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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Підрозділи "ЛДНР" небоєздатні. Єдина можливість відбити наступ ЗСУ - пряме введення військ РФ", - терорист Гіркін. ВIДЕО

Створені Росією на Донбасі незаконні військові формування не здатні відбити можливий наступ ЗСУ через низьку боєздатність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеооблозі каже журналіст Денис Казанський, посилаючись на нову заяву терориста Гіркіна-Стрєлкова російським пропагандистам.

"Стрєлков пояснює свою позицію і говорить, що так звана народна міліція ДНР/ЛНР фактично небоєздатна - там не вистачає техніки, не вистачає людей. Але найцікавіше, що відповідальність за це Стрєлков відкрито покладає на Міністерство оборони РФ. Він визнає що бойовиками командують з російської Міноборони і російське Міноборони відповідає за озброєння і постачання збройних формувань "ДНР" ... Загалом у Росії вже ніхто і не приховує, що РФ воює з Україною на Донбасі і Ігор Гіркін прямим текстом говорить, що зупинити українських військових може тільки пряме введення російських військ на Донбас, а зовсім не якісь там бойові загони "шахтарів і трактористів", - говорить Казанський у коментарі до заяви терориста.

Дивіться також: "Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) Донбас (22356) Казанський Денис (308) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+39
все давно знали шо без армии северных козлов эти все т.н. формирования - сброд гопников , максимум для которых неделя сопротивления с автоматами в мэтро
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10.03.2021 17:01
+27
Блин и не сводит никто эту суку в кафе "Ветерок"
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10.03.2021 16:58
+21
Ви зрозуміли - чому гіркін до сих пір живий не дивлячись на свій довгий язик?
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
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10.03.2021 17:19
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Блин и не сводит никто эту суку в кафе "Ветерок"
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10.03.2021 16:58 Відповісти
Кафе Сєпар.
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10.03.2021 17:04 Відповісти
Сєпар то у Даунецьку, а у Москвобаді "Ветерок".
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10.03.2021 17:14 Відповісти
на трассе донецк-канстаха, у поворота на торецк, тоже было кафе "ветерок". если и щас есть, то мона и в нём замочить ))
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10.03.2021 19:32 Відповісти
Ну, тут либо он совсем скучный и никому не интересный, либо говорит по кремлевской методичке.
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10.03.2021 22:11 Відповісти
все давно знали шо без армии северных козлов эти все т.н. формирования - сброд гопников , максимум для которых неделя сопротивления с автоматами в мэтро
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10.03.2021 17:01 Відповісти
и это при наличии водяры..
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10.03.2021 17:02 Відповісти
в мэтро должна быть)
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10.03.2021 17:06 Відповісти
До 28 мая 2014 ещё была.
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10.03.2021 17:38 Відповісти
так в ОРДЛО "армія" - це расєйсько-фашистськая салдатня!
місцеві алкаші та бомжі не грають ніякої ролі
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10.03.2021 20:26 Відповісти
зато у нас не признают ..... и до сих пор у нас АТО .... А НЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРИТОРИЙ ОТ ТЕРОРИСТОВ
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10.03.2021 17:02 Відповісти
КАЦАПАМ БЫЛО ФИОЛЕТОВО НА ЧЕЧНЮ=== Пе́рвая чече́нская война́ (официально: Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне ......... ВОПРОС ---- А ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕ МОЖЕМ НА ПРОТЯЖЕНИИ 7ЛЕТ
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10.03.2021 17:04 Відповісти
А за Ічкерією теж тоді США стояло і вводило свої війська?
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10.03.2021 17:12 Відповісти
В Ичкерию, в помощь к своим братьям по вере ополченцам , прибывали МОДЖАХЕДЫ из Ближ. Востока и финансирование тоже от туда .
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10.03.2021 18:02 Відповісти
Это не одно и тоже - там черенцам помогали именно добровольцы, а тут за ширмой "лднр" стоит регулярная армия РФ.
