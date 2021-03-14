Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України". ВIДЕО
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських добровольців із їхнім святом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Командування Об'єднаних сил Збройних сил України у фейсбуці.
"Шановні бойові побратими!
Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та від мене особисто прийміть щирі вітання з Днем українського добровольця!
Ви першими, за покликом душі і серця, в тривожний і складний для нашої країни час свідомо стали на захист її незалежності та територіальної цілісності.
Спільно з військовослужбовцями Збройних сил та інших силових структур України ціною неймовірних зусиль, крові і життя бойових побратимів вам вдалося зупинити навалу російського агресора.
Ми низько схиляємо голови, вшановуючи загиблих воїнів. Вічна їм пам'ять і слава!
Завдяки патріотизму, самовідданості та героїзму добровольчий рух назавжди увійшов в історію України і є підтвердженням незламності духу українського народу.
У цей пам'ятний день бажаю вам міцного здоров'я, сімейного щастя і благополуччя!
Слава українським добровольцям!
Слава Україні!
Разом переможемо!"
Будь ласка, зачекайте...
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Але держава їх першими і кинула. Саме добровольців і активістів першими витіснили з лав ВСУ, саме їх першими почали кидати за грати по сфальшованим справах. А тепер ЗЕбобіки хтять примазатись до слави добробатів. Слава добровольцям, ганьба запроданцям та посіпакам путіна!
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Вічна слава Героям! Слава Україні!