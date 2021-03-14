"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців. ВIДЕО
Сьогодні Україна відзначає День добровольця. Це згадка про хлопців і дівчат, які ніколи не тримали в руках автомати, змушені були взяти їх, щоб протистояти російській навалі в березні 2014 року.
У більшості міст України відбуваються урочисті заходи, не оминули вони і фронт, де тривають бої з російськими найманцями, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Багато воїнів Збройних сил України та Національної гвардії України у вільний від боїв час згадують ті тривожні дні, коли з мирного населення вони перетворилися на військових. Те ж саме роблять добровольчі підрозділи, які перебувають на лінії фронту. Вони згадують масштабні битви перших років війни, великі перемоги і загиблих друзів.
Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався з нашими захисниками і записав відеопривітання від них, адресоване усім, кому небайдужа доля країни.
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