Верховна Рада відкрила віртуальну виставку: "Жінки в історії українського парламентаризму". ВIДЕО

Верховна Рада України відкрила віртуальну виставку про жінок-парламентарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 8 березня повідомляє пресслужба українського парламенту.

"Віртуальна експозиція до Міжнародного жіночого дня (повна назва - Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир) створена інформаційним управлінням апарату Верховної Ради України спільно з редакцією газети "Голос України"", – йдеться в повідомленні.









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