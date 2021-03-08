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NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко. ВIДЕО

У "президента" Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, кілька резиденцій, дорогих автомашин і літаків, його корупційні схеми допомагають реалізовувати деякі підприємці.

Про це йдеться в розслідуванні "Лукашенко. Золоте дно", опублікованому білоруським опозиційним ресурсом NEXTA, передає Цензор.НЕТ.

"Наймасштабніше розслідування про схованки Олександра Лукашенка - "найчистішого" президента у світі. Дорога нерухомість, власний авто- і авіапарк, годинник і навіть золоті ручки, а в декларації - "голодранець". Інсайди, схеми, плани, документи, свідчення очевидців і голі факти про розкішне життя диктатора. Команда NEXTA зібрала воєдино все - як відомі, так і неопубліковані раніше матеріали про родину Лукашенка, його гаманці та хитрозроблені способи взаємовигідного співробітництва з білякоритними олігархами", - йдеться в описі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а от ця Білорусь ще тримається, - Лукашенко

Як зазначає НВ, Лукашенко минулого тижня заявляв, що в нього немає жодних багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. "У мене є "палац". По-моєму, 7 на 8 - будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій "палац", - сказав він.

Олександр Лукашенко прийшов до влади в 1994 році і кілька разів змінював Конституцію, щоб залишатися на президентській посаді. У серпні 2020 року, за офіційними даними ЦВК, він вшосте виграв вибори. Після виборів люди вийшли на протести, які тривають донині. 23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, проте низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали його легітимність.

Євросоюз запровадив три пакети санкцій щодо Мінська через фальсифікації під час президентських виборів і триваючого насильства щодо мирних демонстрантів. Перший санкційний пакет ухвалено ЄС 2 жовтня, там значилися 40 білоруських офіційних осіб - силовиків (представників МВС і КДБ) і членів ЦВК, щодо яких були запроваджені персональні обмеження. Другий пакет санкцій було ухвалено 6 листопада: Євросоюз запровадив обмеження щодо Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників, зокрема й помічника президента Віктора Лукашенка, глави Адміністрації президента Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника Слідчого комітету Івана Носкевича, глави ОАЦ Андрія Павлюченка, прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт та інших. Санкції ЄС також продублювала Велика Британія.

Також читайте: МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) ЗМІ (1359)


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Топ коментарі
+22
И шо? Может себе позволить. Беларусы не особо против. Походили, побродили и разошлись кто в СИЗО, а кто домой смотреть телепередачи про самую стабильную страну.

Тихановская вобще по сути содержанка. И ниче.
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08.03.2021 22:33
+12
Слева тоже карикатура на Пиночета.
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09.03.2021 00:22
+9
Когда украинцы говорят россиянам и беларусам -« мы вам не братья- мы другие» , россияне и беларусы начинают нервничать - жаль им терять легенду про братские народы 😀😀😀
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09.03.2021 00:38
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Ну, теперь ему точно хана!
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08.03.2021 22:30 Відповісти
Ха-ха-ха.
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08.03.2021 22:34 Відповісти
Какая жуть! А у нас идут во власть не для коррупционных схем и резиденций, а чтоб делать реформы на благо людям
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08.03.2021 22:33 Відповісти
И шо? Может себе позволить. Беларусы не особо против. Походили, побродили и разошлись кто в СИЗО, а кто домой смотреть телепередачи про самую стабильную страну.

Тихановская вобще по сути содержанка. И ниче.
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08.03.2021 22:33 Відповісти
Состоявшийся факт что в Украине кацапы получили жестких дюлей - съездь поинтересуйся на кладбища Ростовской области А вот тебе сидеть на бутылке теперь вечно, чучело лишнехромосомное
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09.03.2021 10:49 Відповісти
А у себя, вы смотрю, уже все проблемы разгребли, раз тут околачиваетесь и нас поучаете?!
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09.03.2021 11:54 Відповісти
ну да,ну да... украинцы то тоже не особо против того чтобы зебил свесил ноги сидел на их шеях и играл своими причандалами у них по головах,никто никуда не выходит,все всех устраивает
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09.03.2021 12:18 Відповісти
Нуда. Никто и никуда.

