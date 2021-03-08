Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура оголосила про підозру поліцейському в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ - Одеса, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, інспектор патрульної поліції в Одеській області, керуючи службовим автомобілем Toyota Prius, виїхав на ліву смугу проїжджої частини і створив перешкоду машині Hyundai Sonata, яка їхала в бік Одеси. Після чого автомобілі зіткнулися.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річний пасажир Hyundai Sonata загинув на місці. Ще двоє пасажирів автомобіля зазнали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких ще встановлюється, додали в прокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Як розповіли в пресслужбі Нацполіції Вінницькій області, в ДТП загинув 31-річний начальник відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП старший лейтенант поліції Олександр Олександрович Парфонов.







Нагадаємо, аварія сталася приблизно о 19:00 5 березня біля контрольного пункту "Дачне" на трасі Київ - Одеса.

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