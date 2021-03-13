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У відносинах із США немає паузи, є відсутність порядку денного з боку офісу президента, - Яценюк. ВIДЕО

Ідея створення звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною", оприлюдненого в рамках Київського безпекового форуму, продиктована необхідністю "заповнити певні прогалини" стратегічного партнерства.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

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"Мені зрозумілий порядок денний, який адміністрація президента Байдена буде пропонувати Україні. Мені незрозумілий порядок денний, який адміністрація Зеленського буде пропонувати Америці", - наголосив  Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання стосовно представленого цього тижня спільного українсько-американського звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", яке було презентоване в рамках Київського Безпекового Форуму, Арсеній Яценюк пояснив, що ідея його створення продиктована необхідністю "заповнити певні прогалини нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами": "Проблема в тому, що зараз немає чіткого плану дій з точки зору наших двосторонніх відносин".

Окрім того, що наразі відсутні особисті контакти президентів України та США, найважливіше питання - це ціннісна основа відносин між країнами.

Голова КБФ повідомив, що з боку США звернення отримало двопартійну підтримку у Конгресі Сполучених Штатів - і демократів, і республіканців. Крім того, відозву підписав співголова Українського кокусу в Конгресі, підтримка дипломатів, Атлантичної ради також двопартійна.

Арсеній Яценюк підкреслив, що звернення торкається трьох основних тем. Зокрема, Україна повинна продовжувати реформи, розпочаті ще 2014 року: "Це не просто наратив. Це дуже чіткий порядок денний, який реалізовувався. І чинна українська влада зобов’язана його далі реалізовувати. Чомусь цього не роблять".

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Друге питання, наголосив він – це питання української національної безпеки: "Тут наше звернення до президента США Байдена – постачати Україні летальне озброєння, найновіше обладнання, щоб українська армія стримувала Росію".

Третій блок стосується інтеграції України в НАТО: "Це вже не просто питання безпеки України, а це питання глобальної безпеки. Розширення НАТО і Європейського Союзу – це єдиний шлях до стабільного і довготриваючого миру в Європі і світі".

Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні "не бачить жодної паузи в українсько-американських відносинах": "Президент США дзвонить диктатору Путіну, і чітко зазначається, що президент США наполіг на територіальній цілісності і недоторканності кордонів української держави. Президент США веде розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і так само заявляє, що вони підтримують Україну. З боку американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче почути від України. Але от з боку української влади, з боку президента Зеленського і його адміністрації – там є не пауза, там відсутність порядку денного".

"Тому я вважаю, що зараз для президента Зеленського цей документ є фактично основою для його двосторонніх відносин і для його розмови з президентом Байденом. Це його компетенція і його відповідальність – як він хоче викласти ці пункти. Навіть більше, якщо у Зеленського є кращий не просто документ, а ідеї, - я тільки цьому аплодуватиму", - сказав Арсеній Яценюк.

США (22799) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+31
А что обсуждать?
Как Зеленский говорит, что надо отсеять предателей, а руководителем политсовета утверждается Дубинский, на которого США указали пальцем, имея полный набор доказательств?
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13.03.2021 21:04
+21
Зеленский ходит под себя зеленым дерьмом и не понимает как поладить с США, что нужно делать для этого?... он искренне этого не понимает, потому что быть засранцем для Зе это природньо, поэтому он стоит с обосранными штанами перед Байденом, улыбается в надежде ему понравится и продолжает гадить...
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13.03.2021 21:06
+20
в Воронеже горят военные склады!..
https://www.youtube.com/watch?v=G1abBBa_-xI

