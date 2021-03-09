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Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу. ВIДЕО

В Україні процес вакцинації проти коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з початку вакцинації, 24 лютого, в Україні прищепили 19 118 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Фролов про Степанова: "Зараз його звільняти - це буде безвідповідально"

"Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми мали вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисячі", - заявив Степанов.

Міністр додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".

"Сьогодні проведемо селектор, в якому будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу Президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами. Чим більше ми вакцинуємо осіб, тим більше ми захищені", - додав він.

Також читайте: Нові штами COVID-19 є втричі заразними й уражають не лише органи дихання, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Плохому танцору, как всегда, мешает что?
Мне кажется, что в данном конкретном случае - отсутствие оных.
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09.03.2021 10:11
+14
и тут врет не кракснея

"пока вышли на показатель в 3000 привитых." © степанов
"количество вакцинированных за вчера 1171" © минздрав Украины
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09.03.2021 10:16
+6
Ух мразота. Бабло срубили, а вирус не исчезает.
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09.03.2021 10:17
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Плохому танцору, как всегда, мешает что?
Мне кажется, что в данном конкретном случае - отсутствие оных.
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09.03.2021 10:11 Відповісти
....але це не є провал вакцинації, ні в якому разі! Міняти Стєпашку не треба.
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09.03.2021 10:18 Відповісти
как там писали, дайте ему еще 100 дней
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09.03.2021 10:57 Відповісти
Разве что в лукьяновском СИЗО в бесплатной камере.
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09.03.2021 18:59 Відповісти
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.03.2021 15:10 Відповісти
Все , что творит Степанов - это с соизволения и соучастия гундосого. Нехватка кислорода , откатный шмурдяк и смерти украинцев , вся верхушка в доле .
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Зелень втратила довру людей своєю брехнею. Хотіли як краще, а вийшло як завжди.
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09.03.2021 10:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dbPl0lSDgI0 "Кольщик, наколи мне Ермака..." (по мотивам народної творчості)
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09.03.2021 10:24 Відповісти
".... решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".
Сам клиз прививки делать будешь?

https://censor.net/ru/n3252071Какой он смешной, это "манагер"...
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09.03.2021 10:14 Відповісти
"ну не шмогла я, не шмогла" © *********
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09.03.2021 10:14 Відповісти
и тут врет не кракснея

