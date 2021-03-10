"Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

Знову рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, і ми сьогодні поговоримо з бійцем-добровольцем, який брав участь у першому бою проти російських окупантів під Слов'янськом.

Скоро Україна відзначатиме День Добровольця. Це свято тих, хто у 2014 році пішов захищати нас від російських найманців і добровільно продовжує свою справу досі. Це свято тих, для кого нині Україна вища за матеріальні блага. Таких людей тисячі, і один з них - доброволець Михайло Тихий, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Як тільки "Беркут" побив студентів на Майдані у 2013 році, Михайло поїхав у Київ, щоб протистояти злочинцям у погонах. Вир боротьби й очевидні зміни, які прийшли в нашу країну після Революції Гідності, змусили Тихого взяти до рук автомат і вже воювати проти російських окупантів.

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Мало хто знає, але Тихий взяв участь у першому бою проти московських найманців під Слов’янськом. Група бійців "Правого сектору", куди входив Михайло, 18 квітня 2014 року вирушила в саме місто, яке було на той час захоплене кремлівським агресором. Вони отримали завдання – знищити телевишку на горі Карачун. Проте шлях добровольцям перегородив блокпост окупантів, про який вони не знали. Михайло в цьому бою ледве не загинув.

Згодом він брав участь у боях за селище Карлівка, Піски, Савур Могилу і так до сьогодні. Сім років кровопролитної боротьби і все заради того, щоб його маленька дочка могла говорити українською, вільно почуватися у вільній Україні та благополучно жити в цій державі.

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