У відносинах із США немає паузи, є відсутність порядку денного з боку офісу президента, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8839
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13.03.2021 21:09
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А деж забор ?вид росии?хай покеже ?
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13.03.2021 22:34 Відповісти
Онови методичку, троляка забугорний.
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13.03.2021 22:49 Відповісти
Тоби вири нема -стояв на майдани клявся -а прийшов до влади -всрався -нужно було видбирати маетки банки -а ти пишов просити хай скинутся на бюджет -тьху оце революция
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13.03.2021 22:48 Відповісти
та яка там повістка денна, що там яценюк віщує. Зеля як нічого не робив так і не буде робити. Хотів здатись путіну, вулиця припугнула, наклали з єрмаком в штани. а зараз боїться висунутись і все падає в нірванну. Не хоче гад збирати каштани, які розсипав разом з Єрмаком.
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13.03.2021 22:49 Відповісти
Сеня, милый где ты пропадал?
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13.03.2021 23:06 Відповісти
Байден выступал в Верховной Раде , а Нуланд роздавала пирожки на Майдане , - Такое не забывается . Сеня , - они Никому не дадут Спать и проволынить свой строк при Власти . Украинцы и власть должно быть Одно , а не каждый по Себе. Все буде Україна.
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13.03.2021 23:26 Відповісти
Мені оце шо яценюк, шо три 15 однакові єксперти))) Взагалі ннема різниці!
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13.03.2021 23:44 Відповісти
"Юля, Юля!" Кричал когда - то Яйценюк, встречая свою хозяйку из тюрьмы... Печальное было зрелище. Чего хочет Сеня сейчас? Стену достроить? Денежки кончились? Что-то быстро. Хотя для кого борщ постный, а для кого жемчуг мелкий. Он будет баллотироваться в президенты. компания началась.
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14.03.2021 00:02 Відповісти
Ну а что, отсиделся два годика в Майами с семейством, теперь можно возвращаться.
эЛОХторат уже ВСЕ забыл. И спонсора себе нашел - Рыжего Гудка.
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14.03.2021 02:31 Відповісти
точно сказана
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14.03.2021 00:27 Відповісти
Кролег сделал операцию по извлечению КУЛІ з ЛОБА.
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14.03.2021 02:28 Відповісти
У Яценюка есть мозги и светлая голова , а значит и есть будущее , в отличии многих косоголовых , ватных нелюдей в нашей стране !!
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14.03.2021 04:47 Відповісти
Юля, Юля-я, Юля-я-яя!!!!
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14.03.2021 06:55 Відповісти
Так. Маріонетка глобалістів байден без кукловодів вже не може. Форумні глобалісти - чому ви мовчите, як риба об льод про те, що це дементивне чмо вже не пам'ятає, як називається пентагон і як звуть міністра оборони США? https://www.youtube.com/watch?v=GdNm-rvodZU Про яку продуману політику щодо України ви верзете? Кролік Сєня про це, зрозуміло, не скаже, бо дотримується етикету, чекаючи поки біоробота не замінить колишня елітна проститутка гаріс. Схоже, кукловоди байдена відчайдушно тягнуть час, намагаючись уникнути звинувачень у тім, що свідомо пропхали фальсифікаціями у крісло хвору людину, завідомо знаючи про її неповеносправність. А тим часом більшовички-глобалісти, як і їхні папєрєднікі в 1917 готуються пропхати закони, які фактично забороняють гамериканцям мати вдома серйозну зброю, залишивши їм, фактично, одні пістолі та рушниці: https://www.youtube.com/watch?v=Ev-cVVJK_Lk Починають з ужорсточення процедури перевірки покупців. Я вже писав, що перемога більшовичків в Гамериці швидко гикнеться й нам в Україні. Гадаю, всі в курсі , що у нас призупинили видачу дозволів на зброю?
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14.03.2021 06:55 Відповісти
Вчора взнав що дозвільну систему у поліції розігнали.
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14.03.2021 06:57 Відповісти
Щось останнім часом все частіше і частіше настирливо дратує "зойк волаючого в пустелі"© і нестерпно набридає остогидливий сморід нафталіну (невже Сєня яЙценюк зібрався ребрендінгувати у велику політику?):
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не сила гицати - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.
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14.03.2021 09:25 Відповісти
Если гавно посыпать блёстками - оно не перестаёт быть гавном.
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15.03.2021 11:01 Відповісти
США вже дали зрозуміти ставлення до Коломойського і його приятелів. Яценюк вже здогадався що тут є можливість для політичного маневру.
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Вот,что значит политик со стажем,да еще с Юлиново гнезда! Неуж-то кролик спокусился на "лягушатник"?
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14.03.2021 11:32 Відповісти
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