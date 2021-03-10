"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладуть по поличках ймовірність нових санкцій від РНБО, допит Медведчука, можливість третього локдауну, феєричне інтерв'ю Мендель, а також нагадають, хто такий Сергій Льовочкін і чому його щупальця в ОП дуже небезпечні.
Все це - сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури в прямому ефірі".
- Нові санкції на підході? Цього тижня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Хто цього разу може потрапити під "роздачу" списку санкцій?
- Мендель хоче на другий термін. Розбираємо феєричне інтерв'ю прессекретарки Володимира Зеленського.
- Медведчук на допиті. Про що і про кого міг розповісти Віктор Медведчук Службі безпеки України? І хто наступний на розмову зі слідчим?
- Чи буде ще один локдаун?
- Льовочкін захоплює Офіс президента. Згадуємо, хто такий Сергій Льовочкін і яка була його сумна роль в Революції Гідності.
Приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!
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http://newukraineinstitute.org/about Засновниками Інституту «Нова Україна» є Андрій Єрмолаєв - філософ; Віктор Щербина - доктор соціологічних наук, професор; Дарія Чепак; Сергій Льовочкін - доктор економічних наук.
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@jackdorseydono1
В ответ
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Государству,которое погрязло в коррупции,в казнокрадстве,в обслуживании интересов олигархов,мафии,в беззаконии,категорически нельзя давать власть над медиаполем. Этот центр противодействия дезинформации не что иное как карательный инструмент и цензура. Россию номер 2 хотите?