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Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура оголосила про підозру поліцейському в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ - Одеса, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, інспектор патрульної поліції в Одеській області, керуючи службовим автомобілем Toyota Prius, виїхав на ліву смугу проїжджої частини і створив перешкоду машині Hyundai Sonata, яка їхала в бік Одеси. Після чого автомобілі зіткнулися.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річний пасажир Hyundai Sonata загинув на місці. Ще двоє пасажирів автомобіля зазнали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких ще встановлюється, додали в прокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Як розповіли в пресслужбі Нацполіції Вінницькій області, в ДТП загинув 31-річний начальник відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП старший лейтенант поліції Олександр Олександрович Парфонов.

Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура 01
Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура 02
Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура 03

Нагадаємо, аварія сталася приблизно о 19:00 5 березня біля контрольного пункту "Дачне" на трасі Київ - Одеса.

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Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5451) Одеська область (3208) прокуратура (3675)


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Топ коментарі
+38
Вот оно что )) А я все никак не мог понять просматривая видео отчего это хюндай соната топит через пост и пешеходный переход не скидывая скорости! При том явно видно что скорость превышают..ибо возле постов обычно стоят знаки постепенно ограничивающие 90,70,50..Все водители кроме рогатых сбрасывают скорость возле поста ДПС...еще думал что водителю хюндай будут пробывать шить превышение скорости...а тут оказывается сопадение ..и там и там полицейские ..одни топили с превышением...другие не подумавши что могт быть такие же как они..решили развернуться через три полосы...
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08.03.2021 01:29
+20
Сначала задним ходом по пешеходному перекрестку, потом разворот со средней полосы, не убедились в безопасности маневра... Идиоты... Понабирали по объявлениям...
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08.03.2021 01:29
+18
Полицейские в США, у нас мусорня
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08.03.2021 01:39
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Вот оно что )) А я все никак не мог понять просматривая видео отчего это хюндай соната топит через пост и пешеходный переход не скидывая скорости! При том явно видно что скорость превышают..ибо возле постов обычно стоят знаки постепенно ограничивающие 90,70,50..Все водители кроме рогатых сбрасывают скорость возле поста ДПС...еще думал что водителю хюндай будут пробывать шить превышение скорости...а тут оказывается сопадение ..и там и там полицейские ..одни топили с превышением...другие не подумавши что могт быть такие же как они..решили развернуться через три полосы...
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08.03.2021 01:29 Відповісти
Это не совбадение а факт простой водитель видя людей на разделителе и авто с аварийкой снизил бы скорость вплоть до остановки а корононосцы только ускоряются уверенные в своей правоте и безнаказанности.
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08.03.2021 09:56 Відповісти
комент про короносцев супер, там вина 100% обоюдная
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08.03.2021 18:56 Відповісти
рогатые в смысле черти. и еще у них главный есть. все дтп устраивают полицейские
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08.03.2021 10:41 Відповісти
Сначала задним ходом по пешеходному перекрестку, потом разворот со средней полосы, не убедились в безопасности маневра... Идиоты... Понабирали по объявлениям...
