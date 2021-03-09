"Питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні одна державна мова - українська, і вона на цей момент повністю захищена.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, коментуючи спроби депутатів фракції "Слуга народу" змінити закон про державну мову.
"У Конституції все чітко було написано - одна єдина державна мова - українська. Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - сказав Зеленський на прес-конференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві у вівторок.
"Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і не важливо, з якої вони партії, якщо вони бачать у цьому питанні несправедливість - це нормально говорити про це, але має бути громадський діалог", - додав президент.
Президент зазначив, що в Україні мають бути створені комфортні умови для всіх, зокрема і в мовному питанні.
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ось приклад кугутки https://www.youtube.com/watch?v=mqgrWIUYVZo
закон процитировать не может, соот-но не защищает сво право, а просто *********! Н епонимаете закон, не умеете им пользоваться, лучше не лезьте!
https://4studio.com.ua/novyny/lviv-yany-vymagayut-shhob-prodavtsi-populyarnogo-supermarketu-rozmovlyaly-************-movoyu-video/
топ-автор
"Празнік" бидла.
https://site.ua/lirnyksashko/34119-praznik-bidla/
Пообідав Сашко в ресторані під Уманню
...............
І на фінал- «ахвіцери, ахвіцери , ваше сєрце пад пріцелам, ахвіцери - УМАНЧАНЄ, пусть свабода вассіяєт...
АААААААА
Реально ця херня викликає фізичний біль і судоми.
Я думав не про смаженого коропа а про вогнемет...
Я ригаю від згадки про цей аццький треш.
Який нахрін народ?
Те що мертве вмерти не може
Це навіть не бидло. Це булькаюче гавно на стадії агонії.
Це не лікується.
Я краще здохну в своїй «бульбашці».
Пи Си. Згадав як Мойсей пішов на гору до Бога, а коли повернувся, то побачив що «народ» зробив золоте теля і поклоняється йому, і радісно бухає і веселиться.. Тоді Мойсей взяв своїх родичів і вони вночі закололи всіх цих «поклонятелів».
Завжди жахався від цієї історії- ну як же так можна? Це ж «свої», ну проспляться, ну очуняють, ну прозріють..
Тепер я його розумію.
Ви ж бачите , що ніхто нічого не хоче. То така вже проблема українською обслуговувати.
Хіба то українці....
Ізраїль створили люди, які хотіли саме створення власної держави. Попри усі складнощі. І їхали туди саме заради цього. Тому вистояли серед ворогів. І поза тим, для утвердження знадобилось принаймні 30 років. А в нас люди пройшли не лише через селекцію і відбір пристосуванців. А ще через пізній совок, де не вкрадеш,- не проживеш. Проте, на відміну від інших республік сови, саме серед українців існувала значна маса бунтарів проти спільного комуністичного майбутнього і заради національної держави. Така собі закваска в тісті, що сама не має власних бажань. Може вкритися пліснявою, а може підійти до смачного хлібу.
Але ж у нас традиція - крок вперед, десять назад. Знущання якесь. Порядку немає. Держави немає. Чужинці паплюжать тут все і насміхаються з безпорадності господарів. Про це ще Тарас Григорович писав.
Це вже відверта неповага до держави.
Треба таких малоросів та приживал іншої нації ставити на місце.
Нехай валить в Ізраїль, нафіга те чмо нам тут...
"Зачепите, Армію, Мову, Віру - будете знищені, сліду не залишиться, тебе афанасій, це також стосується.