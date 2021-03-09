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"Питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні одна державна мова - українська, і вона на цей момент повністю захищена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, коментуючи спроби депутатів фракції "Слуга народу" змінити закон про державну мову.

"У Конституції все чітко було написано - одна єдина державна мова - українська. Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - сказав Зеленський на прес-конференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві у вівторок.

"Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і не важливо, з якої вони партії, якщо вони бачать у цьому питанні несправедливість - це нормально говорити про це, але має бути громадський діалог", - додав президент.

Читайте: Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні, - Данілов

Президент зазначив, що в Україні мають бути створені комфортні умови для всіх, зокрема і в мовному питанні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) українська мова (833) мова (741)


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Топ коментарі
+36
В першу чергу комфортні умови мають бути для україномовних громадян, бо це Україна!
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09.03.2021 12:05
+33
"Питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8698
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09.03.2021 12:28
+29
"Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский - Цензор.НЕТ 743
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09.03.2021 12:11
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Сторінка 3 з 3
Защищен с законодательной точки зрения, НО рагули и кугутьі не умеют им пользоваться!!!
ось приклад кугутки https://www.youtube.com/watch?v=mqgrWIUYVZo
закон процитировать не может, соот-но не защищает сво право, а просто *********! Н епонимаете закон, не умеете им пользоваться, лучше не лезьте!
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09.03.2021 17:52 Відповісти
ось рогуль львівський займається ************ - заважає людям працювати, бо купляти він нічого не буде, а прийшов устроїти тест на мову, що не лежить в його компетенції. Другий продавець був готовий надати послугу, але рогулю то не було потрібно, він прийшов самоствердитись!
https://4studio.com.ua/novyny/lviv-yany-vymagayut-shhob-prodavtsi-populyarnogo-supermarketu-rozmovlyaly-************-movoyu-video/
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09.03.2021 18:59 Відповісти
Дивна в тебе позиція!!!)))
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09.03.2021 19:22 Відповісти
то у тебе не вистачає, щоб її догнать.
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09.03.2021 19:32 Відповісти
Що догнати?? Що порушені права людини ,що хтось срати хтів на Україну та її закони !!!)))
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09.03.2021 19:40 Відповісти
у рогуля не було порушення права його, бо він не вступив у відносини покупець-продавець.
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09.03.2021 20:10 Відповісти
А питання чи консультація ,це відносини чи ні???)))
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09.03.2021 20:11 Відповісти
там немає питання консультації. там є приєбався. коли був привезений оцей товар (і тичеш на товар). те, що він питає, це питання тих, хто перевіряє якість продукції, усієї. по його питанню видно, що він не буде гічого купляти, бо прийшов похизуватися своїм правом.
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09.03.2021 20:17 Відповісти
Питання не в тому що він запитав , а в тому якою мовою йому відповіли !!! )))
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09.03.2021 20:25 Відповісти
ні, усе грає роль. але ми ще є свідками двох походів, і по другому видно, що мужик був готовий продати українською, але рогуль не збирався нічого купляти.
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09.03.2021 20:31 Відповісти
Вже понад 30 років цікавлюсь цією темою ,тому на Півдні,Сході та Центрі України розмовляв з продавчинями,водіями , кондукторами та т. ін. виключно українською , а на заході України -російською !!! Маю не аби який досвід ,щоб робити якісь висновки !!!))
