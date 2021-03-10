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Новини Відео Опитування Зеленського
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"Слуга народу" Корнієнко про відсутність підсумкових результатів "опитування Зеленського": Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому не опубліковано результати всеукраїнського опитування Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю "Громадському".

"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підв'яжу до здачі звіту, щоб була якась послідовність", - зазначив глава партії "СН".

За словами Корнієнка, оприлюднення результатів "відійшло на другий план".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін

"Просто ... напевно вже ... якось воно трохи відійшло на другий план. Ми почали займатися імплементацією цього. Це виявилося цікавіше. Результати будуть майже такими ж, може в сотих", - додав парламентар.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2020 року президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Це опитування викликало широкий громадський резонанс з точки зору його легітимності та використання його результатів у подальшому.

Корнієнко раніше заявив, що результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів.

Також читайте: "Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) опитування (1935) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+48
"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали - Цензор.НЕТ 4738
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10.03.2021 11:53
+39
Смеяться уже можно? Или таких-же тупых отмазок "величайшего" еще подождать?
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10.03.2021 11:52
+18
История эта не просто странная, а

Охранительная!

По своей ЗЕльоной тупасти 😂
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10.03.2021 11:57
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Смеяться уже можно? Или таких-же тупых отмазок "величайшего" еще подождать?
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10.03.2021 11:52 Відповісти
История эта не просто странная, а

Охранительная!

По своей ЗЕльоной тупасти 😂
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10.03.2021 11:57 Відповісти
зеленые бараны ВРУТ НА КАЖДОМ ШАГУ,этот корниенко думает о ПИВЕ,а ему задают какие то вопросы,СМЕШНО !!!!!!
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10.03.2021 12:52 Відповісти
он вам ничего не должен
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10.03.2021 15:01 Відповісти
А скільки було шуму, крику візгів ЗЕ навколо питання чи садити довічно корупціонерів, чи ні... -"Дайте мені взнати думку народу..."

А потім, після опитування і донині - повний мовчок !?

і пригадався мені старий совєцкій анекдот:

-Коханець сховався під ліжком, коли чоловік раптово повернувся з відрядження..

Чоловік ліг на те ж ліжко, читає газету - і чекає, коли дружина збере обід на стіл...

А дитина бігала, бігала біля ліжка, відкидає покривало і до коханця:

-Со, узе й нє дисис... А как дисал...?
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11.03.2021 04:55 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали - Цензор.НЕТ 4738
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10.03.2021 11:53 Відповісти
Ага, ага! А може спочатку в морду, наглу зелену морду, а потім пошкодувати!
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10.03.2021 12:06 Відповісти
Можно и так. Человек же старался и заработал.
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10.03.2021 13:14 Відповісти
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10.03.2021 16:54 Відповісти
Действительно. Странно как-то. Мы то думали что после опороса оно все как попреть, а оно... нипанятна. Странная история. Мнда... как-то так... Ну ничего. Они уже начали заниматься.... имплементацией... Оно интереснее. Вот теперь оно точно эгегей! А так конечно, и дураку понатно что не пошло.
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10.03.2021 11:54 Відповісти
Їх всіх попереджали задовго до приходу цих ідіотів до влади, що таке буде! Дивна риса українців нікого не слухати і все робити навпаки. Притаманно дурням.
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10.03.2021 12:00 Відповісти
Не здивуюсь,якщо українці взагалі цього клоуна на другий термін оберуть навпаки здоровому глузду
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10.03.2021 12:06 Відповісти
ВАлодЬя він хАроший, він нє пАвязАн с кАрупцієй, он чЄсний чєлавЄк і юріст пА АбразАвАнію...
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10.03.2021 12:09 Відповісти
Не выберут. Рыги под конец сольют все дерьмо и компромат на дурня. Сделают козлом отпущения. Может даже посадят для пиара. Этого дурака не жалко, он в политической иерархии никто от слова совсем. Отработаный материал. А презом выберут рыга. Тут я уверен уже на 99%.
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10.03.2021 12:49 Відповісти
Голоса откуда возьмут? Из их электоральной базы 48%, кацы стырили 5 млн избирателей... Осталось 20%... Все... Это их максимум... Опыт 2010 года им ни как не поможет... Разве что остальные все не пойдут на выборы...
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10.03.2021 13:30 Відповісти
Тобто драп не легіалізують і в ОРДЛО не буде ВЕЗ?
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10.03.2021 12:01 Відповісти
Это была обычная пиар-компания, избиратель приходит на выборы, а тут ему задают вопросы, которые его очень волнуют в силу собственной недалекости, и он видит, что задает эти вопросы представитель правящей партии, что еще раз подталкивает его проголосовать за власть, просто расчет на тупость "мудрого нариду".
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10.03.2021 12:02 Відповісти
Они про тот опрос уже забыли-детский сад какой-то
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10.03.2021 12:03 Відповісти
Тому що Янілох ,з парашенкам два лівих чобота пара !😆
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10.03.2021 12:06 Відповісти
ну типа давно это было, забудьте
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10.03.2021 12:06 Відповісти
І про мільйони гривень, які пішли на це "опитування".
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10.03.2021 13:28 Відповісти
Да у них все так: думали сделать, и почему-то не сделали. Думали зарплаты поднять, и почему-то не подняли, думали тарифы снизить, и почему-то не снизили, а увеличили, думали вакцинацию провести, и почему-то не провели. Реально странная история.
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10.03.2021 12:07 Відповісти
А ведь через чур много думать - вредно. Подтверждено на примере индюка.
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10.03.2021 12:15 Відповісти
"В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса". Но что то пошло не так с легализацией наркоты кодланом Коломойского.
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10.03.2021 12:11 Відповісти
А чё тут думать? Отмыли денежки и весь коленкор. А теперь ещё вылезла проблема с правомерностю партийного финансирования. А про тот опрос с самого начала было понятно - гыля гуси.
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10.03.2021 12:13 Відповісти
Так можно сказать про любую сферу деятельности, где Зеленский и слуги обещали что то сделать или улучшить
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10.03.2021 12:14 Відповісти
мировые лидеры переболевшие ковид
варианта два
1. или бубочку не считают мировым лидером
2. или он таки не болел

