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"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладуть по поличках ймовірність нових санкцій від РНБО, допит Медведчука, можливість третього локдауну, феєричне інтерв'ю Мендель, а також нагадають, хто такий Сергій Льовочкін і чому його щупальця в ОП дуже небезпечні.

Все це - сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури в прямому ефірі".

- Нові санкції на підході? Цього тижня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Хто цього разу може потрапити під "роздачу" списку санкцій?

- Мендель хоче на другий термін. Розбираємо феєричне інтерв'ю прессекретарки Володимира Зеленського.

- Медведчук на допиті. Про що і про кого міг розповісти Віктор Медведчук Службі безпеки України? І хто наступний на розмову зі слідчим?

- Чи буде ще один локдаун?

- Льовочкін захоплює Офіс президента. Згадуємо, хто такий Сергій Льовочкін і яка була його сумна роль в Революції Гідності.

Приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!

Автор: 

Льовочкін Сергій (159) Медведчук Віктор (1707) санкції (11824) РНБО (2281) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2022) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438) локдаун (339)


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Топ коментарі
+7
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 521
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10.03.2021 20:48
+3
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 4732
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11.03.2021 00:57
+2
Кстати, все забыли о Левочкине.А ведь парень не спит. Он тихо плетет свою паутину. Как бы в нее не попасть...
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10.03.2021 21:00
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"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 521
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10.03.2021 20:48 Відповісти
Кстати, все забыли о Левочкине.А ведь парень не спит. Он тихо плетет свою паутину. Как бы в нее не попасть...
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10.03.2021 21:00 Відповісти
Руки не склав. Ось один з його здобутків Інститут "Нова Україна"...
http://newukraineinstitute.org/about Засновниками Інституту «Нова Україна» є Андрій Єрмолаєв - філософ; Віктор Щербина - доктор соціологічних наук, професор; Дарія Чепак; Сергій Льовочкін - доктор економічних наук.
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10.03.2021 21:36 Відповісти
dyakuyu za cikavu analitiku
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10.03.2021 23:16 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


В ответ
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine

Государству,которое погрязло в коррупции,в казнокрадстве,в обслуживании интересов олигархов,мафии,в беззаконии,категорически нельзя давать власть над медиаполем. Этот центр противодействия дезинформации не что иное как карательный инструмент и цензура. Россию номер 2 хотите?
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10.03.2021 23:19 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 4732
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11.03.2021 00:57 Відповісти
выборный судья -это пипец
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11.03.2021 01:48 Відповісти
Пока страной правит чернь подобна ШМендель, тем убогим украинцам что голосовали за них , ничего кроме стойла не светит
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11.03.2021 09:18 Відповісти
Страна победившего антимайдана. Суки 73% к этому привели.
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11.03.2021 09:43 Відповісти
слушать можно, но, на мой взгляд, лишнее внимание вакцине...
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11.03.2021 12:14 Відповісти
 
 