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08.03.2021 01:29 Відповісти
я не о том, а о том что на встречу тоже летели...полицейские
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08.03.2021 01:37 Відповісти
Полицейские в США, у нас мусорня
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08.03.2021 01:39 Відповісти
..увы, пока шо только так....(((
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08.03.2021 03:17 Відповісти
Мусорня узурпирубщая исполнительную власть и с тяжкими для страны общественно опастными последствиями, вплоть до потери территорий
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08.03.2021 08:10 Відповісти
они все думают, что когда война прийдет в их город, то они останутся на своих должностях и в погонах
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08.03.2021 18:58 Відповісти
Вы абсолютно правы, так и происходит они и нашим и вашим, и воруют у всех, нам такие импотентно извращённые органы не нужны
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08.03.2021 19:08 Відповісти
Переходу(пешеходному).
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08.03.2021 11:11 Відповісти
Очепятался
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08.03.2021 14:19 Відповісти
Буває ти же не простий а нано.
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08.03.2021 14:35 Відповісти
по большому счету нужно пидозру лупить обеим водителям
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08.03.2021 01:48 Відповісти
Очень странно, что в админку не перевели и по срокам закрыли, как это часто делают, труп полицейского могли как вещдок оформить потом потерять докпзательство
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08.03.2021 08:15 Відповісти
оба водятла - полюционеры должны сидеть. Дронова посадили вслед за Зайцевой. вот и посмотрим, насколько последовательный будет суд
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08.03.2021 12:49 Відповісти
Та они по жизни пидо.рили но пидозра лишней не будет..
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08.03.2021 14:37 Відповісти
обычно подозрение в делах по ДТП не предъявляют пока нет экспертизы, тут же очень спешат..хотя может быть и обоюдка
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08.03.2021 01:50 Відповісти
какая экспертиза..??- автотех ждать 3 месяца, на бухло..?? отчего погиб чел., не застрелился ли от страха перед встречей с разделителем, не труп ли его везли в сонате..?? -
это не простое дтп, а с гибелью, - задержание с арестом не проводится без подозрительности)
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08.03.2021 03:25 Відповісти
Якщо порівняти передки Toyota i Hyundai, то японець виграв.
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08.03.2021 02:09 Відповісти
..та нееее, - сравнение далеко не равнозначно, т.к. соната кроме приуса поимела бетонный разделитель..((( = оттого и морда передка так разъячена и жертвы (даже пристегнутые при приходе со скорости 80+ в 0.00).
а лошок на приусе решил подкатиться через сплошную к своим корешкам, стоящим на дойке возле отбойника, невзирая на попутные быстрые фары...(((
а прокладка сонаты тоже не сильно далеко ушла от приусной - вместо торможения и одновременного ухода вправо, видя пересекание своей траектории долбаком, пошла на объезд по встречной.. и встретила(((
а корешки обоих, стоящие на дойке - шустрые, ****, быстро-моментально вкурили тему и с поднятыми к небу обоими руками юрко спаслись даже от обломков..)))- видно не впервой прыгать в кювет...(((
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08.03.2021 03:13 Відповісти
вот это анализ!!! сразу видно, человек в теме
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08.03.2021 10:43 Відповісти
"Якщо порівняти передки Toyota i Hyundai, то японець виграв."