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09.03.2021 20:36 Відповісти
о, панти пішли у хід. а мій комент з мовним законом не осилив. бідненький.
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09.03.2021 20:38 Відповісти
А який мені сенс перед тобою понти гоняти??? Хто ти є ??)))
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09.03.2021 20:49 Відповісти
це вже називається "злив". а чого ти тоді тут вже годину коменти пишеш? я то звідки знаю, чого ти їх пишеш. дай відповідь сам собі на свої питання. знайди себе нарешті.
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09.03.2021 20:52 Відповісти
твоя проблема у тому, що ти все ще на підножному кормі -як їхало, те і здибало. ти не розвиваєшся зі світом, а сам собі, тому такий обмежений. досвід у тебе самоучки, а значить немає нічого спільного з **********. українцям треба бути як один, а як один - це буква закону, і вона повинна звучати від усіх однаково, а не як кому із рогулів у голову збреде. і звучати не одна, а у комплексі з іншими законами, а сплітати різні закони в ситуації школа не вчить, нікому вчити. тому ти і бачиш лише один аспект, і на ньому зависаєш, як на єдиному вірному.
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09.03.2021 20:50 Відповісти
Я вже писав , що рад за тебе ,що ти такий розумний ,аж страшно !!)))
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09.03.2021 20:53 Відповісти
а, ти просто так визнаєш, що ти сам то дурний. ясно.
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09.03.2021 20:55 Відповісти
Мабуть нема сенса тобі відповідати,безпонту !!!))
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09.03.2021 21:29 Відповісти
краще іди читай закони і вчися ними користуватись, 30річний ходок.
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09.03.2021 21:40 Відповісти
промазав ти з варіантом у на початку твого комента. Зобов"язаний, ал еде там у законі стоїть, зо рагуль як дротик повинен бігати і тестувати на мову, а не купляти товар?
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05.04.2021 15:53 Відповісти
*********, їхав би ти на кацапщину, обісрався - обтікай.
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05.04.2021 16:49 Відповісти
покажи дорогу.
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05.04.2021 16:52 Відповісти
Це не просто, а дуже просто : ЦЕ- як от звідси і куй знає куди. Зрозуміло , жиденя, покацаплене?
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05.04.2021 16:56 Відповісти
ти вирішив спробувати усі обзивалки рогульо-кугутсьвкого рівня. ну давай, я запишу навіть, може ти їх усі видаш, які є. а шлях ти знаєш, бо вже сам ходив?
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05.04.2021 16:59 Відповісти
Це не "абзивалкі", а дефініції, на які ти чесно заслужив. Іди в дупу, чи то пак, до кацапстану. Читати твої опуси огидно і не цікаво та ще й смердиш.
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05.04.2021 17:06 Відповісти
"в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе." хамелеоновская фраза и вашим и нашим... И что значит "не ко времени" ? А что - когда-нибудь станет ко времени? мутный..мутный парень...
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09.03.2021 19:40 Відповісти
Таки да, шо нет.
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09.03.2021 20:58 Відповісти
Крывбасский маланец приписал себя к "розумным людям". Опять новый анекдот от преЗЕдента.
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09.03.2021 20:56 Відповісти
Ну это как посмотреть. Если бубочка кукарекает о своем квартале, то на фоне этих дятлов, типа лысого, юзика то может быть. Ну а если взять Украину, то такого долбодятле, как Зеля, надо еще поискать.
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10.03.2021 11:28 Відповісти
Ага, так захищена, що саме, поки не стало пре-зе-дентом (шоб ти сказилося), нею не володіло.
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09.03.2021 22:17 Відповісти
для зеленого совка українська мова буде завжди не на часі.
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09.03.2021 22:45 Відповісти
https://site.ua/lirnyksashko/ Сашко Лірник
топ-автор

