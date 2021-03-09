Найманці РФ обладнують уздовж лінії зіткнення на Донбасі додаткові вогневі позиції і збільшують кількість снайперів, - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними відомства, противник здійснює обстріли позицій Об’єднаних сил насамперед у темну пору доби для спричинення втрат особовому складу та провокування вогню у відповідь із подальшим звинуваченням Збройних Сил України у порушені домовленостей від 22 липня 2020 року.

Крім того повідомляється, що уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння, здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.

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