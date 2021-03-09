Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу. ВIДЕО
В Україні процес вакцинації проти коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, з початку вакцинації, 24 лютого, в Україні прищепили 19 118 осіб.
"Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми мали вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисячі", - заявив Степанов.
Міністр додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".
"Сьогодні проведемо селектор, в якому будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу Президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами. Чим більше ми вакцинуємо осіб, тим більше ми захищені", - додав він.
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Мне кажется, что в данном конкретном случае - отсутствие оных.
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Сам
клизпрививки делать будешь?
https://censor.net/ru/n3252071Какой он смешной, это "манагер"...
"пока вышли на показатель в 3000 привитых." © степанов
"количество вакцинированных за вчера 1171" © минздрав Украины
16 февраля Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.
смерті: 16 листопада - 3, 18 листопада - 3, 8 березня - 24
нові випадки: 16 листопада - 1014, 18 листопада - 794, 8 березня - 3016
спробуй не виривати окремі дні з контексту
"начали и карантин послаблять"
і що далі? вірусу плювати на карантин, це як махати руками, щоб відігнати крокодилів
нагадаю, що в червні вже треба буде вакцинуватися по другому колу, бо імунітет від першого закінчиться
нічого веселого у впливі радіохвиль частотою 25-300 ГГц немає
ознайомся із цим (точка зору вчених: радіофізиків, біологів)
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
все ще смішно?
ось ще наукове дослідження професора медичних наук та біохімії про наслідки опромінення людини радіохвилями, на яких працює 5ж
тобі досі весело?
почніть штрафувати і бити палками, як з масками
Вот я хочу вакцинироваться - КАК мне это сделать?
ну так в Ізраїлі це відбувається
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
https://censor.net/ru/news/3252103/na_vaktsinatsiyu_ot_covid19_zapisalis_bolee_190_tys_ukraintsev_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75817117
Интересно, кто Степанову мешает организовать вакцинацию, не уж-то Зеленский?