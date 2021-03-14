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Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВIДЕО

Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують підсвинків дійовим особам найгучніших скандалів.

Вітаємо, друзі, на другому випуску політико-сатиричного проєкту "Підсвинки тижня шоу"!

Сьогодні в програмі:

- Наймасштабніша... Мендель, яка хоче на другий термін. Чи не пора речниці Володимира Зеленського завести власного прессекретаря, який пояснював би її думки?

- Країні НЕ потрібен Литвин! Як людина, котра підписувала сумнозвісні Харківські угоди й заплямувала себе купою інших скандалів рветься... у ректори КНУ?!

- #SaveKokosik! Про що молиться кіт Оксани Марченко у домашній церкві та чи боїться російських упирів? Епічна молитва Кокосика – в рубриці "Космина тижня".

- Печерний ідіотизм. У Державному університеті телекомунікацій у Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня відкрили жіночу вбиральню і приурочили це до 8 Березня. Ура, таваріщі!

-  Шоу "Де власники?" від Сергія Притули, або Як Притула з роботи через росіян звільнявся.

- "Облтрешпостач" сьогодні постачає нам трешачок із Харкова, де місцеві собаколюби (в хорошому сенсі цього слова) анонсували виставку собак, присвячену пам'яті Геннадія Кернеса!

 "Фейл тижня" отримують делегати з'їзду суддів, які цього тижня зібралися (чи то пак сховалися) у "Президент-Готелі", щоб обрати нових членів Вищої ради правосуддя.

Дивіться також: Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена ГО "Агентство вільної інформації" в межах реалізації проєкту проти дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено винятково  погляди авторів. Вони не обов’язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: 

Марченко Оксана (146) Соколенко Наталія (50) Притула Сергій (88) Мендель Юлія (230) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+27
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5141
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14.03.2021 12:53
+16
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 4878
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14.03.2021 13:02
+10
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 1610
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14.03.2021 14:43
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Мендель під Кокосиком ? )))
А хто такий цей Кокосик ?
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14.03.2021 12:48 Відповісти
може той кокосік що під коксіком? )))
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14.03.2021 12:55 Відповісти
Кіт Марченко.
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14.03.2021 13:16 Відповісти
точно, братан добкина
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14.03.2021 15:13 Відповісти
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5436
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14.03.2021 15:16 Відповісти
Для мене ці феменітиви - це якийсь - то треш та збочення.
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14.03.2021 12:49 Відповісти
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5141
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14.03.2021 12:53 Відповісти
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14.03.2021 12:56 Відповісти
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 4878
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14.03.2021 13:02 Відповісти
Мендель вошка - бультерьерша тупорылая
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14.03.2021 14:46 Відповісти
Яке зе - такі і секретарі .
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14.03.2021 18:31 Відповісти
Достали уже с этим туалетом! Приклепались к какой-то фигне, зато НИКТО не пишет, что ДУТ- один из очень не многих (если не единственный) НЕ КОРРУМПИРОВАННЫЙ ВУЗ Украины! Универ, где со студентов не сдирают бабки за сдачу сессий/экзаменов. И это, между прочим, благодаря нынешнему ректору.

