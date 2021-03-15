"Хочете в ДНР, не хочете. Хлопці, хто вас питатиме? Знесемо місто і заново відбудуємо", - донецький терорист Катаєв погрожує "русским миром" жителям Слов'янська. ВIДЕО
Донецький терорист В'ячеслав Катаєв заявив про готовність знести своє рідне місто Слов'янськ, якщо його земляки не захочуть повертатися в "ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з погрозами Катаєва опублікував український журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.
"Люди бояться, щоб ми прийшли. Кажуть, що якщо ви прийдете, це явно буде стрілянина, а ми вже ніби як мирно живемо і не хочемо цього. Коротше, вони не хочуть повторення 2014 року. А я кажу: "Хлопці, ну а хто вас питатиме насправді? Хочете не хочете?"... Багато тут - тисячі людей, які бажають додому повернутися, і вони не будуть у вас питати, хочете ви чи ні. Раз у вас такий настрій, то тоді нам доведеться знести, а потім відбудувати знову цей Слов'янськ", - розповів він про настрої своїх земляків і власні плани побудови "русского мира" у Слов'янську.
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А что так... !? В дыре не так сладко как ***** обещало !? )))
Потому что у нас война с РФ, а не "гражданская война".
А вот что то могут построить взамен сломанного, тут тоже сомнений нет, как показали Абхазия, Осетия, Приднестровье и новоотсоссия. 100% не смогут!
как снегв виде снега на голову беспечных Лондончан
А хто в тебе бика - сєпара питати буде, пов яжуть і сядеш на зону в Україні