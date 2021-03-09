Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу. ВIДЕО

В Україні процес вакцинації проти коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з початку вакцинації, 24 лютого, в Україні прищепили 19 118 осіб.

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"Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми мали вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисячі", - заявив Степанов.

Міністр додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".

"Сьогодні проведемо селектор, в якому будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу Президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами. Чим більше ми вакцинуємо осіб, тим більше ми захищені", - додав він.

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