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10.03.2021 18:57 Відповісти
Террорист Гиркин ответил на ваш коммент.
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10.03.2021 19:47 Відповісти
Вы готовы взять автомат и идти освобождать или только с дивана способны задавать такие глупые вопросы?
Неужели непонятно, что в этом случае будет прямое столкновение с Россией?
Чечня доит Россию по-крупному, потому война там закончилась.
Вы хотите, чтобы Донбасс был в таком же статусе?
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10.03.2021 17:13 Відповісти
Они и так будут доить (восстановление разрушенной инфраструктуры, выплаты погибшим, судебные иски и т.д. и т.п.). Их проще разбомбить и восстановить территориальную целостность, чем унижаться и платить.
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10.03.2021 17:22 Відповісти
От саме тому ми і чекаємо моменту, щоб вдарити тоді, коли росія не зможе нічого зробити.
А доїти Донбас нічого не буде, тому що він не буде мати ніяких автономій, а навпроти після деокупації як мінімум років 15-20 там буде діяти військова адміністрація.
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11.03.2021 00:02 Відповісти
Секрет полишинеля.Адепты боярышника без лапотного войска даже отстреливаться не будут а сразу драпанут.
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10.03.2021 17:05 Відповісти
адепты бояры, бутылки и блинов с лопаты
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10.03.2021 21:16 Відповісти
Рассее и так санкций хватает, а если открыто войска введет, ей самой чет по гланды введут. И чет опасаюсь за гиркино здоровье, палит он рассеян, могут ненароком взорвать главаря.
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10.03.2021 17:12 Відповісти
А зачем ей открыто? Все как обычно, уже больше ста лет..
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10.03.2021 21:03 Відповісти
хєркін про це вже давно цвірінчить! але наші європейські друзі і далі роблять вигляд "что)(уйлатамнет"! напевно їм так дуже зручно, і квас ч-з трубу сосать, і про демократію тріщати!
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10.03.2021 17:13 Відповісти
Ви зрозуміли - чому гіркін до сих пір живий не дивлячись на свій довгий язик?
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
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10.03.2021 17:19 Відповісти
Думаю що, нас він взагалі не розглядає в упор, а говорить бо, йому це дозволяє говорити керівництво.
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Может быть и другой нюанс - внутренняя борьба за денежные потоки, которые плывут в дыныру. Типа, всё плохо, всё пропало, нас мало и мы слабые, так дайте больше денех, а то ВСУ нас захватит.
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10.03.2021 18:22 Відповісти
Припи&дєниш вже років шість як перехажує на цьому світі.
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10.03.2021 17:20 Відповісти
"Непримиримим" порохоботам і зедебілам хочу повідомити,що коли масовано полізуть кацапи- реальна гаряча війна вас примирить і всі ви будете сидіти в одному окопі і захищати Україну.Тому закликаю вас припинити чвари і взаємні образи,згадати,що ми всі українці і зосередити свою увагу на головному ворогові.Згадайте історію,коли чвари окремих гетьманів і розбрід народу не дозволяв нам створити власну сильну державу,чим постійно користувались наші недруги.Зараз,коли по той бік кордону почалася мілітарна возня,коли кацапська пропаганда масовано готує своє стадо до війни з Україною,коли в країні фактично нема головнокомандуючого і слабка влада,пронизана корупцією,наш єдиний порятунок- це єдність,наша армія і міжнародна підтримка.Сваритися будемо потім,коли вистоємо і будемо вибирати собі гідне майбутнє.
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10.03.2021 17:26 Відповісти
Більше того, їх гризня зараз заважає об'єднувати сили проти реального ворога і грає на користь *****. Що менше зробимо зараз, то слабіший спротив буде завтра.
