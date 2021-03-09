"Ми з вами!": У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня, в центрі Києва в парку імені Тараса Шевченка відбулася щорічна акція солідарності з українським Кримом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції розгорнули банер з іменами кримських політв'язнів, а також плакати з закликами до деокупації Криму. Учасники акції могли принести книги, які будуть розміщені на КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом, щоб їх могли взяти люди, які перетинають адмінмежу. Охочі могли написати звернення зі словами підтримки до жителів окупованого Криму. На акції виступили активісти, представники влади, глава Меджлісу кримськотатарського Рефат Чубаров.

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"День народження Тараса Шевченка у 2014 році для мешканців Криму став одним із головних днів боротьби проти російської окупації. 9 березня 2014 року багато кримчан у різних містах півострова вийшли до пам’ятників Тарасові Шевченку на знак спротиву окупації. Цього дня були викрадені організатори руху "Євромайдан-Крим" Андрій Щекун та Анатолій Ковальский, а через рік, 9 березня 2015 року, затримані активісти Вельдар Шукурджиєв, Олександр Кравченко та інші, котрі вийшли з українськими прапорами. Протягом семи років окупації в умовах системних та масових порушень прав людини, політично мотивованих переслідувань, політики Росії на знищення української ідентичності наші співгромадяни у Криму підтримують незалежну Україну, зберігають українську мову та культуру й чинять мирний спротив окупації. Сьогодні для українських громадян Криму вкрай важливою є підтримка держави й всього українського суспільства", - заявили організатори акції.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