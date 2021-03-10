Прем'єр Таїланду Чан-Оча оббризкав антисептиком журналістів у відповідь на незручне запитання. ВIДЕО
Праюту Чан-Оче не сподобалося запитання про можливі перестановки в уряді. Замість того, щоб відповісти на нього, він оббризкав журналістів антисептиком і пішов.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Під час пресконференції журналісти запитали главу уряду про кандидатів на посади, що звільнилися після арешту трьох міністрів минулого тижня.
"У вас є ще запитання? Я не знаю, я цього не бачив. А адже прем'єр повинен знати такі речі першим, правда?" - відповів Чан-Оча.
Після цього політик відійшов від мікрофона і попрямував до виходу, попутно оббризкуючи журналістів з антисептика.
Пресконференція транслювалася в прямому ефірі.
Чан-Оча в 2014 році очолив військовий переворот, а після парламентських виборів у березні 2019 року став прем'єр-міністром. Він відомий своїми частими нападками на журналістів і неналежною поведінкою.
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P.S. И количество долбанутых которые готовы за них голосовать.
Журналістам - ча-ча-ча!
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(та ні, зуйня якась)