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"Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

Знову рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, і ми сьогодні поговоримо з бійцем-добровольцем, який брав участь у першому бою проти російських окупантів під Слов'янськом.

Скоро Україна відзначатиме День Добровольця. Це свято тих, хто у 2014 році пішов захищати нас від російських найманців і добровільно продовжує свою справу досі. Це свято тих, для кого нині Україна вища за матеріальні блага. Таких людей тисячі, і один з них - доброволець Михайло Тихий, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Як тільки "Беркут" побив студентів на Майдані у 2013 році, Михайло поїхав у Київ, щоб протистояти злочинцям у погонах. Вир боротьби й очевидні зміни, які прийшли в нашу країну після Революції Гідності, змусили Тихого взяти до рук автомат і вже воювати проти російських окупантів.

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Мало хто знає, але Тихий взяв участь у першому бою проти московських найманців під Слов’янськом. Група бійців "Правого сектору", куди входив Михайло, 18 квітня 2014 року вирушила в саме місто, яке було на той час захоплене кремлівським агресором. Вони отримали завдання – знищити телевишку на горі Карачун. Проте шлях добровольцям перегородив блокпост окупантів, про який вони не знали. Михайло в цьому бою ледве не загинув.

Згодом він брав участь у боях за селище Карлівка, Піски, Савур Могилу і так до сьогодні. Сім років кровопролитної боротьби і все заради того, щоб його маленька дочка могла говорити українською, вільно почуватися у вільній Україні та благополучно жити в цій державі.

Дивіться відео-рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся вражаючу правду, яку вам не покажуть і не розкажуть більше ніде.

Автор: 

Донбас (22356) добровольці (918) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+16
Слава Украине!
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10.03.2021 12:52
+15
Героям Слава!!!
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10.03.2021 12:56
+8
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. / Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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10.03.2021 13:18
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Слава Украине!
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10.03.2021 12:52 Відповісти
Героям Слава!!!
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Согласен . Окопная война никогда не приносила победу .
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10.03.2021 12:55 Відповісти
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. / Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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10.03.2021 13:18 Відповісти
Все стане видно , та дуже швидко ...
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10.03.2021 19:14 Відповісти
Dyakuyu Geroyam !
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10.03.2021 13:58 Відповісти
Треба росіянам наносити більше втрат. . Вони мають в таких кількостях гинути, щоб для них Крим і Донбас стали не цікавими.
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10.03.2021 15:54 Відповісти
 
 