"Празнік" бидла.
https://site.ua/lirnyksashko/34119-praznik-bidla/

Пообідав Сашко в ресторані під Уманню
...............

І на фінал- «ахвіцери, ахвіцери , ваше сєрце пад пріцелам, ахвіцери - УМАНЧАНЄ, пусть свабода вассіяєт...
АААААААА
Реально ця херня викликає фізичний біль і судоми.
Я думав не про смаженого коропа а про вогнемет...
Я ригаю від згадки про цей аццький треш.
Який нахрін народ?
Те що мертве вмерти не може
Це навіть не бидло. Це булькаюче гавно на стадії агонії.
Це не лікується.
Я краще здохну в своїй «бульбашці».
Пи Си. Згадав як Мойсей пішов на гору до Бога, а коли повернувся, то побачив що «народ» зробив золоте теля і поклоняється йому, і радісно бухає і веселиться.. Тоді Мойсей взяв своїх родичів і вони вночі закололи всіх цих «поклонятелів».
Завжди жахався від цієї історії- ну як же так можна? Це ж «свої», ну проспляться, ну очуняють, ну прозріють..
Тепер я його розумію.
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10.03.2021 01:08 Відповісти
вату треба нищити, інакше вона не дасть жити всім.
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10.03.2021 10:09 Відповісти
Тоді потрібно відрізати пів країни. А у тій що залишиться, третину винищити. І, навіть, із залишку ще третина втече на захід. Решта становитиме приблизно 20 відсотків від поточної кількості населення. Приблизно таким за чисельністю буде насення Бельгії, якщо з нього прибрати мігрантів.
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10.03.2021 13:29 Відповісти
А який інакше сенс ?
Ви ж бачите , що ніхто нічого не хоче. То така вже проблема українською обслуговувати.
Хіба то українці....
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10.03.2021 15:33 Відповісти
Інших нема. Все що буде, може вирости лише з того, що є.
Ізраїль створили люди, які хотіли саме створення власної держави. Попри усі складнощі. І їхали туди саме заради цього. Тому вистояли серед ворогів. І поза тим, для утвердження знадобилось принаймні 30 років. А в нас люди пройшли не лише через селекцію і відбір пристосуванців. А ще через пізній совок, де не вкрадеш,- не проживеш. Проте, на відміну від інших республік сови, саме серед українців існувала значна маса бунтарів проти спільного комуністичного майбутнього і заради національної держави. Така собі закваска в тісті, що сама не має власних бажань. Може вкритися пліснявою, а може підійти до смачного хлібу.
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10.03.2021 17:21 Відповісти
Інших нема, тому треба привчати до України цих.
Але ж у нас традиція - крок вперед, десять назад. Знущання якесь. Порядку немає. Держави немає. Чужинці паплюжать тут все і насміхаються з безпорадності господарів. Про це ще Тарас Григорович писав.
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10.03.2021 18:58 Відповісти
Вопрос языка- вопрос существования государства Украина. Это вопрос самоидентификации. Либо мы колония России либо САМОБЫТНОЕ государство со своей МОВОЙ,РЕЛИГИЕЙ,АМБИЦИЯМИ. Кто этого не понимает либо дурень либо враг. ВСЕГДА колонизатор насаждал свой язык( через него менталитет). Раз в Украине русский то чем она отличается от метрополии? Вторая Раша? В быту пусть каждый общается как желает НО ВСЕ ГОСУДАРСВЕНОЕ только на украинском.Мягко проводить украинизацию,доплачивать чиновникам переходящим с русского на украинский ,например +30%. И никого агитировать не надо. Нарушающих закон НАВСЕГДА лишать возможности госслужбы как НЕ законопослушных граждан. Чем выше должность тем сильнее наказание. Израиль после двух тысяч лет восстановил государство и СОЗДАЛ язык,которым большинство НЕ говорило! Вы умнее израильтян В.А? Или нам не нужно?
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10.03.2021 01:37 Відповісти
жалок человек, слаб человек, невежествен, если ему пофиг язык общения, название улицы, идеалы...
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10.03.2021 07:55 Відповісти
всё верно заявил.
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10.03.2021 08:01 Відповісти
Українці мають бути агресивні до любих проявів українофобства,бо Україна земля Українців.
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10.03.2021 09:01 Відповісти
Коли ж українська мова буде на часі ??
Це вже відверта неповага до держави.
Треба таких малоросів та приживал іншої нації ставити на місце.
Нехай валить в Ізраїль, нафіга те чмо нам тут...
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10.03.2021 10:08 Відповісти
Что опять не так, бесноватые порохоботы?)) Зеленский фактически похвалил Порошенко, прямо заявив, что украинский язык в стране полностью защищён. Чего вы снова взвыли? Языковой закон Петро обозначил, как одну из своих главных побед, о чём он писал на каждом своём предвыборном бигборде. Если нужно ещё что-то принимать по языку, значит не было никакой перемоги? Гетьман збрехамши?))
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10.03.2021 11:39 Відповісти
Запам'ятайте, касаби, жиди й інша помоскалена наволоч:
"Зачепите, Армію, Мову, Віру - будете знищені, сліду не залишиться, тебе афанасій, це також стосується.
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05.04.2021 16:54 Відповісти
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