статистику смертельных ДТП в Украине и не пишите больше подобной чуши.
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07.03.2021 02:17 Відповісти
Около 4000 в 2020 году смертей, не смотря на локдауны. Также как и 2019
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07.03.2021 03:45 Відповісти
Шурик Шурикович, он же Женья женьевич и т.д., хватит пургу нести, зебилобот.
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07.03.2021 07:46 Відповісти
судя по всему ехал в крайней правой полосе
а дальше или провтыкал что полоса уходит на развязке направо или в последний момент передумал поворачивать. слетел в глубокий кювет по ходу движения.
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07.03.2021 02:20 Відповісти
земля пухом погибшим..
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07.03.2021 02:44 Відповісти
А що ж тоді могло статися, коли все ніби в порядку ?
Вже, як поспілкуються з першим водієм, може, тоді щось проясниться.
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07.03.2021 02:52 Відповісти
Уже года три пристягиваюсь ремнем где они есть. Кромк меня, больше в автобусе никто не пристегуется
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07.03.2021 03:44 Відповісти
Посмотрите безопасные места в автобусе, со соторны водителя стараюсь не садится. Дороги узкие, при ударе с встречкой, обычно левая сторона рядом с водителем. Также и в машине
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07.03.2021 03:53 Відповісти
Нельзя исключать диверсию со стороны раши - мол какие неаккуратные украинцы
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07.03.2021 05:56 Відповісти
смысл то какой? мол какие неаккуратные украинцы ??? что за бредовый посыл?
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07.03.2021 09:20 Відповісти
Кацап заліз в автобус, непомітно прокрався до водія і крутнув кермо? Та ще й, скоріше всього, не сам це придумав, а за особистим наказом самого х**** діяв... Зовсім уже з головою не дружиш...
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07.03.2021 14:25 Відповісти
Усталость металла. Что-то сломалось - бус и перевернулся, унося в лучший мир хороших людей
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07.03.2021 06:38 Відповісти
Если острым ножом пройтись вдоль по длине шине правого колеса сантиметров 30-40,то авто на скорости 80-100 км/час улетит в кювет,если левого колеса то авто вылетит на встречку...,этот нехитрый прием КГБисты давно используют еще при дохлом Совке...
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07.03.2021 07:04 Відповісти
Так, а нинішні специ зовсім отупіли. Навального все ніяк отруїти не можуть, Стерненка вже 3 рази безрезультатно намагались вбити. А, виявляється, є такий простий і надійний спосіб...
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07.03.2021 14:34 Відповісти
Версия о нетрезвых водителях вообще не может рассматриваться в международных перевозках. Этот по Украине пьяные вхлам судьи, депутаты, крутьки и обдолбанные маршрутчики могут свободно рассекать, пока не въедут куда-нибудь или в кого-нибудь! И всегда найдется тот, кто их отмажет. За бугром наш беспредел не работает.
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07.03.2021 08:24 Відповісти
Да но на польской дороге никого не раструсило тряской...на идеальной дороге отрубило обоих
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07.03.2021 08:46 Відповісти
У польських пожежників навіть квадрокоптер є з камерою нічного бачення, з якого проводилась зйомка поданого відео
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07.03.2021 09:18 Відповісти
и шо? это что капец какая продвинутая технология сейчас? это должно удивлять?такой квадрокоптер стоит с такой камерой от 2 тысяч долларов,это большие деньги для государства?
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07.03.2021 09:33 Відповісти
Квадрокоптеры?) У них там минимум 2 вертушки работало на месте ДТП, если кто не заметил! Для нас это фантастика. Авакян бабло отмыл на вертушки, только их никто никада не видел и наверное не увидит. В аренду сдал стопудово.
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07.03.2021 12:51 Відповісти
Ну, по-перше, доля була тим кільком там померти.
Водій - виконавець долі. Треба чекати, що він скаже. Там щось зв"язане з тою розв"язкою. Може, звідти вигулькнула машина, а він різко затормозив.
Чи була камера у автобусі? Дивно, якщо не було.
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07.03.2021 09:38 Відповісти
на ту розвилку він хотів повернути..бо хтось захотів в туалет
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08.03.2021 21:29 Відповісти
Виявляєтся, українці вільно пересуваються за кордоном без документів? А як вони збирались кордон перетинати? Незрозуміла ситуація...
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07.03.2021 14:28 Відповісти
 
 