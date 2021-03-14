"Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор. ВIДЕО

До Дня українського добровольця в околиці окупованої Мар'їнки на повітряних кулях підняли в небо червоно-чорний прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Акцію організували учасники проєкту "Третя сила" за участі колишніх політв’язнів, військових та волонтерів. За даними GPS-трекера, прикріпленого до прапора, він пролетів понад 80 км та приземлився у Макіївці (непідконтрольна Україні територія).

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