А раз в неделю вопли зебилов "это все проплачено" откуда?
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10.03.2021 01:43 Відповісти
кривавого таргана давно б не існувало , як би не товариші з Пекину ...
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08.03.2021 22:36 Відповісти
Українські президент гірше жили і живуть? Я ні в якому разі його не захищаю.Але це ж природно для таких країн.А наші змі повинні за наше показувати.
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08.03.2021 22:39 Відповісти
Нє бульбой єдіной...
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08.03.2021 22:40 Відповісти
Офигеть, тоесть по мнению Нексты владелец 207 тыщ кв км земли с лесами, болотами, бульбой, какими-никакими заводами и 9,4 лямами холопов должен жить в комуналке?
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08.03.2021 22:43 Відповісти
Нет. Суть в другом. Конечно же Лукашенко , человек не бедный наверное. За столько лет правления в Белоруси. Но суть фильма в том, что все эти владения Лукашенка, с его золотыми унитазами и резиденциями не указаны в его декларации, и с этого всего ним Лукашенком не уплачены налоги в бюджет страны. По декларации о доходах Лукашенко беден как церковная мыш. Даже жилья своего не имеет. Бомж. Потому возникает простой вопрос. Где он ето все взял?????
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09.03.2021 01:49 Відповісти
Де взял? Користується державними, як Зеленський, як Янукович, як Ющенко... Може собі дозволити, бо й білоруси задоволені своїм життям. Лише говорять, що останні півроку ціни підскочили через санкції, якими обіклали Білорусь, як вовка прапорцями, та через те, що інвестори повтікали, налякані мирними походами з квітами та кульками.
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09.03.2021 10:26 Відповісти
Надо тебя сильнее дубьем по горбу бить в Украине - тогда и ты сразу станешь "задоволена своїм життям"
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09.03.2021 10:52 Відповісти
Даже не смотрела.
Потому что.. да, просто ...ну, по колену ( даже не французский, Увы)
Самолеты-самокаты. Конча госдача...
И при этом
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
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08.03.2021 22:44 Відповісти
Все как у меня, и часы и ручки. Самолета правда нет.
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08.03.2021 22:45 Відповісти
самолета нет, как у тебя?
Зато паровоз, наверное, у него тоже есть...
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09.03.2021 12:30 Відповісти
та не.. он не мог...- чистой воды поклеп на человека, живущего с 6ти соток и домашнего засола, а в неурожайный год как и все у соседей позычающего.
ето не какой то там бульбофюрер....
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08.03.2021 22:46 Відповісти
https://twitter.com/Lysistrata_by
https://twitter.com/Lysistrata_by

Лізістрата

@Lysistrata_by

·https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1369005092620353541 1 ч

