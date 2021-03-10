"Слуга народу" Корнієнко про відсутність підсумкових результатів "опитування Зеленського": Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому не опубліковано результати всеукраїнського опитування Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю "Громадському".

"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підв'яжу до здачі звіту, щоб була якась послідовність", - зазначив глава партії "СН".

За словами Корнієнка, оприлюднення результатів "відійшло на другий план".

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"Просто ... напевно вже ... якось воно трохи відійшло на другий план. Ми почали займатися імплементацією цього. Це виявилося цікавіше. Результати будуть майже такими ж, може в сотих", - додав парламентар.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2020 року президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Це опитування викликало широкий громадський резонанс з точки зору його легітимності та використання його результатів у подальшому.

Корнієнко раніше заявив, що результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів.

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