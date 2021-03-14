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"Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор. ВIДЕО
До Дня українського добровольця в околиці окупованої Мар'їнки на повітряних кулях підняли в небо червоно-чорний прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Акцію організували учасники проєкту "Третя сила" за участі колишніх політв’язнів, військових та волонтерів. За даними GPS-трекера, прикріпленого до прапора, він пролетів понад 80 км та приземлився у Макіївці (непідконтрольна Україні територія).
Топ коментарі
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.03.2021 22:25
+8 Lvbnhj
показати весь коментар14.03.2021 21:59
+7 бостууга
показати весь коментар14.03.2021 22:03
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В когось можуть пердаки рванути о-го-го...
Якщо жовто-блакитний у світі ще якось змушені були прийняти, то чорно-червоний навіть найближчі сусіди бояться. Мабуть треба лишити жовто-блакитний державним, а чорно-червоний зробити прапором збройних сил.
Нехай готуються.
- Что, внучек, надругаться хочешь?
=Что ты, бабушка, даже не думал
- А ведь придется