"Питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні одна державна мова - українська, і вона на цей момент повністю захищена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, коментуючи спроби депутатів фракції "Слуга народу" змінити закон про державну мову.

"У Конституції все чітко було написано - одна єдина державна мова - українська. Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - сказав Зеленський на прес-конференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві у вівторок.

"Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і не важливо, з якої вони партії, якщо вони бачать у цьому питанні несправедливість - це нормально говорити про це, але має бути громадський діалог", - додав президент.

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Президент зазначив, що в Україні мають бути створені комфортні умови для всіх, зокрема і в мовному питанні.