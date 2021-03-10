"Підрозділи "ЛДНР" небоєздатні. Єдина можливість відбити наступ ЗСУ - пряме введення військ РФ", - терорист Гіркін. ВIДЕО

Створені Росією на Донбасі незаконні військові формування не здатні відбити можливий наступ ЗСУ через низьку боєздатність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеооблозі каже журналіст Денис Казанський, посилаючись на нову заяву терориста Гіркіна-Стрєлкова російським пропагандистам.

"Стрєлков пояснює свою позицію і говорить, що так звана народна міліція ДНР/ЛНР фактично небоєздатна - там не вистачає техніки, не вистачає людей. Але найцікавіше, що відповідальність за це Стрєлков відкрито покладає на Міністерство оборони РФ. Він визнає що бойовиками командують з російської Міноборони і російське Міноборони відповідає за озброєння і постачання збройних формувань "ДНР" ... Загалом у Росії вже ніхто і не приховує, що РФ воює з Україною на Донбасі і Ігор Гіркін прямим текстом говорить, що зупинити українських військових може тільки пряме введення російських військ на Донбас, а зовсім не якісь там бойові загони "шахтарів і трактористів", - говорить Казанський у коментарі до заяви терориста.

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