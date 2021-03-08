Поліцейському, який спровокував смертельну ДТП на трасі під Одесою, оголосили підозру, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прокуратура оголосила про підозру поліцейському в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ - Одеса, в результаті якої загинула людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.
За версією слідства, інспектор патрульної поліції в Одеській області, керуючи службовим автомобілем Toyota Prius, виїхав на ліву смугу проїжджої частини і створив перешкоду машині Hyundai Sonata, яка їхала в бік Одеси. Після чого автомобілі зіткнулися.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річний пасажир Hyundai Sonata загинув на місці. Ще двоє пасажирів автомобіля зазнали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких ще встановлюється, додали в прокуратурі.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як розповіли в пресслужбі Нацполіції Вінницькій області, в ДТП загинув 31-річний начальник відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП старший лейтенант поліції Олександр Олександрович Парфонов.
Нагадаємо, аварія сталася приблизно о 19:00 5 березня біля контрольного пункту "Дачне" на трасі Київ - Одеса.
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это не простое дтп, а с гибелью, - задержание с арестом не проводится без подозрительности)
а лошок на приусе решил подкатиться через сплошную к своим корешкам, стоящим на дойке возле отбойника, невзирая на попутные быстрые фары...(((
а прокладка сонаты тоже не сильно далеко ушла от приусной - вместо торможения и одновременного ухода вправо, видя пересекание своей траектории долбаком, пошла на объезд по встречной.. и встретила(((
а корешки обоих, стоящие на дойке - шустрые, ****, быстро-моментально вкурили тему и с поднятыми к небу обоими руками юрко спаслись даже от обломков..)))- видно не впервой прыгать в кювет...(((
Хундай показал себя очень хорошо:на скорости 90(при разрешенной там 40)-прямо в торец бетонного отбойника(лучше-бы в стену) и еще кузов не очень покорежило. Тоете повезло тем что удар был в бок-в капот. Тоесть салон не получил удара.
Что там что там-оба водители преступники:один летел через КПП а другой видимо бухой решил развернутся даже не посмотрев что сзади летит авто. дорожная полиция в Украине всегда была дном.