"Слуга народу" Корнієнко про відсутність підсумкових результатів "опитування Зеленського": Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили - Цензор.НЕТ 3376
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10.03.2021 12:20 Відповісти
з. персонажі художніх фільмів(Голобородько) сюди не увійшли..
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10.03.2021 12:24 Відповісти
Скорее всего оба варианта.
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10.03.2021 12:25 Відповісти
Голобордько настоль мифический персонаж, что его решили невключать. Да и импичмент быстрее всего будет иметь место. Какой смысл включать туда человека, который не есть президент.
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Зато он есть в графах "Симулянты" и "Уклонисты".
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10.03.2021 13:46 Відповісти
а где же Мандель?
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10.03.2021 14:23 Відповісти
"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підв'яжу до здачі звіту, щоб була якась послідовність"

ПІЗНО.
"анкети опитування" давно пройшли останню стадію перетворення паперу.-
ліс-папір-анкети-туалетний папір-папір з гівном в каналізації..
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10.03.2021 12:23 Відповісти
Опрос - это уже не модно, вчерашний день!
Сегодня у Зели тренд - 30 вечерних референдумов с наридом!
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10.03.2021 12:23 Відповісти
Так було б набагато краще: "Слуга народу" Корнієнко про відсутність результатів роботи Зеленського: Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили"
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10.03.2021 12:26 Відповісти
Ну как в анекдоте о муже пришедшем утром с женскими трусиками из кармана на вопрос жены - милая, ты же умная у меня придумай что-либо сама...

У них зелёных уродов даже на отмазки не хватает ни сил ни желания...
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10.03.2021 12:32 Відповісти
Уроды окончательные! И что тогда кому-то было не понятно, что это совершенно ни к чему ? А какие вопросы были глупыми! А ведь вопросов перед принятием закона о земле никаких не задавали. Типа продавать землю по 10 000 га ворам всегда была мечта украинского народа.
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10.03.2021 12:49 Відповісти
Корниенко когда то бухать престаёт ? Или корабельные сосны не дают это сделать ?
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10.03.2021 12:50 Відповісти
Під кожною треба поблювати
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10.03.2021 15:24 Відповісти
когда результаты этих опросов сливали в унитаз, Корниенко, то ты где-то забухал или хер тебя знает, но у тебя точно забыли спросить
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10.03.2021 13:01 Відповісти
Яка партія, такі й результати...
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10.03.2021 13:39 Відповісти
каждую информацию исходящую от "слуг" или от ОП, я воспринимаю как репортажи из дурдома.
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10.03.2021 13:41 Відповісти
Егеж, експерти з державного управлінню у них лишились автори кварталу.
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10.03.2021 15:26 Відповісти
Та ну? Та невже? Та не може бути! А то як так? Опитували, опитували і всрались? І хто б то подумав...
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10.03.2021 15:30 Відповісти
Мне этот Корней напоминает водителя ГАЗ 51 в 60 годах прошлого века. А какой может быть результат, когда ГАЗ 51 сломался от старости.
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10.03.2021 16:58 Відповісти
Я тебе скажу почему: лень было копаться в мусорных баках и совсем впадло очищать бюллетени от продуктов жизнедеятельности бомжей. Все просто.
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10.03.2021 16:59 Відповісти
Мне кажется, что после окончания срока президентства Зеленского время его правления можно будет назвать словом "недоразумение".
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11.03.2021 09:17 Відповісти
 
 