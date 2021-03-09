Найманці РФ обладнують уздовж лінії зіткнення на Донбасі додаткові вогневі позиції і збільшують кількість снайперів, - розвідка. ВIДЕО
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
За даними відомства, противник здійснює обстріли позицій Об’єднаних сил насамперед у темну пору доби для спричинення втрат особовому складу та провокування вогню у відповідь із подальшим звинуваченням Збройних Сил України у порушені домовленостей від 22 липня 2020 року.
Крім того повідомляється, що уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння, здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО тривають інтенсивні тренування терористів поблизу лінії зіткнення, - розвідка. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-друге, для підготовки звичайного вправного стрільця потрібно мати власну гвинтівку (1К бакс), місце для стрільб з капоніром (300 грн/г) не менше 300 метрів довжиною і робити хочаб 25-30 пострілів (32-100 грн/шт) на тиждень. А для того, хто претендує на снайпера не менше сотні пострілів. Ви маєте хоча б уяву, скільки це коштує і хто здатен за таке заплатити? Я вже не кажу про те, скільки сил і нервів треба витратити у нас для того аби все оте мати. Думаєте що, вельмишановне панство погодиться витрачати такі гроші аби піти кандидатом в снайпери? А роботязі на те ні часу, ні грошей не вистачить. Ви верзете тут по 10К снайперів, а ми ще й кандидатів не відібрали.
По-третє, відбирають далеко не тих, хто найкраще стріляє, а тих хто здатен себе контролювати і жити з тим що бачив.
По-четверте, живуть вони дуже не довго і їх потрібно постійно поповнювати бо, ворог має своїх снайперів. і тут ми повертаємося до першого пункту.
14:57 https://censor.net/ru/news/3252144/my_gotovim_1600_infrastrukturnyh_proektov_v_kajdoe_selo_programma_rasschitana_na_910_let_zelenskiyi