Верховна Рада відкрила віртуальну виставку: "Жінки в історії українського парламентаризму". ВIДЕО
Верховна Рада України відкрила віртуальну виставку про жінок-парламентарів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 8 березня повідомляє пресслужба українського парламенту.
"Віртуальна експозиція до Міжнародного жіночого дня (повна назва - Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир) створена інформаційним управлінням апарату Верховної Ради України спільно з редакцією газети "Голос України"", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар08.03.2021 16:57
+10 Старый зольдат
показати весь коментар08.03.2021 16:56
+4 Петр Дибров #460784
показати весь коментар08.03.2021 17:05
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А у Ларисы со временем что то с мозгами произошло.
Й потім , то може Скорік була єдиною жінкою двічи прем"єром ?!
Чи можи зараз єдина жінка , шо в ВР більше 20 років . Єдиний дійсно лідер багатьох чоловіків . Визнанний лідер !
Усі інші жінки з галереї , на превеликий жаль вони відомі , обізнанні , але вони з команди іншого лідера чоловіка ...
Ну йще може Олена Кондратюк - вона номінально незалежний віце-спікер , але відомо з якої партії й знов таки й лідер та ж сама відома жінка !
Тьфу на вас!
Той хто думає про "властну вигоду" той й в політику йде , щоб допомогати властному бізнесу .
Найяскравійший приклад то Порошенко . Ось він жодного дня не був в політиці , щоб не думати про врастні активи . Й тому в канали владає властні грошенятко , що потім їх "відбити" через девіденти , які надає перебування при владі . З 20 років в політиці 17 років при будь якій владі він або сам презідент , або навколо будь якого презідента - від Кучма до Ібуковича .
А коли навпаки - з 20 років в політиці 17 років в жорсткій опозиції , то тут логіка зворотня . Коли людина демонстративно залишає міліардний бізнес , та йще через сварку з тодішнім презідентом й з того часу жодна плять не може знайти жодного активу й так 23 роки поспіль .
Коли свариться зі всіма олігархами ... Навіть сьогодні діє вже 4й місяц поспіль заборона на плюсах , обмеження на ICTV , обмежання на ТРК Україна , то який з цього зиск .
Тільки дуже примітивна людина (на кшалт кловуна ЗЕ) може бачити марення в вигляді "солодких місць" , бо не здібен мислити аж ніяк , крім умовної рефлекції . Такий собі умовний Шура Балаганов , який маючи у кішені 50 тисяч підрізає гаманець з 5 рубелями .
Людина з фантазією може хоча б зрозуміти іншу людину , яка мала властний літак й 10 лярдів в активах , що вже ніколи в житі не спокуситися на ситуативний заробіток в кілька сот тисяч баксів ... який їй постійно закидають якісь розумові каліки з фантазією равлика ...
Людина "властного зиску" ніколи не обміняє "властний комфорт" на життя за гратами , коли їй дають 10 разів втікти й мати стовідсотковий політичний притулок ...
Таке ніколи не зрозуміти а ні ригобльовотним , а ні порохоботам , а ні ЗЕдебілам . Вони усіх міряють по собі , по своїх , активах , каналах , по братанам з банди , або по любителям властних хохм ... Це зовсім інший вімір . В тому числі й інтелектуальний ...
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Артисты в истории украинского парламентаризма"
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Наркоманы в истории украинского парламентаризма"
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Криминал в истории украинского парламентаризма"
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "ЛГБТ в истории украинского парламентаризма"
У меня столько идей... Могу сотрудничать за скромных полставки одного депутана. Анал - табу
Наскільки я десь бачила і підтримую: якщо тим жінкам так ок, то хай і ходять замотані.
Чому за них хтось повинен іти, стояти, виступати ? Дозріють ? Хай скидають.
У тій же Швейцарії ось був референдум і більшість висловилася за те, щоб заборонити бунди, які закривають обличчя.
От що тобі зробиться, якщо жінки вийдуть на марш ?
Ну, придумайте ви собі якесь своє свято і теж ідіть з вимогами до нас.
Дивись, які чемні: просять =Подаруй=, а не очі видирають =Дай=.
Ти знаєш (ми вже багато говорили на цю тему), що я проти радикальних заходів і слоганів (я - традиційна жінка), але це не означає, що все - супер.
Ти питав про зарплатню. Десь пропав Макс Колорто (хіба змінив нік), ми з ним сперечалися і він не реагував на жоден лінк /статтю, які я йому наводила.
Так, не однакова. Я, коли прийшла у цю банківську мережу, нам виплатили якусь суму як компенсацію, бо був позов щодо нерівності у зарплатах чоловіків і жінок.
