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"Вам сподобається наша робота. В ній любов до вас", - у держуніверситеті телекомунікацій до 8 Березня урочисто відкрили жіночий туалет. ВIДЕО

Напередодні 8 березня в державному університеті телекомунікацій у Києві представники адміністрації урочисто відкрили відремонтований жіночий туалет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис торжества з'явився в соціальних мережах. На записі видно виступ представника адміністрації університету на тлі туалету, урочисте перерізання червоної стрічки. Після церемонії всіх запросили випити шампанського.

Також дивіться: "Погляньте, як гарно стало", - у Харкові відкрили туалет з акваріумом і щебетанням птахів за 5 млн бюджетних гривень. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (19463) відкриття (75) туалет (49) Університет (181)


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Топ коментарі
+92
долбанный Совок !!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2021 09:59
+71
Скоро доженемо Кацапію по "долбое..зму" - залишилося урочисто відкрить сміттєвий контейнер...
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10.03.2021 10:08
+44
Це рішення керівника краще будь якого IQ тесту. Тепер питання до міністерства освіти - чому ця людина займає посаду в адміністрації, а не прибирає туалети?
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10.03.2021 10:06
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Кто первый срать пошёл?
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10.03.2021 19:33 Відповісти
Тут и обсуждать нечего. Сплошной срам!
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10.03.2021 19:44 Відповісти
і це гімно ще й уче когось
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10.03.2021 19:51 Відповісти
А чи не з цього універу студент - переселенець нещодавно п'яним гадив на Майдані?
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10.03.2021 20:12 Відповісти
Не здивуюся, якщо чесно...
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10.03.2021 20:26 Відповісти
в цьому
и машину с Максимом Шаповалом на углу подорвали
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11.03.2021 17:47 Відповісти
Так а где удар бутылкой шампанского об унитаз?
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10.03.2021 20:15 Відповісти
Хрестоматійний випадок іспанського сорому.
Дивлюся відео, як ганьбиться це мудило - а встидно чомусь мені
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10.03.2021 20:21 Відповісти
Нема слів...
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10.03.2021 20:36 Відповісти
Нет , это не совок, при совке так мелко не плавали, это кацапские приколы, кацапское ДНО😁😁😁
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10.03.2021 21:39 Відповісти
жлобо рагулье
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10.03.2021 21:56 Відповісти
алье!
хватит ныть!
сделали доброе дело, ибо

для женщины пописять в туалете, не то что мужыку за углом поссать
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10.03.2021 21:57 Відповісти
Половина жителей Индии вынуждена испражняться под открытым небом.
20-летняя индийка развелась из-за того что, на протяжении пяти лет замужества вынуждена была испражняться в поле, потому что туалета в доме не было, пишет http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40992656 BBC .
Суд постановил, что принудительная дефекация на открытом воздухе является одной из форм пыток.
- Мы тратим деньги на покупку табака, спиртных напитков и мобильных телефонов, но не желаем строить туалеты для защиты достоинства нашей семьи. В деревнях женщинам приходится ждать до захода солнца, чтобы ответить на призыв природы. Это не только физическая жестокость, но и оскорбление скромности женщины, - сказано в постановлении суда.

и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.
нам
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10.03.2021 22:02 Відповісти
и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.нам до неї, як то кажуть "ще далеко срати!"
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10.03.2021 22:03 Відповісти
о, да, тут я согласен -- у зелебобиков туалетная культура определённо не хуже, чем у среднестатистического индуса из глубинки.
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10.03.2021 23:25 Відповісти
сколько "индусов" у нас делают "дела по подъездам" ?
и не надо говорить, что это ЗЕльоные!
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11.03.2021 00:24 Відповісти
Хоча кацапам ще гірше.
У них оно Байден з Обамою всюди цуранять, ще й Трамп допомагає...
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11.03.2021 03:24 Відповісти
У нас гадят в подъездах только идиоты. А это как раз те, что проголосовали за Зелю, потому что... идиоты.
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11.03.2021 07:36 Відповісти
Українську вивчи, совок ...!
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10.03.2021 22:08 Відповісти
срочно покупайте билеты на рашку и собирайте их в путь - дебилы должны жить с дебилами
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10.03.2021 22:09 Відповісти
Така помпа, наче справляли потреби десь під кущі усім колективом
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10.03.2021 22:15 Відповісти
Жінки мають рівні з чоловіками права. В тому числі на пристойний туалет.
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10.03.2021 22:28 Відповісти
А хіба новина про це?
Чи ви нормально сприймаєте цей *******-номенклатурний перфоманс на підкреслено серйозних борщах?
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11.03.2021 03:26 Відповісти
Наталі, чекайте, незабаром для вас наступне шоу - урочисте відкриття чоловічого туалету.
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11.03.2021 08:50 Відповісти
Надеюсь, шампанское не из унитазрв пили?! 😂
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11.03.2021 08:24 Відповісти
Это пи..... совок
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11.03.2021 09:45 Відповісти
Це уже дно. З такою помпезністю відкривати туалети. Дибілізм зашкалює. В совітській армії казали -«чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона» так і тут в універі. Чому вони начать дітей?
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12.03.2021 12:13 Відповісти
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