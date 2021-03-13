У відносинах із США немає паузи, є відсутність порядку денного з боку офісу президента, - Яценюк. ВIДЕО
Ідея створення звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною", оприлюдненого в рамках Київського безпекового форуму, продиктована необхідністю "заповнити певні прогалини" стратегічного партнерства.
Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
"Мені зрозумілий порядок денний, який адміністрація президента Байдена буде пропонувати Україні. Мені незрозумілий порядок денний, який адміністрація Зеленського буде пропонувати Америці", - наголосив Арсеній Яценюк.
Відповідаючи на запитання стосовно представленого цього тижня спільного українсько-американського звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", яке було презентоване в рамках Київського Безпекового Форуму, Арсеній Яценюк пояснив, що ідея його створення продиктована необхідністю "заповнити певні прогалини нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами": "Проблема в тому, що зараз немає чіткого плану дій з точки зору наших двосторонніх відносин".
Окрім того, що наразі відсутні особисті контакти президентів України та США, найважливіше питання - це ціннісна основа відносин між країнами.
Голова КБФ повідомив, що з боку США звернення отримало двопартійну підтримку у Конгресі Сполучених Штатів - і демократів, і республіканців. Крім того, відозву підписав співголова Українського кокусу в Конгресі, підтримка дипломатів, Атлантичної ради також двопартійна.
Арсеній Яценюк підкреслив, що звернення торкається трьох основних тем. Зокрема, Україна повинна продовжувати реформи, розпочаті ще 2014 року: "Це не просто наратив. Це дуже чіткий порядок денний, який реалізовувався. І чинна українська влада зобов’язана його далі реалізовувати. Чомусь цього не роблять".
Друге питання, наголосив він – це питання української національної безпеки: "Тут наше звернення до президента США Байдена – постачати Україні летальне озброєння, найновіше обладнання, щоб українська армія стримувала Росію".
Третій блок стосується інтеграції України в НАТО: "Це вже не просто питання безпеки України, а це питання глобальної безпеки. Розширення НАТО і Європейського Союзу – це єдиний шлях до стабільного і довготриваючого миру в Європі і світі".
Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні "не бачить жодної паузи в українсько-американських відносинах": "Президент США дзвонить диктатору Путіну, і чітко зазначається, що президент США наполіг на територіальній цілісності і недоторканності кордонів української держави. Президент США веде розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і так само заявляє, що вони підтримують Україну. З боку американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче почути від України. Але от з боку української влади, з боку президента Зеленського і його адміністрації – там є не пауза, там відсутність порядку денного".
"Тому я вважаю, що зараз для президента Зеленського цей документ є фактично основою для його двосторонніх відносин і для його розмови з президентом Байденом. Це його компетенція і його відповідальність – як він хоче викласти ці пункти. Навіть більше, якщо у Зеленського є кращий не просто документ, а ідеї, - я тільки цьому аплодуватиму", - сказав Арсеній Яценюк.
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эЛОХторат уже ВСЕ забыл. И спонсора себе нашел - Рыжего Гудка.
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не сила гицати - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.