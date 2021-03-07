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Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО

У неділю, 7 березня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує політико-сатиричний проєкт "Підсвинки тижня шоу". Ведучі - Богдан Буткевич і Наталя Соколенко - підбиватимуть сатиричні підсумки тижня, боротися з фейками, а ще - робити добірку веселих і дивних новин із регіонів.

"Підсвинки тижня шоу" - це продовження програми Богдана Буткевича та Наталії Соколенко, яка виходила на "Українському радіо". Над сценарієм і скетчами шоу буде працювати сатирик Юрій Космина. А ще - вести власну поетично-сатиричну рубрику.

"Якісна політична сатира для людей, які стежать за новинами - це те, чого дуже не вистачає в нашому інформаційному просторі. А якщо тобі не вистачає якогось контенту, то часто це означає, що його треба взяти і створити самому", - жартує Буткевич.

"Політики схильні ображатися на злі жарти про них. Але ми тільки дзеркало, яке відображає їх дурість, нахабство або нарцисизм. Тому, перефразовуючи нашого класика Коцюбинського, говоримо: "Свині не винні, винні політики!" - додав він.

Фішка проєкту - "підсвинки", тобто маленькі іграшкові поросята. У кожному випуску Наталя і Богдан будуть присуджувати порося найскандальнішим персонажам інформаційного тижня.

Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ в неділю, 7 березня, о 10:30.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука. ВIДЕО

Сьогодні в програмі:

- Героїчний Зеленський. Як оголений президент під романтичну космічну музику вакциною коловся;
- Порошенко і вакцина. За що п'ятий президент назвав "г#вном" вакцину, яку закуповують Канада і Велика Британія?;
- Підсвинок для Авакова, або навіщо безтілесному ангелу Інститут фізіології? І чи можуть жити чорти на вулиці Богомольця? А на десерт - "Дума про чорта" в рубриці "Космина тижня"!;
- члени "Дубини". Ми не знаємо, про що ви подумали, але тут мова про Олександра Дубінського і його міжфракційне об'єднання в парламенті;
- Небитий Шуфрич. Невтомні вітчизняні виробники російської пропаганди анонсують нові прориви в наш ефір ... труби з російським інформаційним лайном!;

А на закуску - рубрика "Облтрешпостав", де невдячні жителі Луцька скаржаться на маршрутку нового покоління.

Також дивіться: "Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так?. ВIДЕО

Аваков Арсен (2189) вакцина (4419) Зеленський Володимир (23803) Порошенко Петро (15171) Шуфрич Нестор (391) Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+42
Вже сміялися на Порошенком, всі 5 років реготали з подачі кремля..Дореготалися до малоросійсскої Зе-лупи. Свині тупорилі. Історія нічому не вчить двбйбів..
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07.03.2021 12:50
+37
Гівно , це ваш цей - політіческо-сатірічєскій проект .. Ви ще раз підтвердили своє реноме - маніпуляторів свідомістю . Ви видаєте слова лікаря ( про те що привезена в Україну вакцина - гівно ) за слова Порошенка ,, хоча він же наголосив , що це саме - зі слів лікаря . Ну і звісно ж ,як же ж не зв'язати все це , з якимись - сплившими у ЗМІ , міфічними подробицями співпраці Пороха з мудачуком ( якими - хз ,, хоч би одну таку " подробицю " навели для прикладу ) .

От так ви , журнашлюшки довбані , скот продажний , за допoмогою словесних маніпуляцій , і "втопили" Порошенка перед президентськими виборами .Брехливі підсвинки це якраз - ви ,, сходіть подивіться на себе в дзеркало .
Ну а що до Боді ,, тобі чувак , взагалі окремий - " респект ",, гівняна тема в тебе виходить найкраще . Але все одно , ще працюй над вдосконаленням . Відшліфовуй до зеркального блеску . До речі ,, не нюхай так багато марафету перед ефіром , бо виглядаєш занадто збудженим . .
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07.03.2021 13:22
+36
Пам'ятаю флешмоб журналістів ;Я тобі не дорогенька!; у відповідь на слова Порошенка шаріївській хвойді Барановской.
Але коли Бужанскій назвав журналістку ;тупая овца;- вони мовчки це проковтнули.
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07.03.2021 13:42
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Питаю те , що і в суліми : ти зебот чи психічно хворий ? В будь-якому випадку ти не цікавий .
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08.03.2021 20:45 Відповісти
Унылое удобрение. Отписался сразу как посмотрел пару роликов. Кроме хейтеринга Порошенко ничего не могут. Видать горит по инерции тухес или дополнительно проплачивают за ключ слова о Порохе. Ещё и на Серебрянского умудрились нагадить. Никогда вам не быть ЛОМами. Аминь
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09.03.2021 09:32 Відповісти
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