Над цим багато працюють, коли подаєш аплікацію (дивлячись куди, звичайно) - зарплатня вказується (або вилка, або починаючи від, або річний оклад). Так чесніше.
Мене смішить, що всі чоловіки рознервовані тим Маршем. І минулого ж року таке саме було.
Справа навіть не в тому що замотані.А в тому,що в тих країнах за це можуть убити.До посольств тих країн не йдуть.В тих країнах є сміливі жінки,які навіть тікали і яких засуджували до страти.Де плакати на мітингах тих жінок? Я хочу щоб все було справедливо.Колись були суфражистки,вони боролися за те,щоб мати право голосу. Я вже сьогодні писав,що бачив перформенси в Цюриху.То не боротьба за справедливість.От сьогодні одна феміністка покусала поліцейсько. Чого їм не вистачає в багатійшій країні?Там ж є все для людей і тебе там точно не залишуть в біді.Нехай приїдуть до нас і поживуть в Україні.на 200-300 доларів.Наші ті самі лозунги використовують.Ті самі комуністичні плакати,як і блмщики і антіфа.До речі всі розповідають за нацистів.Але вони були націонал соціалісти.Там ж плакати подібні і символи подібні.Я вже мовчу за радикальних феміністок.Вони радіють,коли просто чоловіка убивають.Навіть якось за війну однобоко говорять.Просто ненавидіти чоловіка,за те що чоловік,це занадто.
Мене видалив модератор,по вимозі однієї такої форумчанки .Яка зараз вже канадійочка. І яка є твоєю прямою інтернет ворогинею.Ти часом не знаєш хто це?
Подивися на ******* цінності. Ти там щось бачиш з дійсно цінного, вічного ?
Є маленькі острівки людяного, але більшість - суцільний треш і хайп, купа бруду, вульгарності, цинізму.
З іншого боку, та сама справедливість (я теж дуже боляче реагую власне на несправедливість). Гірко визнавати, але світ, на жаль, не справедливий.
Лозунги замовляються, диктуються для просування певної agenda. Знаєш. Є ті, хто справді вірить, захоплений і агресивно просуває багато з написаного на плакатах.
Я завжди більше за спокійний діалог, пошук порозуміння і шляхів вирішення, а не вимог.
Визнаю подібні заходи якоюсь частиною боротьби за жіночі права (з жінками складніше, + вони - матері, нехтувати їхніми проблемами у суспільстві не можна: погодься, і ранні вагітності, жіноча і дитяча смертність, те саме репродуктивне здоров*я, насильство ...), але, звичайно, самі по собі вони ролі не грають. роблеми жінок у розвинених країнах і бідних - різні. Складно все.
Про індивіда під впн не хочу говорити - опускатися на такий рівень. Ти все розумієш і бачиш.
У мене питання (якраз по темі вчорашнього маршу).
Скажи мені, будь ласка, як би ти відреагував / чи реагуєш, якби жінка(и) тобі сказала(и) / кажуть (не твоя), що ти - красивий / сексі / класний / звабливий / з гарною фігурою / чоловічий варіант -сонечка- ?
Ти це сприймаєш як констатацію факту, просто комплімент / знак уваги без додаткових факторів чи розцінюєш, як натяк на щось / бажання і очікування чогось від тебе ?
В принципі, в нас не прийнято, щоб жінки говорили подібні речі чоловікам (своєму можна), але, може, за останні роки в Україні відбулися зміни, я не знаю.
Якщо тобі не комфортно - не відповідай.
Мені би сподобалось.Чесно.
Ти це сприймаєш як констатацію факту, просто комплімент / знак уваги без додаткових факторів чи розцінюєш, як натяк на щось / бажання і очікування чогось від тебе ?
А тут по різному може бути.
От - бач: по-різному.
Але ти мені, будь ласка, уточни (я ж дотошна):
ми знаємо, що чоловікам додаткова пригода - мало хто відкине, жінка сама проявляє ініціативу, чого відмовлятись, так ? Почуттів вам на подібні речі не треба. Тут ясно.
Тобто, навіть якби ти не звертав увагу на таку жінку, а вона тобі отаке наговорила і ти як би не проти - то, чому ні, так ? І відповів би на її інтерес ?
А якщо жінка не подобається (конкретно, зовсім ні), одружений, любиш іншу, не хочеш з тією нічого і т.д. - в такому випадку ? Це б сприймалося з твого боку, як типу примус, переслідування ? Не знаю, як це чоловіки можуть називати. Як би тоді =відмовлявся= ?
Потепліло, плюсова температура, завтра буде дощ.
У нас іще в квітні-травні сніг може бути.
А у вас все одно скоро тепло.
Що там бабак передбачив ?
І не хворійте.