Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях. ВIДЕО
Російський пропагандист Дмитро Кисельов на державному телеканалі "Росія 1" в ефірі своєї програми "Вести недели" розповідав росіянам, як президент України Володимир Зеленський веде "війну зі своїм волоссям на грудях".
Як передає Цензор.НЕТ, у сюжеті під назвою "Маленька переможна війна" пропагандист Кисельов вирішив пояснити російським телеглядачам, що збривши волосся на грудях, Зеленський намагається підвищити свій рейтинг.
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Напівголим ширятися вакциною було дурістю, але що з нього візьмеш, крім аналізів з Євролаба, і то підроблених)
Это нормально,и только у полудиких кацапсинок-вОнюшек это вызывает дикий хохот и прочие реакции,как у дикарей племени мумба-юмба... Бывает, что с убогих возьмёшь...
Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
За олне і киселя опустив би
а соловей цей взагалі схож на суцільну зал.пу без волосся, очей та ух, але з ротом, повним волосні.
Кісільйов пєдік, це не новина. І не сопадєніє
подозреваю, что война там с волосами по всем фронтам.
А вообще, чего надо было ожидать? После этого *******?
Тупо прийди, подними рукав, получи физраствор, иди гуляй...
Шо это за стриптиз? Ты ***** президент страны.
Я очень обижусь, если "чарли" не нарисует что-то по этому поводу.
А справді ясну правду чеше.
Нікого в світі не мине.
Читайте, згадуйте мене."
(Леонід Глібов)
- Та читаю...
- Куме, та ви шо?
- Так я раніше читав проукраїнскі газети - така тоска! Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкротують... Почав читати сепаратистські - і там так приємно, так гарно! Хохли подчінілі вєсь Восток, хохли нас унічтожают, хохлам помогаєт Амєріка, хохли бесчінствуют на Донбассє, нікто нє может дать отпор зарвавшимся хохлам, - аж серце радіє!
Всі ж гавном поливали старого педофіла за подібні фотки на рибалці ))).
п.с. Конюшок, стронгмен, вакцинувався у футболці. О це я розумію МУЖИК. а не ЧМО з комплексами і думками що воно силач ))
Але тут трохи інше, сам пропагандон ще страшніший, тому не йому тролити. Тим більше страшне жирне чмо кисіль тролить за волосся, а це вже зовсім дурість, бо цивілізовані люди роблять і епіляцію, і збривають волосся під руками,в інших місцях на тілі час від часу і таке інше.. І це нормально, тут нема чого тролити.
п.с. для себе можеш хоч сраку депілювати, пофіг... Та ти президент, з відповідним дрескодом і манерами, а не шоумен який старух заманює жирним безформенним торсом. ЗеЧмо досі не розуміє куди потрапило...
Що ж такого лаптєноги дали нюхнути болєзному, що він таке патякає?..
дамо слово експертам
У каво ??
У дімки кісельова .
..
)))))) Точно у 99% лишня вага і мінімум пузень..)))
Блін та вас так і пре підіграти Желотиновому жернялюзі.. Найшли де рисонутись..
)))Ні ну я ще розумію кацапську профонацію там клепки ніль а мізки всі гівном вийли як непотрібне ..Ну людоньки ви Українці опуститася до їхнього гівна Пффф ..Ганьбище...
главжаба паРаша-пропаганды.
Журналист Янина Соколова высмеяла потуги российских пропагандистов поиздеваться над украинским президентом. После того, как Дмитрий Киселев посвятил отдельный сюжет побритой груди Зеленского, россиянину посоветовали расслабиться и заказать в Украине эксклюзивный парик.
«Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту», - успокаивает Соколова, намекая на лысины Киселева и Путина.
Раздел "Влияние волосяного покрова груди ,жопы и спины на политические рейтинги"