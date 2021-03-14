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Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських добровольців із їхнім святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Командування Об'єднаних сил Збройних сил України у фейсбуці.

"Шановні бойові побратими!

Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та від мене особисто прийміть щирі вітання з Днем українського добровольця!

Ви першими, за покликом душі і серця, в тривожний і складний для нашої країни час свідомо стали на захист її незалежності та територіальної цілісності.

Спільно з військовослужбовцями Збройних сил та інших силових структур України ціною неймовірних зусиль, крові і життя бойових побратимів вам вдалося зупинити навалу російського агресора.

Дивіться також: "Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

Ми низько схиляємо голови, вшановуючи загиблих воїнів. Вічна їм пам'ять і слава!

Завдяки патріотизму, самовідданості та героїзму добровольчий рух назавжди увійшов в історію України і є підтвердженням незламності духу українського народу.

У цей пам'ятний день бажаю вам міцного здоров'я, сімейного щастя і благополуччя!

Слава українським добровольцям!
Слава Україні!
Разом переможемо!"

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Автор: 

свято (682) добровольці (918) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 4275

...
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14.03.2021 09:51
+11
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 9586
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14.03.2021 09:49
+8
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9794
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14.03.2021 10:07
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Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 9586
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14.03.2021 09:49 Відповісти
Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины".

Але держава їх першими і кинула. Саме добровольців і активістів першими витіснили з лав ВСУ, саме їх першими почали кидати за грати по сфальшованим справах. А тепер ЗЕбобіки хтять примазатись до слави добробатів. Слава добровольцям, ганьба запроданцям та посіпакам путіна!
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14.03.2021 09:50 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами ,,вопреки стараниям власти они первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины".
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14.03.2021 11:17 Відповісти
P.S.Так як коли добровольці йшли боронити нашу Батьківщину голі та босі залишкам нашої регулярної армії влада заборонила покидати місця їх розположення.
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14.03.2021 11:21 Відповісти
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 4275

...
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14.03.2021 09:51 Відповісти
Другого выхода из вооруженного кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19/ Еще не поздно забрать четыреждыуклониста у Коломойского и отдать на перевоспитание Наеву .
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14.03.2021 09:52 Відповісти
конфликта,
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14.03.2021 09:57 Відповісти
Вот просто по-человечески интересно. Мог ли офицер на побегушках при командующем Дальневосточным округом кацапии остаться без внимания КГБ-ФСБ и ГРУ генштаба кацапии?
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14.03.2021 09:55 Відповісти
???
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14.03.2021 11:05 Відповісти
Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 6380
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14.03.2021 09:55 Відповісти
Добровольцы -сыны Родины в трудный час,они всегда ВПЕРЕДИ.Слава им!
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14.03.2021 10:07 Відповісти
Потрібно було ще сказати, що тоді міліція і СБУ тримали перші місця серед зрадників. І саме вони здавали ворогам зброю і короткостволи і автомати, а влада відала цілий патронний завод який РФ швидко вкрала і вивезла до себе в Орду. А тепер вони ці зрадники диктують народу України, яку ГРОМАДЯНАМ треба мати зброю і тупо не бачать крота в ОПУ.
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14.03.2021 10:07 Відповісти
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9794
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14.03.2021 10:07 Відповісти
Хай вас Бог береже і допомагає вам у всьому! Миру, щастя, злагоди та достатку вам і вашим Родинам!!! Колись зможемо встановити Українську владу, яка буде гідна вашої поваги і шани.
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14.03.2021 10:10 Відповісти
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9702
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14.03.2021 11:00 Відповісти
москаляку на гілляку! Смерть рашизму! Смерть московській Орді!

Вічна слава Героям! Слава Україні!
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14.03.2021 11:13 Відповісти
 
 