Хундай показал себя очень хорошо:на скорости 90(при разрешенной там 40)-прямо в торец бетонного отбойника(лучше-бы в стену) и еще кузов не очень покорежило. Тоете повезло тем что удар был в бок-в капот. Тоесть салон не получил удара.
Что там что там-оба водители преступники:один летел через КПП а другой видимо бухой решил развернутся даже не посмотрев что сзади летит авто. дорожная полиция в Украине всегда была дном.
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08.03.2021 04:18 Відповісти
Как так, после столкновения сразу включилась мигалка.
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08.03.2021 09:59 Відповісти
а просто так - датчик удара-сигнализация)
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09.03.2021 01:21 Відповісти
нну, походу хенде таки у приуса в лоббб бы точно победил..)
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09.03.2021 01:17 Відповісти
хотя не совсем вопрос, - у приуса капсула загнутая вниз..= х-зна как оно ся поведет при ударе в лоб с 90+90...(
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09.03.2021 01:23 Відповісти
А причина- низкая зарплата и рагули в погонах.
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08.03.2021 04:24 Відповісти
это мед.реформа - психов повыпускали, они пошли в полицию
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08.03.2021 07:55 Відповісти
Мне говорили, что зароботная плата хорошая, поэтому "уже фигнёй не занимаются" они теперь занимаются уничтожением доказательств тех действий и запугиванием свидетелей
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08.03.2021 08:17 Відповісти
В Хёндаи после такого чудовищного удара нормально открылись двери, это победа. я щетаю.
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08.03.2021 06:09 Відповісти
"я СЧИтаю"). Вы из полиции?
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08.03.2021 19:04 Відповісти
я преподователь языка в школе
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09.03.2021 00:22 Відповісти
Обратите внимание на мигающие разноцветными огнями световые приборы. Оценить звуковые сигналы без звука сложнее.
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08.03.2021 06:39 Відповісти
Штрафы надо подымать, а полицейских пересадить на вертолёты и поднять зарплату до уровня водителя хлебовозки X 2.
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08.03.2021 07:01 Відповісти
Змея укусила себя за хвост
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08.03.2021 07:19 Відповісти
Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6942
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08.03.2021 07:27 Відповісти
сейчас в полицию идут граждане которым нехватает собственных возможностей зарабатывать достойную зарплату в основном жители небольших населеных пунктов для которых зарплата 9-10 тыс считается хорошей а тут еще авто власть оружие полномочия. Берут от 18 лет ! практически вчерашних школьников которые нехотят либо немогут учиться дальше и эти юнцы непонимают всей полноты ответственности и начинают упиваться властью и чудить поэтому и случаютсятакие трагедии такая полиция украинцам ненужна
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08.03.2021 07:35 Відповісти
еще можно с блондиночкой кофе на окко попить...татушку сделать на локте и красоваться из патрульной машинки)))
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09.03.2021 10:26 Відповісти
понабирали мудачье
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08.03.2021 07:57 Відповісти
Меня сейчас преследуют полицейские, запугивают. А ведь просто попросил не крышевать преступников и родственникам не помогать в незаконных делах. Полиция - как мне сказали, это выродки которые хотели узурпировать власть с корыстных мотивов
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08.03.2021 07:59 Відповісти
В США на разделении полос стоят пластиковые емкости с водой для безопасности, а в Украине для быдла стоят бетонные плиты, при ударе о которые мало шансов выжить..
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08.03.2021 08:11 Відповісти
Хорошо что хоть что-то стоит, а то могли и это украсть, как разворовали страну эти узурпаторы
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08.03.2021 08:18 Відповісти
мент мента ловит издалека
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08.03.2021 08:25 Відповісти
недвижимое бетонное препятствие которое какой то урод придумал, это тоже не мало важная деталь. а менты стали еще хуже чем были.+ без мозгов
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08.03.2021 09:22 Відповісти
нежданчик такой) но виноват будет бетон, а может фирма производитель автомобиля
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08.03.2021 10:01 Відповісти
На здачу заліків з ПДР поліців хоч зберуть?
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08.03.2021 10:07 Відповісти
"культура" вождения от мусорни дала закономерный результат...
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08.03.2021 10:17 Відповісти
Щось "малувато" в нашій державі поліції... як то кажуть: "куди не плюнь..."
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08.03.2021 14:07 Відповісти
ось куди йдуть податки , на розслідування того , що скоїли гнидокурвячі мусора
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08.03.2021 14:14 Відповісти
https://tsn.ua/********/v-oboh-avto-perebuvali-policeyski-stali-vidomi-podrobici-smertelnoyi-dtp-z-patrulnim-avto-na-trasi-kiyiv-odesa-1739653.html?fbclid=IwAR0w00-fh43PEcI9NVoIwQ1qStGibW9NnBs2gJJeNFyRsOj9kNEqbZmLZ5M В обох авто були поліцейські: стали відомі подробиці смертельної ДТП з патрульними на трасі Київ-Одеса Цікаво для чого це їхали в Одесу у Hyundai Sonata, в п*ятницю... перебуваючи поза службою четверо поліцейських з Могилів-Подільського капітани, старлей, лейтенант і підполковник ? Земля пухом загиблому, у якого залишилось двоє малолітніх дітей. Думаю що МВС зробило багато щоб пригальмувати розповсюдження цієї інформації...бо факту маємо 4 поліцейські з Моглілів Подільського на Сонаті, порушуючи швидкість летіли в Одесу в п*ятницю та на пішіходному переход (!) влупили в приус із трьома іншими ..одеськими поліцейськими, які грубо порушуючи ПДД розвертались через всі смуги та суцільну смугу
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09.03.2021 12:58 Відповісти
DOG EAT DOG
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09.03.2021 13:20 Відповісти
 
 