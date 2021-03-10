"Підрозділи "ЛДНР" небоєздатні. Єдина можливість відбити наступ ЗСУ - пряме введення військ РФ", - терорист Гіркін. ВIДЕО
Створені Росією на Донбасі незаконні військові формування не здатні відбити можливий наступ ЗСУ через низьку боєздатність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеооблозі каже журналіст Денис Казанський, посилаючись на нову заяву терориста Гіркіна-Стрєлкова російським пропагандистам.
"Стрєлков пояснює свою позицію і говорить, що так звана народна міліція ДНР/ЛНР фактично небоєздатна - там не вистачає техніки, не вистачає людей. Але найцікавіше, що відповідальність за це Стрєлков відкрито покладає на Міністерство оборони РФ. Він визнає що бойовиками командують з російської Міноборони і російське Міноборони відповідає за озброєння і постачання збройних формувань "ДНР" ... Загалом у Росії вже ніхто і не приховує, що РФ воює з Україною на Донбасі і Ігор Гіркін прямим текстом говорить, що зупинити українських військових може тільки пряме введення російських військ на Донбас, а зовсім не якісь там бойові загони "шахтарів і трактористів", - говорить Казанський у коментарі до заяви терориста.
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місцеві алкаші та бомжі не грають ніякої ролі
Неужели непонятно, что в этом случае будет прямое столкновение с Россией?
Чечня доит Россию по-крупному, потому война там закончилась.
Вы хотите, чтобы Донбасс был в таком же статусе?
А доїти Донбас нічого не буде, тому що він не буде мати ніяких автономій, а навпроти після деокупації як мінімум років 15-20 там буде діяти військова адміністрація.
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
поэтому ты обозвал всех порохоботами и зебилами...
Всё тайное станет явным!
Не говориться, что тайное станет доказанным...
Т.е. придёт время и всё станет настолько явным, что никаких доказательств уже и не потребуется.
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А у каких подобных откушенных кацапстаном огрызков есть такая возможность?
У Приднестровья? У Осетии и Абхазии?
Может у Карабаха была?
Очевидно же, что если дело дойдет до большой заварухи, то в дело пойдут "северяне". Ну а задаче местных добасяо - просто выиграть время, пока северяне будут переходить границу. Летом 2014-го все случилось именно так. Кое-где (например, в Луганске) ВСУ опоздали буквально на пару дней.
Однако это не проблема - ВСУ под пристальным наблюдением Величайшего никуда наступать не собирается
здается мне че ты так просто написала ( от дурака )
«не раскачивайте лодку, нетопутинападёт!».
******.
Где то мы уже это видели один в один.
Виключеннями, коли справа може обійтись без застосування основних сил російської армії, можуть бути по суті лише два варіанти:
1.Крах росії, початок громадянської війни всередині росії та їх концентрація на власних проблемах.
2. Запрошення могутнього союзника, як то США, для допомоги відновлення територіальної цілісності, проти якого росія не ризикне виступити. Причому наземна операція не обов'язкова, буде достатньо і повітряної підтримки, адже основна ціль працювати стримуючим фактором.