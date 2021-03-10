"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - українські воїни на передовій декламували вірші Шевченка. ВIДЕО
У ці дні Україна згадує Тараса Шевченка, великого українського поета, борця за свободу і права пригноблених. Не пройшло це свято і повз передову.
Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався на фронті з українськими добровольцями, бійцями Збройних сил України, які привітали великого Кобзаря, словами із його уже безсмертних творів. Що з цього вийшло, дивіться у відео!
Тарас Шевченко – видатний український поет і художник. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (нині Черкаська область). Помер 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі у віці 47 років. Найвідоміша збірка поезії Шевченка – "Кобзар", уперше його було видано 1840 року. Збірку перекладено на понад 100 мов.
Топ коментарі
+24 Старик Хотабич
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+21 Хабибулин Хабдурахманович Ибн
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Тарас Шевченко у 1845 році з вбивчим сарказмом писав про кацапію:
....
Якби ви з нами подружили,
Багато б дечому навчились!
У нас же й світа, як на те -
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!...
Мало чого змінилося с тих пір . Фіни, молдовани і ми втекли з московії, а вона все тягне і тягне загребущі руки.
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко, "І виріс я на чужині...")
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені. в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві,
І в огні її, окраденую, загарбять ох, не однаково мені.
-
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшаві, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.