Окупанти блокують дорожні коридори через 5 КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Про причини російська окупаційна влада не повідомляє.

Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

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