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"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців. ВIДЕО

Сьогодні Україна відзначає День добровольця. Це згадка про хлопців і дівчат, які ніколи не тримали в руках автомати, змушені були взяти їх, щоб протистояти російській навалі в березні 2014 року.

У більшості міст України відбуваються урочисті заходи, не оминули вони і фронт, де тривають бої з російськими найманцями, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Багато воїнів Збройних сил України та Національної гвардії України у вільний від боїв час згадують ті тривожні дні, коли з мирного населення вони перетворилися на військових. Те ж саме роблять добровольчі підрозділи, які перебувають на лінії фронту. Вони згадують масштабні битви перших років війни, великі перемоги і загиблих друзів.

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Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався з нашими захисниками і записав відеопривітання від них, адресоване усім, кому небайдужа доля країни.

Автор: 

Донбас (22356) добровольці (918) ЗСУ (7544) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+39
Слава Україні, Слава ДУК, Слава ВСУ, Слава Героям!
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14.03.2021 10:07
+28
"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах - Цензор.НЕТ 4083
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14.03.2021 10:05
+28
(смерть ворогам!!!)
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14.03.2021 10:08
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"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах - Цензор.НЕТ 4083
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14.03.2021 10:05 Відповісти
Слава Україні, Слава ДУК, Слава ВСУ, Слава Героям!
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14.03.2021 10:07 Відповісти
(смерть ворогам!!!)
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14.03.2021 10:08 Відповісти
Спасибо Вам! Здоровья и Удачи Вам ,дорогие добровольцы!
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14.03.2021 10:46 Відповісти
На сколько я помню - сообщали, что тот автобус с добровольцами случайно заехал на кацапский блокпост - водитель дорогу перепутал. Разве нет?
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14.03.2021 11:34 Відповісти
14 березня -День Добровольця ,а 14 жовтня -День Захисника України...
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14.03.2021 10:09 Відповісти
Всенародна подяка та земний вам уклін, Герої!
Слава Україні!
Героям слава!
Слава нації- смерть ворогам!!!
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14.03.2021 10:10 Відповісти
СЛАВА ВАМ ПАРНИ! БЕЗГРАНИЧНАЯ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МУЖЕСТВО! БЕЙТЕ ЭТИХ СВИНОРУСОВ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.03.2021 10:13 Відповісти
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 9478

...
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14.03.2021 10:19 Відповісти
Щиро від влади зеленої слуги - Дякуємо! Панам землю продамо, ну , а зброю? Ну а зброю, вам героям, звісно не дамо!
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14.03.2021 10:24 Відповісти
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 1883
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14.03.2021 10:24 Відповісти
Кто такие московиты???? Незнаю таких. Это не мокшоиды с Мокшандии?? Ихняя страна раньше Моквой называлась. Ну болота, гниль, грибы, все такое.....Ну вы даете!!! А нельзя проще по понятному...**************.???
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14.03.2021 10:30 Відповісти
кацапо-орда, москалі, московія, московська Орда, рашка, раша-паРаша, обісРашка, расска фєдєраска, рашка-гівняшка, азіопія,рассєя, Нігерія в снігах, Верхня Вольта з ракетами, Мордор-це все назви одного і того ж...

Що Вам не зрозуміло?
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14.03.2021 11:05 Відповісти
Прежденее название расеи - Московия, а жители - московиты. Это историческое название.
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14.03.2021 11:35 Відповісти
Дякуємо добровольцям за те, що ми 7 років живемо і боремося не в пох@істичному совку, а в наймолодшій європейській Україні! Бережи Бог вас і ваші Родини!
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14.03.2021 10:40 Відповісти
Мої віиання та щира подяка!
Героям Слава!
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Смерть москальській Орді! москаляку на гілляку!
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14.03.2021 11:00 Відповісти
Низький уклін і щира дяка всім СПРАВЖНІМ українським патріотам, хто після буремного Майдану пішов на війну з мордвою захистити від її посягань рідну землю! Вічна пам'ять всім, кого вже нема, і довгії літа тим, хто ще поруч з нами!
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14.03.2021 11:02 Відповісти
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 8310
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14.03.2021 11:03 Відповісти
Схилимо голови перед добровольцями, які першими стали на захист України.
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14.03.2021 12:06 Відповісти
Дякуючи добровольцям- патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! Вічна слава полеглим !!
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14.03.2021 12:08 Відповісти
Geroyam Slava !
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14.03.2021 12:32 Відповісти
Кто пошел защищать свою страну от врага, тот имеет высочайшую моральную ценность - это добродетель! Стражи государства по своему духу - это достойнейшие люди изнутри ибо они защищают свое государство и свой народ и свободу - беспощадно уничтожая врагов, которые хотят поработить. И мораль стражей так высока, что они готовы ставить на кон свою жизнь - это очень достойно и хорошо бы было, чтобы навыки были настолько прокачаны, что жизнь будет сохранена, а павшие достояно сражаясь - получат путь в Вальхаллу!
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14.03.2021 14:43 Відповісти
 
 