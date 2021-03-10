"Вам сподобається наша робота. В ній любов до вас", - у держуніверситеті телекомунікацій до 8 Березня урочисто відкрили жіночий туалет. ВIДЕО
Напередодні 8 березня в державному університеті телекомунікацій у Києві представники адміністрації урочисто відкрили відремонтований жіночий туалет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис торжества з'явився в соціальних мережах. На записі видно виступ представника адміністрації університету на тлі туалету, урочисте перерізання червоної стрічки. Після церемонії всіх запросили випити шампанського.
Топ коментарі
+92 Шрек Баблокат
показати весь коментар10.03.2021 09:59
+71 Яр Холодний
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+44 John Aba
показати весь коментар10.03.2021 10:06
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и машину с Максимом Шаповалом на углу подорвали
Дивлюся відео, як ганьбиться це мудило - а встидно чомусь мені
хватит ныть!
сделали доброе дело, ибо
для женщины пописять в туалете, не то что мужыку за углом поссать
20-летняя индийка развелась из-за того что, на протяжении пяти лет замужества вынуждена была испражняться в поле, потому что туалета в доме не было, пишет http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40992656 BBC .
Суд постановил, что принудительная дефекация на открытом воздухе является одной из форм пыток.
- Мы тратим деньги на покупку табака, спиртных напитков и мобильных телефонов, но не желаем строить туалеты для защиты достоинства нашей семьи. В деревнях женщинам приходится ждать до захода солнца, чтобы ответить на призыв природы. Это не только физическая жестокость, но и оскорбление скромности женщины, - сказано в постановлении суда.
и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.
нам
и не надо говорить, что это ЗЕльоные!
У них оно Байден з Обамою всюди цуранять, ще й Трамп допомагає...
Чи ви нормально сприймаєте цей *******-номенклатурний перфоманс на підкреслено серйозних борщах?