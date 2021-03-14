Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських добровольців із їхнім святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Командування Об'єднаних сил Збройних сил України у фейсбуці.

"Шановні бойові побратими!

Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та від мене особисто прийміть щирі вітання з Днем українського добровольця!

Ви першими, за покликом душі і серця, в тривожний і складний для нашої країни час свідомо стали на захист її незалежності та територіальної цілісності.

Спільно з військовослужбовцями Збройних сил та інших силових структур України ціною неймовірних зусиль, крові і життя бойових побратимів вам вдалося зупинити навалу російського агресора.

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Ми низько схиляємо голови, вшановуючи загиблих воїнів. Вічна їм пам'ять і слава!

Завдяки патріотизму, самовідданості та героїзму добровольчий рух назавжди увійшов в історію України і є підтвердженням незламності духу українського народу.

У цей пам'ятний день бажаю вам міцного здоров'я, сімейного щастя і благополуччя!

Слава українським добровольцям!

Слава Україні!

Разом переможемо!"

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