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10.03.2021 17:31 Відповісти
Якщо понуться атаки армії РФ, бідні погранці і митники н західному кордоні не будуть встигати зибрти днь з тих хто біжить. потім із данню звалять теж хоч у Румунію
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10.03.2021 17:38 Відповісти
Знакомые зебилы все уклонисты, в окопе их не увидишь
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10.03.2021 17:39 Відповісти
"Тому закликаю вас припинити чвари і взаємні образи"

поэтому ты обозвал всех порохоботами и зебилами...
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10.03.2021 20:45 Відповісти
сомневаюсь, что "уставшего от войны" зебила можно встретить в окопах))) или вам еще не понятна сущность этих "сметунов"?
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10.03.2021 23:47 Відповісти
У той час як порохоботи підуть у воєнкомати, зеленоботи побіжуть закордон, щоб врятуватись від мобілізації, адже яка різниця який у країни прапор, жовтоблакитний чи триколор ? Головне щоб вулиця була освітлена
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11.03.2021 00:04 Відповісти
Те що, я пишу зараз не стосується ніяк боєготовності ТОТ. Ви серьйозно вірите в те що, оте чмо Диркін може щось говорити сам від себе проти влади на ерефії? Його заява стосується виключно внутрівидової боротьби "кримлівських башт". Через нього ФСБ відриває шмат пирога у армії. Кожен бореться за держзамовлення, як вміє. Хай вони між собою гризуться, а ми маємо готуватися бо, насправді Україна ніколи не воювала з тими шахтарями але з кацапськими найманцями та регулярним військом. То ж, нам нема діла до того, як Діркин оцінює боєздатність того що, не існує.
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10.03.2021 17:28 Відповісти
Кстати, я бы этому перцу не доверял. Он может просто пытаться вызвать нужную кацапам реакцию со стороны Украины. Сейчас люди почитают и решат: "Ага, так они совсем слабые. Ну, значит, самое подходящее время для наступления". То же самое могут решить на верхах и отдать соответствующий приказ. А после наступления там окажется (как уже было в 2014) целая армия вооруженных до зубов парашенских орков...
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10.03.2021 17:34 Відповісти
Кто бы как не маскировал свои подленькие хитрые действия - раньше или позже всё равно раскроются истинные причины и мотивы. Невозможно никому длительно быть бдительным когда лжёшь.
Всё тайное станет явным!
Не говориться, что тайное станет доказанным...
Т.е. придёт время и всё станет настолько явным, что никаких доказательств уже и не потребуется.
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10.03.2021 17:40 Відповісти
У ДНР-ЛНР нет возможности сопротивлению ВСУ....
---------------------
А у каких подобных откушенных кацапстаном огрызков есть такая возможность?
У Приднестровья? У Осетии и Абхазии?
Может у Карабаха была?
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10.03.2021 17:51 Відповісти
Гиркин сознательно обманывает.
Очевидно же, что если дело дойдет до большой заварухи, то в дело пойдут "северяне". Ну а задаче местных добасяо - просто выиграть время, пока северяне будут переходить границу. Летом 2014-го все случилось именно так. Кое-где (например, в Луганске) ВСУ опоздали буквально на пару дней.
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10.03.2021 18:06 Відповісти
Та там местной босоты уже почти и не осталось, сплошь российские отпускники. Это они сами же в многочисленных интервью и подтверждают.
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10.03.2021 18:18 Відповісти
отразить наступление ВСУ

Однако это не проблема - ВСУ под пристальным наблюдением Величайшего никуда наступать не собирается
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10.03.2021 18:10 Відповісти
Гиркин врёт. Он уже не первый раз рассказывает про "фсьо пропало". Я так понимаю, задача у него такая - вкидывать дезу.
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10.03.2021 18:16 Відповісти
Ще у 2014-му році лугандонці не могли протисточти українській армії, тому що луГандонія є фейк, як і їх армія - лише введення путєном російської армії їх врятувало...
