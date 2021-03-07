Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО

У неділю, 7 березня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує політико-сатиричний проєкт "Підсвинки тижня шоу". Ведучі - Богдан Буткевич і Наталя Соколенко - підбиватимуть сатиричні підсумки тижня, боротися з фейками, а ще - робити добірку веселих і дивних новин із регіонів.

"Підсвинки тижня шоу" - це продовження програми Богдана Буткевича та Наталії Соколенко, яка виходила на "Українському радіо". Над сценарієм і скетчами шоу буде працювати сатирик Юрій Космина. А ще - вести власну поетично-сатиричну рубрику.

"Якісна політична сатира для людей, які стежать за новинами - це те, чого дуже не вистачає в нашому інформаційному просторі. А якщо тобі не вистачає якогось контенту, то часто це означає, що його треба взяти і створити самому", - жартує Буткевич.

"Політики схильні ображатися на злі жарти про них. Але ми тільки дзеркало, яке відображає їх дурість, нахабство або нарцисизм. Тому, перефразовуючи нашого класика Коцюбинського, говоримо: "Свині не винні, винні політики!" - додав він.

Фішка проєкту - "підсвинки", тобто маленькі іграшкові поросята. У кожному випуску Наталя і Богдан будуть присуджувати порося найскандальнішим персонажам інформаційного тижня.

Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ в неділю, 7 березня, о 10:30.

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Сьогодні в програмі:

- Героїчний Зеленський. Як оголений президент під романтичну космічну музику вакциною коловся;

- Порошенко і вакцина. За що п'ятий президент назвав "г#вном" вакцину, яку закуповують Канада і Велика Британія?;

- Підсвинок для Авакова, або навіщо безтілесному ангелу Інститут фізіології? І чи можуть жити чорти на вулиці Богомольця? А на десерт - "Дума про чорта" в рубриці "Космина тижня"!;

- члени "Дубини". Ми не знаємо, про що ви подумали, але тут мова про Олександра Дубінського і його міжфракційне об'єднання в парламенті;

- Небитий Шуфрич. Невтомні вітчизняні виробники російської пропаганди анонсують нові прориви в наш ефір ... труби з російським інформаційним лайном!;

А на закуску - рубрика "Облтрешпостав", де невдячні жителі Луцька скаржаться на маршрутку нового покоління.

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