"пока вышли на показатель в 3000 привитых." © степанов
"количество вакцинированных за вчера 1171" © минздрав Украины
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09.03.2021 10:16 Відповісти
Ух мразота. Бабло срубили, а вирус не исчезает.
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09.03.2021 10:17 Відповісти
Яркий пример того, как урод просто своим присутствием множит на ноль усилия тысяч профессионалов. Зешобла, одно слово.
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09.03.2021 10:18 Відповісти
Степанов, тебя рожали не по плану
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09.03.2021 10:18 Відповісти
Ну почему же, конкретно по плану: папка с мамкой укурились, и забыли про презерватив.
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09.03.2021 10:27 Відповісти
Щоби вийти на 30 мільйонів, на кінець року, як белькотів цей міністр - аферист, тре кожного дня 200 000 щеплень робити...
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09.03.2021 10:20 Відповісти
Виявляєть , що бажаючих - ШУРДЯК -на - ДУРНЯК - в Україні набагато менше,ніж сподівалися слуги-уроди.
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09.03.2021 10:21 Відповісти
Вакцинувати всіх бажаючих, так скоріше виробиться суспільний імунітет.
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09.03.2021 10:22 Відповісти
ви зайдіть і запишіться в чергу - ~~ дата весна 2022-2023 (так видав оф. сайт). а ви кажете "всі бажаючі"
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09.03.2021 11:54 Відповісти
я про те, якщо так мало бажаючих вакцинуватись, а лікарі, можливо, хочуть дочекатись більш крутої вакцини
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09.03.2021 12:49 Відповісти
нарід стіпашкі зірвав план, чомусь не хоче вакцинуватись. тому мінздрів переведе всі міста в червону зону.
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09.03.2021 10:26 Відповісти
Помимо того что это ковищит, так скорее всего и партия из ЮАр, которые те вернули. И по хранению очень большие вопросы. Во вторых если это декабрьская партия могли а накосячить
16 февраля Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.
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09.03.2021 10:27 Відповісти
23 февраля В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз. Как вы думаете почему через стамбул везли? Это только догадки. Но если вакцину произвели в декабре, то тогда много вопросов к Степанову, зачем летал в Индию? Зачем прокладка божья милость и.т.д.
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09.03.2021 10:31 Відповісти
Будут врачей и медсестер прессовать.
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09.03.2021 10:27 Відповісти
А какая разница-8 лет прививать 70% населения или 15лет? У зелёных когда-нибудь что-то шло по плану?!!
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09.03.2021 10:39 Відповісти
Не змогли організувати в достатній кількості медпрацівників, які навчені вакцинуванню. Україна - це унікальна країна з пародією на вакцинування. Пізніше всіх в Європі начали вакцинацію, а за такими темпами можна записати Україну в книгу Гінеса. ВІд пародії тільки не смішно, а гірко - можливо 500 тис доз, що до сих пір лежать на складах, могли б комусь врятувати життя вже сьогодн. Другий би міністр, сам би уже написав заяву про відставку
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09.03.2021 10:43 Відповісти
В Ізраїлі ще більше, майже 3 місяці вакцинують. І який результат? Показники набагато гірші, ніж в листопаді до початку вакцинації.
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09.03.2021 11:44 Відповісти
вакцинация указывает на "доверие" мудрого нарида к "зе власти" ,за которую "нарид ",по приколу ,как после дозы кокса ,руки и ноги тянул на выборах и "нариду " остается одно от доверия -"а какая разница?
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09.03.2021 10:43 Відповісти
Простой вопрос к Степанову, когда произведена вакцина?
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09.03.2021 10:44 Відповісти
Ну соткудова возьмётся доверие к вакцине Covishield, когда она закуплена через фирму-прокладку, зарегистрированную в "двушке" спального района Киева на какого-то мудака-индуса с дурацким именем Кумар? Мало того, так ещё и евреи в Израиле (на секундочку - всемирно признанные "аксакалы" в вопросах медицины) записали этот Covishield в полное гавнище. А у Степанова хватает наглости пенять, что в Украине недостаточно дурней "закумариться" этим Covishield? Ото нехай Степанов весь этот сраный Covishield себе в жопу и уколит.
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09.03.2021 10:49 Відповісти
Чому це не за планом? Все за планом згідно з запровадженими заходами, що дорівнюють нулю. А намальовані схемки то ніякий не план.
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09.03.2021 10:58 Відповісти
Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану -- и почему я не удивлён
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09.03.2021 10:59 Відповісти
тут не медицинские бригады виноваты, а пациенты. ну не хотят шмурдяк колоть, сволочи, не хотят и все тут.
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09.03.2021 11:00 Відповісти
Это уже устаканеные особенности феодального общества и национального характера. Куча знакомых людей готовы заплатить за вакцинацию в частной клинике, но низзя. А бегают за теми кому совсем неинтересно вакцинироваться. И поэтому выбрасывают недопользованые дозы вакцин. Потому что вакцинировать нужно сначала тех кому это интересно.
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09.03.2021 11:01 Відповісти
Зате як чудово спiвае.А як скакав.
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09.03.2021 11:03 Відповісти
Тот случай когда зе-министр рептилоид ))
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09.03.2021 11:08 Відповісти
Брехло где вакцинация населения в каждом населннном пункте вплоть до деревни создать прививочные пункты нерадивых медработников черепах выгнать я тебе говорю тракторист з 0 стажем быку талалаевскому
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09.03.2021 11:34 Відповісти
В Ізраїлі ще більше, майже 3 місяці вакцинують. І який результат? Показники набагато гірші, ніж в листопаді до початку вакцинації.
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09.03.2021 11:44 Відповісти
а вот так вакцинируются страны, где нет постоянного пи@дежа министров/чинуш про вакцинацию https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3203904-vo-francii-za-den-sdelali-220-tysac-covidprivivok-ministr.html
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09.03.2021 11:41 Відповісти
В Ізраїлі ще більше, майже 3 місяці вакцинують. І який результат? Показники набагато гірші, ніж в листопаді до початку вакцинації.
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09.03.2021 11:43 Відповісти
это тебе с вышек 5G транслируют? все у евреев путем, вон уже начали и карантин послаблять. 13/01 - 9997, 8/03 - 3541.
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09.03.2021 11:50 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

смерті: 16 листопада - 3, 18 листопада - 3, 8 березня - 24
нові випадки: 16 листопада - 1014, 18 листопада - 794, 8 березня - 3016

спробуй не виривати окремі дні з контексту

"начали и карантин послаблять"

і що далі? вірусу плювати на карантин, це як махати руками, щоб відігнати крокодилів
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09.03.2021 11:55 Відповісти
то, експерте, коли чекати зменшення кількості смертей до 0 чи хоча б до 3 в день, як біло в середині листопада?
нагадаю, що в червні вже треба буде вакцинуватися по другому колу, бо імунітет від першого закінчиться
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09.03.2021 11:57 Відповісти
а жарти щодо 5ж лише показують твою недорозвиненість
нічого веселого у впливі радіохвиль частотою 25-300 ГГц немає