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10.03.2021 18:20 Відповісти
Ну , ордынцы гнут свою линию....Раньше шифровались ,теперь откровенно и с вызовом обсуждают давно известное. Когда ,на каком году войны, у нас начнут привлекать мураевых ,рабиновичей и бойких медведчуков? Ить это не "личное заблуждение" а ВРАЖЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ! А за это во время войны расстреливают!
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10.03.2021 18:34 Відповісти
Необязательно освобождать все ОРДЛО. Достаточно взять только Донецк, т.н. столицу Донбасса. Чтобы исключить затяжные уличные бои, его надо окружить двойным кольцом (внешним и внутренним) и потом уже брать. Надо нарастить количество дронов и их расчетов, хотя бы до 1000 единиц, что значительно снизит наши боевые потери. Также Донецк находится далеко от границ России, что практически исключает обстрел с её территории, как это практиковалось в 2014 году. Без Донецка "молодые республики" окажутся полностью не состоятельны. Рушится вся их и так слабая идеология, и эти недореспублики быстро самоликвидируются.
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10.03.2021 19:55 Відповісти
Света , ты че порох нюхала ? если да , то проясни тактику мср при штурме (+ зачистка ) 3-5ти многоэтажных домов , че такое внешние и внутреннее кольцо ( из каких подраздилений и сколько )
здается мне че ты так просто написала ( от дурака )
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10.03.2021 21:52 Відповісти
очевидно, что вся эта информационная возня нацелена на то, что бы нас типа запугивать, мол не пытайтесь освобождать свои территории, а то ***** введет войска.. Блеф, нет у лаптеногих никакой реальной силы, ну разве что они выпустят свои печальные искандеры, которые естественно никуда конкретно не попадут.
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10.03.2021 20:41 Відповісти
Рейтинг власти "коренных украинцев" упал настолько низко, что включили старую пластинку:
«не раскачивайте лодку, нетопутинападёт!».
******.
Где то мы уже это видели один в один.
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10.03.2021 21:15 Відповісти
При всех претензиях к Порошенко по поводу невыполненных обещаний - в одном он был прав. Если бе не прямое вмешательство регулярных военных подразделений РФ - то АТО действительно была бы закончена за недели. В августе украинские силовики настолько близко подошли к границе, что их пришлось обстреливать градами с территории РФ, иначе бы они просто взяли б под контроль границу и без российских поставок "армиям молодых республик" пришла ж..па. Поэтому Дыркин не сказал ничего нового.
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10.03.2021 21:29 Відповісти
Гиркин кокой то умалишенный дебил.
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10.03.2021 22:04 Відповісти
У Гиркина под воздействием алкоголя неплохо так язык развязываеться...)))
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10.03.2021 22:08 Відповісти
Гордону надо было его немного подпоить))
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10.03.2021 22:09 Відповісти
Це всім давно відомо. Ті два корпуси лнр та днр які там є, можуть протриматись до місяця і особливих проблем не становлять, але тут треба розуміти одну річ. Питання втручання основних сил росії треба розглядати не як вірогідність, а як неминучість, адже ці два корпуси і є невід'ємна структура російської армії.
Виключеннями, коли справа може обійтись без застосування основних сил російської армії, можуть бути по суті лише два варіанти:
1.Крах росії, початок громадянської війни всередині росії та їх концентрація на власних проблемах.
2. Запрошення могутнього союзника, як то США, для допомоги відновлення територіальної цілісності, проти якого росія не ризикне виступити. Причому наземна операція не обов'язкова, буде достатньо і повітряної підтримки, адже основна ціль працювати стримуючим фактором.
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11.03.2021 00:23 Відповісти
понятно - мышеловка
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11.03.2021 06:58 Відповісти
Чує москальська дупа що будуть пригоди. Напевно для них є різниця чи пачками жмуритися чи таємно по-одинці прикопають у мухосранськах.
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11.03.2021 09:46 Відповісти
от новина так новина. Хіба колись по іншому було?
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11.03.2021 10:43 Відповісти
 
 