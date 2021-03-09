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Найманці РФ обладнують уздовж лінії зіткнення на Донбасі додаткові вогневі позиції і збільшують кількість снайперів, - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними відомства, противник здійснює обстріли позицій Об’єднаних сил насамперед у темну пору доби для спричинення втрат особовому складу та провокування вогню у відповідь із подальшим звинуваченням Збройних Сил України у порушені домовленостей від 22 липня 2020 року.

Крім того повідомляється, що уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння, здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО тривають інтенсивні тренування терористів поблизу лінії зіткнення, - розвідка. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7361) розвідка (3858) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
А шо там видно в хлазах х-йла? Спросите у потерпевшего вiслюка.
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09.03.2021 15:01
+8
Бубочка,посмотри в глаза кацапскому снайперу. Там мыру-мыр.
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09.03.2021 15:07
+7
Кацапо-вояки готовят серьезный замес !!! И не видеть ВСЕГО этого может только предатель.
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09.03.2021 15:05
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А шо там видно в хлазах х-йла? Спросите у потерпевшего вiслюка.
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09.03.2021 15:01 Відповісти
...нашему гавнокомандующему пора вакцинироваться на передовой окончательно
Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка - Цензор.НЕТ 937
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09.03.2021 15:04 Відповісти
Ще на початку агресії орди, я казав що в нашій армії має бути не менше 10 тис снайперів з ************* обладнанням. Для сторони, яка захищається це просто необхідність. Простий розрахунок снайпер може забирати мінімум 10 орків. Така кількість професійних стрілків є більш ефективним засобом захисту ніж підмарафечені танки та БТРи радянських часів, а без авіації це взагалі посто сталеві гроби в ******** війні.
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09.03.2021 15:17 Відповісти
І де ти зібрався знайти тих 10 тис.? Тут скоро нікому буде лайно з вигрібних ям викачати, всі тікають по європам. А снайпер- то професіонал! Дуже важко зараз знайти професіонала за достойні дві мінімалки.
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09.03.2021 15:27 Відповісти
Ну, тоді вам Ж**А....
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09.03.2021 15:44 Відповісти
Собі залиш.
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09.03.2021 15:49 Відповісти
По-перше, безвідносно до того, що ви маєте на увазі під словом "снайпер", тільки для відбору кандидата на навчання і підготовку потрібно мати десятки кандидатів, які вправно володіють зброєю і вміють влучати в ціль на якійсь достатньо великій для середнього стрільця відстані. А звідки ви їх візьмете, якщо ще за радянських часів похєрили "ворошилівських стріліців", яких починали готувати з 13 років!!! До 16 він мав вже мав скласти всі нормативи з малокаліберною гвинтівкою, яку до речі можна було купити в господарчих товарах без усілякого дозволу і тренуватися в шкільному тирі.
По-друге, для підготовки звичайного вправного стрільця потрібно мати власну гвинтівку (1К бакс), місце для стрільб з капоніром (300 грн/г) не менше 300 метрів довжиною і робити хочаб 25-30 пострілів (32-100 грн/шт) на тиждень. А для того, хто претендує на снайпера не менше сотні пострілів. Ви маєте хоча б уяву, скільки це коштує і хто здатен за таке заплатити? Я вже не кажу про те, скільки сил і нервів треба витратити у нас для того аби все оте мати. Думаєте що, вельмишановне панство погодиться витрачати такі гроші аби піти кандидатом в снайпери? А роботязі на те ні часу, ні грошей не вистачить. Ви верзете тут по 10К снайперів, а ми ще й кандидатів не відібрали.
По-третє, відбирають далеко не тих, хто найкраще стріляє, а тих хто здатен себе контролювати і жити з тим що бачив.
По-четверте, живуть вони дуже не довго і їх потрібно постійно поповнювати бо, ворог має своїх снайперів. і тут ми повертаємося до першого пункту.
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09.03.2021 16:52 Відповісти
Кацапо-вояки готовят серьезный замес !!! И не видеть ВСЕГО этого может только предатель.
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09.03.2021 15:05 Відповісти
А ти аж пищиш,щоб тобі все доповідали:хто що бачить і хто що готовить у відповідь ,не твоє діло і не сунь свого носа туди куди не потрібно!!!
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09.03.2021 17:40 Відповісти
мне что сидеть как ты что мыша обосцанная и молчать!!! это моя страна и моя Украина !!!
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09.03.2021 21:13 Відповісти
У зебобиков все хорошо
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09.03.2021 18:13 Відповісти
Бубочка,посмотри в глаза кацапскому снайперу. Там мыру-мыр.
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09.03.2021 15:07 Відповісти
а який же ж добрий був план: просто пєрєстать стрєлять!
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09.03.2021 15:14 Відповісти
Генералісімусу ніколи.

14:57 https://censor.net/ru/news/3252144/my_gotovim_1600_infrastrukturnyh_proektov_v_kajdoe_selo_programma_rasschitana_na_910_let_zelenskiyi
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09.03.2021 15:16 Відповісти
Ага - а лугандон "территория опережающего развития". Шоб все видели, как оно будет.
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09.03.2021 15:20 Відповісти
Я не розумію: навіщо вкидання подібної інформації на загальний розсуд ? Щоб обговорити? ,Дати поради?, Поплакатися?, Полякатися?77 Для чого.? Це інформація для військовиків на передовій , для ГШ, для командування військ ОС, для спостерігачів ОБСЄ. Для чого це пересічному громадянину? Може пояснить хтось.
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09.03.2021 15:19 Відповісти
Як це для чого? А від чого зубожілий люд уставать будєт?
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09.03.2021 15:22 Відповісти
Обыкновенная двухминутка ненависти.
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09.03.2021 15:27 Відповісти
Не схоже на підігрів ненависті.
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09.03.2021 15:38 Відповісти
Странно, правда? І чого б це їх не любити?
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09.03.2021 15:51 Відповісти
А мы все решаем, как организовать туристические маршруты для жителей оккупированных территорий.
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09.03.2021 15:20 Відповісти
А тим часом ВОЗик розповідає про Нью-Івасюки через 9 років.
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09.03.2021 15:29 Відповісти
Печалька. Я думал они будут клумбы с цветочками высаживать, а они, вон какие коварные ... Что же делать-то ...
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09.03.2021 15:34 Відповісти
Они этим занимались все полгода лжеперемирия!
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10.03.2021 00:14 Відповісти
 
 