"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - українські воїни на передовій декламували вірші Шевченка. ВIДЕО

У ці дні Україна згадує Тараса Шевченка, великого українського поета, борця за свободу і права пригноблених. Не пройшло це свято і повз передову.

Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався на фронті з українськими добровольцями, бійцями Збройних сил України, які привітали великого Кобзаря, словами із його уже безсмертних творів. Що з цього вийшло, дивіться у відео!

Тарас Шевченко – видатний український поет і художник. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (нині Черкаська область). Помер 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі у віці 47 років. Найвідоміша збірка поезії Шевченка – "Кобзар", уперше його було видано 1840 року. Збірку перекладено на понад 100 мов.

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