Женский праздник в Беларуси: Утром ворвались к 66-летней преподавательнице вуза, кандидату наук. "Преступницу" ударили по лицу, заставили переодевать ночную сорочку в присутствии карателей, увезли в тюрьму. И это всё только за то, что оставила комментарий в Телеграме.
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08.03.2021 22:49 Відповісти
У свої 66 років і вже впала в Телеграм)) Там її навчать уму-разуму.
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09.03.2021 10:32 Відповісти
Заставити переодівати нічну сорочку в присутності карателів - так тільки звірі можуть поступати.Ще як би молода була,а то старушка зовсім...
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09.03.2021 13:21 Відповісти
ну а чё? многим белорусским пенсионерам такое нравится и они готовы и дальше недоедать, только бы получать долю малую недоїдків з його столу ))
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08.03.2021 22:52 Відповісти
Нехило Лука на картошке поднялся)))
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08.03.2021 22:52 Відповісти
А шо ви хотіли? Останній диктатор Європи повинен тримати марку.
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08.03.2021 23:01 Відповісти
Я вас умоляю....у меня земли больше, чем у уссатого. И все законно, на заработанное.
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08.03.2021 23:02 Відповісти
Ну почему он жулик? Человек умеет жить!
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08.03.2021 23:06 Відповісти
NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.03.2021 23:11 Відповісти
Слева тоже карикатура на Пиночета.
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09.03.2021 00:22 Відповісти
Пиночет после себя оставил самодостаточную страну, которая с 1990-х и по сей день первая в Лат. Америке по качественным показателям экономики, самым низким уровнем коррупции и уровнем жизни сравнимым с чешским. А бульбофюрер оставит рашистскую колонию.
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09.03.2021 08:59 Відповісти
Вчора на опозиційному Белсаті було підтверджено, що зарплата в Білорусі тепер коливається між 400 і 500 доларів. Якщо і буде рашистська колонія, то це завдяки санкціям Заходу.
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09.03.2021 10:38 Відповісти
Чучело, ты подохренело тут гнать кацапскую пропаганду українською мовою?
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09.03.2021 10:54 Відповісти
Я фигею -он през.Ищите другие мотивы и их много против сталино в ковычках.
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08.03.2021 23:15 Відповісти
Зачем сокращать если слово "презерватив" вполне употребимое. Или имелось ввиду что-то другое?
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08.03.2021 23:35 Відповісти
Стандартная маета. Затем - бац и инсульт. И все коту под хвост.
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08.03.2021 23:18 Відповісти
КОГДА ОНИ С ПУТИНЫМ СДОХНУТ ЭТО ВСЕ НЕ БУДЕТ ИХ !)
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09.03.2021 00:22 Відповісти
Ладно у Пороха там бизнес, заводы, пароходы... а от куда в Яныка столько денег, где он их заработал???
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09.03.2021 00:33 Відповісти
Как где? шапки тырил и продавал. Лично.
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09.03.2021 15:20 Відповісти
«Александр Лукашенко пришел к власти в 1994»
27 лет беларусы терпят Лукашенко . Потому страна осталась типичным совком
Говорят , что российской власти ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНА УСПЕШНАЯ УКРАИНА , потому огромные усилия идут , шоб затормозить движение Украины в сторону ЕС.
Так и для беларуских властей также не выгодны успешная Украина по той же причине
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09.03.2021 00:36 Відповісти
Когда украинцы говорят россиянам и беларусам -« мы вам не братья- мы другие» , россияне и беларусы начинают нервничать - жаль им терять легенду про братские народы 😀😀😀
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09.03.2021 00:38 Відповісти
Одни технологии, почерк одних авторов для всего совка. Спорим там будет что-то вроде золотого батона или золотого ершика? Есть метод "социальное программирование", а это скорее социальное зомбирование.
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09.03.2021 01:44 Відповісти
Проклятые технологи заставляют президентов на постсовке нагло и беззастенчиво воровать у своих граждан. Доколе? Когда они прекратят зомбировать этих в душе наичестнейших людей?
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09.03.2021 06:32 Відповісти
Золотой батон, золотой ершик, золотой унитаз. У западных технологов очень унизительное представление о совковых народах. Смотри Вака-Вака Синее Лицо у твоего вождя золотой горшок, пора его мочить.
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09.03.2021 08:16 Відповісти
Ну а какие еще технологии должны быть для сидящих на бутылке? "Три сорта украинцев"? Или "убил брата"? Или "76 видов зоофилии"? Это для них не подойдет, они слишком тупенькие.
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09.03.2021 10:57 Відповісти
Средневековье в современных возможностях. Мрак!
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09.03.2021 07:05 Відповісти
территория терпил
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09.03.2021 07:05 Відповісти
Беларусы не хотели умирать...а лукашины псы готовы были убивать, вот и всё.
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09.03.2021 08:27 Відповісти
Бабки то фигня - власть слаще денег.
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09.03.2021 08:49 Відповісти
Т.е обнищание народа Беларуси, благодаря местному элитнику-норм? Избиение и убийство мирных демонстрантов, хапун корреспондентов, арест учителей и студентов - Норм? И во всем этом виноват МВФ и "соросятники"?
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09.03.2021 10:45 Відповісти
Белорусы для ресурсов своей страны и развития миропонимания очень хорошо живут. Для того, чтобы жить в большем достатке, нужно не шекель-пылесос призывать собой править, а эти самые рублики пускать в национальное образование и его ключевую часть - расширение миропонимания.