ознайомся із цим (точка зору вчених: радіофізиків, біологів)
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

все ще смішно?
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09.03.2021 12:02 Відповісти
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

ось ще наукове дослідження професора медичних наук та біохімії про наслідки опромінення людини радіохвилями, на яких працює 5ж

тобі досі весело?
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09.03.2021 12:23 Відповісти
мабуть, тому що більшість таки не втратила глузд, щоб добровільно приймати в себе через шприц казна-що

почніть штрафувати і бити палками, як з масками
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09.03.2021 11:42 Відповісти
Ой,дурак.
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09.03.2021 11:48 Відповісти
Ты - идиот.
Вот я хочу вакцинироваться - КАК мне это сделать?
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09.03.2021 12:06 Відповісти
ыыехаьь в Польшу ...
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10.03.2021 08:24 Відповісти
куди заноситься вакцинація? щось уколотому видається?
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09.03.2021 12:11 Відповісти
ко-вет-паспорт або сертифікат, дійсний півроку
ну так в Ізраїлі це відбувається
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09.03.2021 12:24 Відповісти
Полицейские и военные, по-моему, тоже в первой очереди, так что мешает сделать прививки им раз медработники не желают? На полицейских и военных вакцина и закончится, даже одной категории будет достаточно для 500 тыс доз вакцины в два захода за минусом уже сделанных прививок и уничтоженых вакцин
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09.03.2021 13:01 Відповісти
Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу - Цензор.НЕТ 1488
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09.03.2021 13:22 Відповісти
"Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки." - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. К концу той недели которая уже прошла.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
https://censor.net/ru/news/3252103/na_vaktsinatsiyu_ot_covid19_zapisalis_bolee_190_tys_ukraintsev_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75817117
Интересно, кто Степанову мешает организовать вакцинацию, не уж-то Зеленский?
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09.03.2021 15:03 Відповісти
в Україні ніколи нічого не йде за планом! НІ РАЗУ!
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09.03.2021 18:04 Відповісти
і в даному випадку це навіть добре....
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09.03.2021 18:05 Відповісти
А що таке? Українці почали думати - і не вірити жодній владі
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09.03.2021 20:02 Відповісти
Кто-нибудь умный может мне, тупой и недалёкой ящерице, разъяснить желательно очень простыми словами почему этот зажравшийся, полностью некомпетентный, вороватый и преступно игнорирующий свои обязанности чувак Степанов до сих пор не в тюрьме? НЕ говоря уже об отставке. По сути - он вор и убийца в особо крупных масштабах. Он, что, зарабатывает и подмазывает всю ВР+ОП+презедента? Получается - Степанов самый могущественный и владеющий реальной властью чел?
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09.03.2021 20:27 Відповісти
Це треба, щоб люди підняли протест проти ігнорування закону про права споживачів та медичну етику. До цього додати пряме порушення клятви Гипократа.
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29.03.2021 13:57 Відповісти
Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу - Цензор.НЕТ 7881
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09.03.2021 21:02 Відповісти
А когда это при нынешних зеболванах было что-то по плану?
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10.03.2021 03:10 Відповісти
Врачи не хотят вакцинироваться, пусть пишут отказ, вакцинируйте желающих , в Дія записались уже десятки тысяч, точную цифру не помню. Что за ступор? Кого вы ждёте? Дорогу осилит идущий. Локдаунами сыт не будешь. Бизнес просто можно хоронить после третьего локлауна.
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10.03.2021 07:46 Відповісти
Не по плану? Не по плану такие недоноски на свет появляются , не по плану такие недоумки конченые министрами становятся, а хреновая имитация вакцинации в стране есть покос бабла на человеческих жизнях. Как там эти орали - Порошенко на войне зарабатывает? Так тут война, да еще и эпидемия, просто сказочная пруха!
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10.03.2021 09:08 Відповісти
ШАНОВНІ!!! Від нас ОФІЦІЙНО ховають інфу про виробника та саму вакціну, а в додаток - прийнято закон про ПОВНУ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ виробників вакцини!!! Це ж повний ігнор закону про права споживачів та медичну етику! І хто тепер піде вакцінуватись??? Я ПИТАЮ В МІНІСТРА СТЕПАНОВА!!! Бо це ж - геноцид власного народу!!! За такі речи - просто одразу за грати!
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29.03.2021 13:53 Відповісти
 
 