Страна который год захлёбывается в коррупции, а тут маленький островок, где этой коррупции нет! Так говорите об этом, ставьте в пример другим ВУЗам, где на сдачу экзамена установлена "такса" (вне зависимости от того, учится студент или бездельничает) - в сотню/-и зелёных. Так нет же! Будем про "туалет" который день на вентилятор набрасывать! Нет слов....
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14.03.2021 13:10 Відповісти
Добавлю. Хоть здание универа и небольшое (относительно некоторых других), зато чистенькое, ухоженное, уютное, без ободранных стен. В учебных аудиториях- евроремонт, а не совковый "интерьер". Приятно заниматься. Знаю не по наслышке. Видно, что администрация старается, создаёт студентам достойные условия для обучения. Хотя уверен, бабок им выделяют не больше, чем другим! Ну взялись они наводить "ажур" в своих туалетах. Это плохо? Ну перегнули немного с "торжественным открытием к 8 Марта". Так если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что все присутствующие смеялись! Тем не менее, раздули из мухи слона и трубят на каждом углу который день! Ректор вам "плохой"? Хотите, чтобы без этого ректора универ превратился в очередное коррупционное гнездо? Очень подозреваю, что кто-то именно этого и добивается! Ну а вы чего раскудахтались? Хотите отдавать свои кровные на обучение своих детей- не на то, что вы платите по контракту, а на волосатую лапу каждому "педагогу"? Ну так и не скулите потом, что "всё у нас так плохо"!
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14.03.2021 14:23 Відповісти
хорошая анти-само-реклама для партии ЕС.
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14.03.2021 13:18 Відповісти
А каким боком тут ЕС?
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14.03.2021 14:14 Відповісти
подумай и сам себе ответь.
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14.03.2021 15:33 Відповісти
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 1610
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14.03.2021 14:43 Відповісти
А чё "придумывать", если факты- на лицо?
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14.03.2021 14:50 Відповісти
Какие факты, назовите
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14.03.2021 14:52 Відповісти
Зачем вам факты? Вы заточены на другое.
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14.03.2021 14:58 Відповісти
Значит фактов никаких.
Есть только зацикленность на Порошенко и ЕС.
Даже когда обсуждаются совсем другие темы.
Это уже такая подмеченная всеми "фишечка" зеленых - лепить в любую тему Пороха
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14.03.2021 15:03 Відповісти
Діду їди вже нахер зі своїм Припорошеним на№№№
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14.03.2021 15:41 Відповісти
Я же говорю: для тебя- "никаких". Предлагаешь мне метать бисер сам знаешь перед кем? На это у меня нет ни времени, ни желания. Единственный факт для тебя- заоблачный антирейтинг твоего божка, благодаря которому ему уже никогда не сесть на трон.
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14.03.2021 17:25 Відповісти
"ему уже никогда не сесть на трон"
А что ж ты тогда так за него переживаешь?
Спи спокойно.
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14.03.2021 23:35 Відповісти
За кого мне "переживать"? За ПОПа что ли? Шутишь? Я стебусь над ним! Умиляюсь, как он крутится ужом на сковородке, а ему никто уже не верит! Беру попкорн и получаю массу положительных эмоций! Покруче 95 квартала!
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14.03.2021 23:39 Відповісти
А 95 квартал це для тебе круто ? Більше питань немає , тобі вже нічого не поясниш . Або є почуття гумору , або дивляться квартали і свати . Згоден з Чекалкіним : Порошенко єдиний поки що президент України , за якого не соромно . А тим , хто навіть на Українській мові соромиться спілкуватися , подавай або комуняку , або зека , або взагалі щось незрозуміле - без освіти , без досвіду та без мізків .
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15.03.2021 07:47 Відповісти
Не, не круто. Смотрел очень редко, смеялся от души- ещё реже. Странно, что для тебя и тебе подобных этот балаган имеет какое-то сакральное значение. Ещё вопросы будут?
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15.03.2021 13:16 Відповісти
А на счёт Сватов- не смотрел ВООБЩЕ. Шёл как-то по телеку в фоновом режиме. Выдержать смог не больше пяти минут. Так что- мимо кассы.
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15.03.2021 13:18 Відповісти
Так , і цей буткєвічь теж обов'язково майже завжди приплутує Порошенка . Я навіть в Бутусова запитував , навіщо він тримає цього підсвинка(тут по Фрейду , наче для себе буткєвічь придумав). Особливо цікаво в ютубі є - там він з ківою хіп-хоп виплясиваєт .
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14.03.2021 18:38 Відповісти
Шота ты явно не того будкевича смотришь.
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15.03.2021 13:19 Відповісти
Хто Шота ? Будкєвічь чи Воронцов ?
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Не. Шура Торба.
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15.03.2021 13:48 Відповісти
Торба твоя мама , кацап . І шура теж .
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15.03.2021 18:16 Відповісти
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15.03.2021 18:30 Відповісти
Одна фамилия говорит о многом. БУДкевич. Из Будки.
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15.03.2021 13:20 Відповісти
Ленкузня Порошенко проводила капремонт Гетьмана Сагайдачного. 2 года. сумма 550 млн грн! при этом, они были генподрядчиком и фактических работ там не проводили, у них даже верфи нет) вопрос: сколько на этом заработал Порошенко при своей каденции, почему была использована фирма-прокладка при госзаказе оборонпрома и какие еще аналогичные проекты реализовал бизнесмен Порошенко?
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14.03.2021 15:15 Відповісти
добавлю: конечно, это не преступление. со стороны УПК можно применять посредников... но ведь война... или как это расценивать? на чем он зарабатывал при ремонте нашего флагмана флота?
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14.03.2021 15:16 Відповісти
Да неужели? А не врать так тупо? А на каком интересно предприятии в Украине остались кадры, способные провести ремонт корабля уровня хотя-бы уровня "корвет"? Какая верфь построила два украинских корвета "Луцк" и "Тернополь"?
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14.03.2021 15:35 Відповісти
Хорошо сказано.
Это единственное, чем занят мозг Зюзи.
Ему так Порох мешает, прям кюшить не может
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14.03.2021 14:59 Відповісти
Смешно - о подсвинках кукарекает рыжий жирный хряк.
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14.03.2021 13:55 Відповісти

Кстати, да. Я, прочитав название, подумал, что это он так о себе. Самокритичненько.
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14.03.2021 20:01 Відповісти
Как по мне то Мендель это вторая Анна Герман. Та тоже пела оды *своему* президенту )))
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14.03.2021 14:19 Відповісти
Не. Герман-2 - это Геращенко. Не забирай её "лавры".
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14.03.2021 14:49 Відповісти
Мендель слишком мелкая личность. Ее пока не с кем равнять.
Еще никакого опыта, а хамовитость и зазнайство уже налицо
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14.03.2021 14:55 Відповісти
вы бы такой чупа чупс потягивали - у вас бы тоже спеси был вагон))))))
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14.03.2021 15:17 Відповісти
Правильно про "патриота" Притулу. Если бы не было поднявшегося шума, то рашенские сребреники ему бы совесть не жгли. Кстати, как и деньги семьи Кучмы. Считает всех лохами.
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14.03.2021 14:41 Відповісти
У этого ведущего морда,как у свиньи-это ,что для реализма?
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14.03.2021 20:40 Відповісти
Мне его даже жаль. Вроде неплохо начинал парень и скатился в какой-то политмаргинес.
И рядом с ним гундося Соколенко.
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14.03.2021 23:41 Відповісти
Зачем Цензор этот свинюшник пиарит?
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15.03.2021 00:24 Відповісти
молодцы! мочите членкинь с какусиками... может за то, что с котом пошла в церковь кацапов оттуда выгонят... она бы еще корову с козой завела к святым мощам... ну а мундель - так это вообще... и далее по тексту... МОЛОДЦЫ! МОЧИТЕ УРОДОВ! за 30 лет эта быдлота так достала, что очень хочется, чтобы их как можно скорее смыло...
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15.03.2021 07:17 Відповісти
Ніби й теми актуальні,але... Нє. Не витягуєте.
Гумористичні підсумки тижня- Чайка в "Час Ч",чи "5 колонка" з Чернегою.Можна й Вєсті.UA на 24-му.
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15.03.2021 09:11 Відповісти
 
 