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09.03.2021 10:53 Відповісти
Так хорошо живут что молодежь катапультируется по получению паспорта
"Национального образования" в Беларуси нет, есть только кацапское.
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09.03.2021 11:01 Відповісти
Еще раз, чтобы жить лучше нужно не искать где жопу продать подороже, а развивать миропонимание и прикладные к нему умения. Ротшильдам и Соросу умные белорусы не нужны, а нужны только в качестве силосной биомассы, они привьют белорусам только те рефлексы, которые обслуживают их интересы глобократии, а всем остальным знаниям перекроют кислород.
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09.03.2021 11:08 Відповісти
Все правильно... Яка "національна освіта", якщо білоруською мовою ведеться викладання тільки в загальноосвітніх школах... Та й то, переважно, в сільських... Починаючи з ПТУ, технікумів, і закінчуючи університетами, усе викладання - РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ... Скоро білоруську будуть вивчать у школах, як "предмет фольклору"...
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09.03.2021 11:14 Відповісти
Викладання російською мовою потому, что в 1919 году ротшильды запихнули Белорусь в советский глобализационный проект, а у национальной элиты масштаба школьных учителей не было собственного миропонимания и возможности развивать свои интересы.
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09.03.2021 11:29 Відповісти
У тебе як з головою? Коли укол в голову зробили? Це, виявляється, "ротшильди" будували в СРСР, "соціалізм з більшовицьким рилом"? Якщо так, то і Україна там же опинилася... То чому в Україні рідну мову не забули, вже два десятка років УСЯ ВИЩА ШКОЛА веде викладання виключно УКРАЇНСЬКОЮ мовою?Тобі консультація психіатра не потрібна? У мене є знайомий, вже пенсіонер, рибу разом ловимо...
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09.03.2021 11:43 Відповісти
Киев исторически был центром восточноевропейского образования и полностью эта традиция не была нивелирована. То, что сейчас образование перевели на украинский имеет огромную цену, родшильдам на откуп отдали все экономические процессы в стране. Как говорится вывеска ваша, шекеля наша. И по этому шекелю национальная культура низведена до трусов дашиаставьево, национальная демография до северного кладбища, национальная промышленность до пары Ан-158 за десять лет.
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09.03.2021 12:01 Відповісти
Ясно... Тобі - до психіатра...
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09.03.2021 12:30 Відповісти
Дак вы, батенька, гуманист уровня местного модератора. Для этого стоило учиться.
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09.03.2021 13:15 Відповісти
В смысле учиться в высшей школе.
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09.03.2021 13:17 Відповісти
Алкоголізм до добра не доведе
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09.03.2021 15:38 Відповісти
З логікою так і дружете, то Ротшельди організували ссср і володіють всім. А після розпаду, я так зрозумів з дозволу Ротшельдів, для викладання в вишах україською мовою відали всю економіку , яку вони і так контролюють.
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09.03.2021 15:43 Відповісти
Добавьте в логическую последовательность 2-ю мировую войну по мотивам любви фашистов к Ротшильдам и общение нквд-шников с пленными немецкими генералами. И тогда прорисуются 40 послевоенных лет до Чернобыля.
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09.03.2021 15:52 Відповісти
Зачем ты корчиш из себя брыкастого козлика если дальше форумного ошейника никогда не гулял? Поднимет ротшильдятина цены выше уровня брыкастости и ты даже до форума не доползеш.
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09.03.2021 11:36 Відповісти
даже не смотрел. барин по умолчанию не может жить так же, как живут его холопы. а барин с царскими замашками и огромной свитой из надсмотрщиков и подавно.
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09.03.2021 10:33 Відповісти
Ой вей, таки хорошо? Безработица , дорогие продукты, бесправие? Таки хорошо !
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09.03.2021 10:55 Відповісти
Ну що,сябри,нема бажаня вийти на дуже таку серьйозну маніфестацію,але обов*язково з квітами? Головне- побільше квітів! Бо квіти-головна зброя проти злочинного режиму! І він, злочинний режим, відразу ж впаде і вмре. Від сміху... Як тільки квіти ваші побачить...
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09.03.2021 10:57 Відповісти
Симон Болівер за 15 років провів 472 бої з іспанцями. Звільнив у 1822 р Еквадор, потім Нову Гранаду і Болівію. Опісля був звинувачений у диктатурі, помер від туберкульозу. В його честь назвали капелюха "болівар" і країну Болівія.
Піночет звільнив Чилі від комуністів і жебрацтва. Натомість побудував економічно розвинуту країну. Опісля був звинувачений у диктатурі.
Франко зупинив експансію Росії і сепаратизм у чотирьох регіонах. Зберіг Іспанію від розпаду і руйнування під час Другої світової війни. Опісля був звинувачений у диктатурі. Так може, диктатура -- це краще за демократію?
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09.03.2021 11:03 Відповісти
А Лукашенко там хто - Болівар чи Франко ?
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09.03.2021 12:34 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/305905-venesuala-vvodit-banknoti-nominalom-1-million-bolivarov Венесуэла вводит банкноты номиналом 1 миллион боливаров



NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко - Цензор.НЕТ 6356
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09.03.2021 13:49 Відповісти
Об этом говорится в https://www.youtube.com/watch?v=JEbKtZRAGGI расследовании "Лукашенко. Золотое дно" , опубликованном белорусским оппозиционным ресурсом NEXTA, передает https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/n3252029

ГАРНИЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ВІД ФСБ - НЕ ДАЄ СПОКОЮ ЛУКАШЕНКО ВЖЕ
БІЛЬШЕ РОКУ
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09.03.2021 12:33 Відповісти
Схоже, Тарганові пообіцяли труну з кишенями. А він і повірив.

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09.03.2021 16:40 Відповісти
 
 