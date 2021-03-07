Окупанти блокують дорожні коридори через 5 КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Про причини російська окупаційна влада не повідомляє.
Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
Топ коментарі
+8 Envoy
показати весь коментар07.03.2021 13:28
+7 Игнатьев Фион
показати весь коментар07.03.2021 13:37
+5 5 копійок
показати весь коментар07.03.2021 13:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто заходів вже переїхав на Україну! Інші, хто залишився - любителі совка, нехай закінчують своє життя за "парєбріком".