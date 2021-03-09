У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У складі спецслужб Росії діють окремі підрозділи, які проводять підривні і деструктивні інформаційні операції щодо України.
Про це заявив начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в рамках форуму "Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть", – сказав Вітюк.
Він додав, що вдалось зібрати доказову базу, яка свідчить про координацію Росією дій низки організацій, що здійснювали кібератаки на інформаційні ресурси українських органів державної влади.
Загалом за 2020 рік департамент кібербезпеки СБУ заблокував понад дві з половиною тисячі спільнот у соціальних мережах з мільйонною аудиторією, понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів та нейтралізував понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади.
Окрім того, деяким блогерам та організаторам Телеграм-каналів оголошено про підозри за звинуваченнями у державнй зраді та порушенні рівноправності громадян, додав Вітюк.
Російська сторона зазвичай не коментує заяв СБУ про кібервтручання в українську мережу.
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От все, що треба знати про наших борцунів.
спецоперация ОП опять??
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.
По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.
Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.
Певно по методичках напівпритомної мендель...