Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують підсвинків дійовим особам найгучніших скандалів.

Вітаємо, друзі, на другому випуску політико-сатиричного проєкту "Підсвинки тижня шоу"!

Сьогодні в програмі:

- Наймасштабніша... Мендель, яка хоче на другий термін. Чи не пора речниці Володимира Зеленського завести власного прессекретаря, який пояснював би її думки?

- Країні НЕ потрібен Литвин! Як людина, котра підписувала сумнозвісні Харківські угоди й заплямувала себе купою інших скандалів рветься... у ректори КНУ?!

- #SaveKokosik! Про що молиться кіт Оксани Марченко у домашній церкві та чи боїться російських упирів? Епічна молитва Кокосика – в рубриці "Космина тижня".

- Печерний ідіотизм. У Державному університеті телекомунікацій у Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня відкрили жіночу вбиральню і приурочили це до 8 Березня. Ура, таваріщі!

- Шоу "Де власники?" від Сергія Притули, або Як Притула з роботи через росіян звільнявся.

- "Облтрешпостач" сьогодні постачає нам трешачок із Харкова, де місцеві собаколюби (в хорошому сенсі цього слова) анонсували виставку собак, присвячену пам'яті Геннадія Кернеса!

"Фейл тижня" отримують делегати з'їзду суддів, які цього тижня зібралися (чи то пак сховалися) у "Президент-Готелі", щоб обрати нових членів Вищої ради правосуддя.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена ГО "Агентство вільної інформації" в межах реалізації проєкту проти дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено винятково погляди авторів. Вони не обов’язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.