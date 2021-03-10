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Прем'єр Таїланду Чан-Оча оббризкав антисептиком журналістів у відповідь на незручне запитання. ВIДЕО

Праюту Чан-Оче не сподобалося запитання про можливі перестановки в уряді. Замість того, щоб відповісти на нього, він оббризкав журналістів антисептиком і пішов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Під час пресконференції журналісти запитали главу уряду про кандидатів на посади, що звільнилися після арешту трьох міністрів минулого тижня.

"У вас є ще запитання? Я не знаю, я цього не бачив. А адже прем'єр повинен знати такі речі першим, правда?" - відповів Чан-Оча.

Після цього політик відійшов від мікрофона і попрямував до виходу, попутно оббризкуючи журналістів з антисептика.

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Пресконференція транслювалася в прямому ефірі.

Чан-Оча в 2014 році очолив військовий переворот, а після парламентських виборів у березні 2019 року став прем'єр-міністром. Він відомий своїми частими нападками на журналістів і неналежною поведінкою.

Автор: 

журналістика (1759) Таїланд (132) хамство (21)


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Топ коментарі
+14
Оборзєвший придурок.
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10.03.2021 02:12
+13
В последнее время стремительно растёт количество шизиков претендующих на власть.
P.S. И количество долбанутых которые готовы за них голосовать.
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10.03.2021 02:36
+5
У нас таких 73% так что еще долго и нас так травить будут))
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10.03.2021 06:37
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Оборзєвший придурок.
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10.03.2021 02:12 Відповісти
Полностью согласен! Не просто придурок, а просто зверь какой-то. То ли дело у нас: журналистов бьют, убивают, сжигают машины, дома ...
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10.03.2021 10:21 Відповісти
В последнее время стремительно растёт количество шизиков претендующих на власть.
P.S. И количество долбанутых которые готовы за них голосовать.
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10.03.2021 02:36 Відповісти
У нас таких 73% так что еще долго и нас так травить будут))
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10.03.2021 06:37 Відповісти
Чан-Оча журналистам: Згинь, нечистая сила!
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10.03.2021 02:39 Відповісти
В Таїланді Чан-Оча
Журналістам - ча-ча-ча!
...
(та ні, зуйня якась)
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10.03.2021 09:23 Відповісти
Всё нормально. Это как и везде, при попытке человека проблеять о своих правах самый мелкий чиновничек сидящий в окошечке скажет: так, маску наденьте нормально и отойдите! А тут целый премьер-министр.
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10.03.2021 03:53 Відповісти
а зачем ті в окошко без без маски лезешь?
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10.03.2021 05:19 Відповісти
Ведет себя как наш Байден.
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10.03.2021 04:04 Відповісти
У вас не Байден... У вас, у "ВнутріМКАДді", Путін...
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10.03.2021 06:02 Відповісти
+++
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10.03.2021 06:53 Відповісти
Вон сколько диктатур и хунт в Азии, и не только. А у Запада одна Беларусь и Навальный на уме. Почему бы это?
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10.03.2021 06:05 Відповісти
Молодець, прогресує. Ще сто років назад "журналістам" би відрізали голови. Вестернізація...
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10.03.2021 06:23 Відповісти
Премьер Таиланда Чан-Оча обрызгал антисептиком журналистов в ответ на неудобный вопрос - Цензор.НЕТ 3554
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10.03.2021 06:55 Відповісти
Глазенки-зелупенки...
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10.03.2021 07:24 Відповісти
Як показує статистика ,тепер премєрів набирають виключно з раси гомо їмбіцилус!
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10.03.2021 07:50 Відповісти
там и король по ходу, такой же *банутый
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10.03.2021 09:07 Відповісти
Опа ґанґнам стайл
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10.03.2021 09:35 Відповісти
Ну для индивидуума, одетого во френч а-ля Мао или Сталин, такое поведение вполне логично и закономерно.
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10.03.2021 10:49 Відповісти
ПОчему во власти любой страны с каждым годом все больше идиотов ?! Потому что народы дурят полит-технологиями и они, к сожалению, выбирают полит-проекты, а не реальных людей!
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10.03.2021 15:34 Відповісти
пусть спасибо скажут шо он их не VXом побрызгал
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10.03.2021 17:12 Відповісти
 
 