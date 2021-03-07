Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО
У неділю, 7 березня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує політико-сатиричний проєкт "Підсвинки тижня шоу". Ведучі - Богдан Буткевич і Наталя Соколенко - підбиватимуть сатиричні підсумки тижня, боротися з фейками, а ще - робити добірку веселих і дивних новин із регіонів.
"Підсвинки тижня шоу" - це продовження програми Богдана Буткевича та Наталії Соколенко, яка виходила на "Українському радіо". Над сценарієм і скетчами шоу буде працювати сатирик Юрій Космина. А ще - вести власну поетично-сатиричну рубрику.
"Якісна політична сатира для людей, які стежать за новинами - це те, чого дуже не вистачає в нашому інформаційному просторі. А якщо тобі не вистачає якогось контенту, то часто це означає, що його треба взяти і створити самому", - жартує Буткевич.
"Політики схильні ображатися на злі жарти про них. Але ми тільки дзеркало, яке відображає їх дурість, нахабство або нарцисизм. Тому, перефразовуючи нашого класика Коцюбинського, говоримо: "Свині не винні, винні політики!" - додав він.
Фішка проєкту - "підсвинки", тобто маленькі іграшкові поросята. У кожному випуску Наталя і Богдан будуть присуджувати порося найскандальнішим персонажам інформаційного тижня.
Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ в неділю, 7 березня, о 10:30.
Сьогодні в програмі:
- Героїчний Зеленський. Як оголений президент під романтичну космічну музику вакциною коловся;
- Порошенко і вакцина. За що п'ятий президент назвав "г#вном" вакцину, яку закуповують Канада і Велика Британія?;
- Підсвинок для Авакова, або навіщо безтілесному ангелу Інститут фізіології? І чи можуть жити чорти на вулиці Богомольця? А на десерт - "Дума про чорта" в рубриці "Космина тижня"!;
- члени "Дубини". Ми не знаємо, про що ви подумали, але тут мова про Олександра Дубінського і його міжфракційне об'єднання в парламенті;
- Небитий Шуфрич. Невтомні вітчизняні виробники російської пропаганди анонсують нові прориви в наш ефір ... труби з російським інформаційним лайном!;
А на закуску - рубрика "Облтрешпостав", де невдячні жителі Луцька скаржаться на маршрутку нового покоління.
Будь ласка, зачекайте...
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От так ви , журнашлюшки довбані , скот продажний , за допoмогою словесних маніпуляцій , і "втопили" Порошенка перед президентськими виборами .Брехливі підсвинки це якраз - ви ,, сходіть подивіться на себе в дзеркало .
Ну а що до Боді ,, тобі чувак , взагалі окремий - " респект ",, гівняна тема в тебе виходить найкраще . Але все одно , ще працюй над вдосконаленням . Відшліфовуй до зеркального блеску . До речі ,, не нюхай так багато марафету перед ефіром , бо виглядаєш занадто збудженим . .
Але коли Бужанскій назвав журналістку ;тупая овца;- вони мовчки це проковтнули.