"Хочете в ДНР, не хочете. Хлопці, хто вас питатиме? Знесемо місто і заново відбудуємо", - донецький терорист Катаєв погрожує "русским миром" жителям Слов'янська. ВIДЕО

Донецький терорист В'ячеслав Катаєв заявив про готовність знести своє рідне місто Слов'янськ, якщо його земляки не захочуть повертатися в "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з погрозами Катаєва опублікував український журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.

"Люди бояться, щоб ми прийшли. Кажуть, що якщо ви прийдете, це явно буде стрілянина, а ми вже ніби як мирно живемо і не хочемо цього. Коротше, вони не хочуть повторення 2014 року. А я кажу: "Хлопці, ну а хто вас питатиме насправді? Хочете не хочете?"... Багато тут - тисячі людей, які бажають додому повернутися, і вони не будуть у вас питати, хочете ви чи ні. Раз у вас такий настрій, то тоді нам доведеться знести, а потім відбудувати знову цей Слов'янськ", - розповів він про настрої своїх земляків і власні плани побудови "русского мира" у Слов'янську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери. ВІДЕО+ФОТОрепортаж