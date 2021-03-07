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Окупанти блокують дорожні коридори через 5 КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Про причини російська окупаційна влада не повідомляє.

Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Читайте: $1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Донбас (22355) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+8
Это плохо или хорошо ? Донбасс и Крым надо вернуть , однозначно . Изоляция ватных пенсов больше радует , чем печалит . Я понимаю , что сейчас начнутся вопли , что там наши люди . Давайте будем честными , их немного . На Западе Украины беда с короновирусом . Нам нужна беда с короновирусом на Востоке Украины ?
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07.03.2021 13:28
+7
Нехай сидять в своїх диряляндіях і не рипаються, українці живіші будуть.
Хто заходів вже переїхав на Україну! Інші, хто залишився - любителі совка, нехай закінчують своє життя за "парєбріком".
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07.03.2021 13:37
+5
Кармільци вже запарились карміть всю Україну.
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3457
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07.03.2021 13:39
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Это плохо или хорошо ? Донбасс и Крым надо вернуть , однозначно . Изоляция ватных пенсов больше радует , чем печалит . Я понимаю , что сейчас начнутся вопли , что там наши люди . Давайте будем честными , их немного . На Западе Украины беда с короновирусом . Нам нужна беда с короновирусом на Востоке Украины ?
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07.03.2021 13:28 Відповісти
Правильно делают. Оказывается, патриоты Украины за линией... Не выпускают ватанов.
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07.03.2021 13:33 Відповісти
Нехай сидять в своїх диряляндіях і не рипаються, українці живіші будуть.
Хто заходів вже переїхав на Україну! Інші, хто залишився - любителі совка, нехай закінчують своє життя за "парєбріком".
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07.03.2021 13:37 Відповісти
Кармільци вже запарились карміть всю Україну.
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3457
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07.03.2021 13:39 Відповісти
Пусть блокируют все, нам то что?! "Кормильцы" всей Украины пусть сидят в своем ЛДНР, максимум в **********, а не шастают по европейской Украине!
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07.03.2021 13:41 Відповісти
Правильно делают, нех лугандонам шастать за украинской пенсией и социалкой,еще и заразу разносят.
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07.03.2021 14:15 Відповісти
Плохо блокируют.
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07.03.2021 14:25 Відповісти
На наших кппв сделать проход только по приветствию Слава Украине-Героям Слава!
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07.03.2021 14:28 Відповісти
Можно проще - с обязательным прививанием кацапской "вакциной" прямо на месте в момент перехода. Все зависимости от количества ранее сделанных прививок. Отакой вот гуманизьм. А шо?
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07.03.2021 14:47 Відповісти
Музика сумна, ще трошки і сльоза випала б.
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07.03.2021 17:58 Відповісти
Блокируют так блокируют, баба с воза - лошадям легче. Может ещё "пролить слёзы" что в Крыму дефицит воды? Так нечего его войсками пичкать как и донбасским "кормильцам" шастать.
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07.03.2021 18:14 Відповісти
Абсолютно согласен!! Пусть закроют хоть все КППП!! Не хрен кормить эту пророссийскую нечисть! Пусть пуйло-***** их и кормит и поит!!
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07.03.2021 18:26 Відповісти
 
 