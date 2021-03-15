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"Хочете в ДНР, не хочете. Хлопці, хто вас питатиме? Знесемо місто і заново відбудуємо", - донецький терорист Катаєв погрожує "русским миром" жителям Слов'янська. ВIДЕО

Донецький терорист В'ячеслав Катаєв заявив про готовність знести своє рідне місто Слов'янськ, якщо його земляки не захочуть повертатися в "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з погрозами Катаєва опублікував український журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.

"Люди бояться, щоб ми прийшли. Кажуть, що якщо ви прийдете, це явно буде стрілянина, а ми вже ніби як мирно живемо і не хочемо цього. Коротше, вони не хочуть повторення 2014 року. А я кажу: "Хлопці, ну а хто вас питатиме насправді? Хочете не хочете?"... Багато тут - тисячі людей, які бажають додому повернутися, і вони не будуть у вас питати, хочете ви чи ні. Раз у вас такий настрій, то тоді нам доведеться знести, а потім відбудувати знову цей Слов'янськ", - розповів він про настрої своїх земляків і власні плани побудови "русского мира" у Слов'янську.

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Автор: 

колабораціонізм (1158) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+72
Давно чувак наверное на бутылку не приседал
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15.03.2021 09:58
+60
"Хотите в ДНР, не хотите. Ребята, кто вас спрашивать будет? Снесем город и заново отстроим", - донецкий террорист Катаев угрожает "русским миром" жителям Славянска - Цензор.НЕТ 1782
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15.03.2021 10:06
+49
Отстроят они... Со способностью снести - да, верю в такое. А вот в способность отстроить - не верю. Рукожопы-с...
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15.03.2021 09:59
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треба було б ць0го терориста катаєва разом з захарченком і моторилію з гіві на "Київ" послати....
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15.03.2021 11:35 Відповісти
"Многие здесь (в дыре) хотят вернуться назад" - то есть на свободные подконтрольные Украине земли...
А что так... !? В дыре не так сладко как ***** обещало !? )))
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15.03.2021 11:39 Відповісти
их никто не спрашивал. как и сейчас не собирается, как видишь.


Потому что у нас война с РФ, а не "гражданская война".
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15.03.2021 12:33 Відповісти
Ну это ясно... я просто "поймал за слово..."
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15.03.2021 12:37 Відповісти
все, что надо знать тем, кто хочет во всякие НР.
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15.03.2021 11:49 Відповісти
ой, кто там хочет.. больше верь пропагандонам из 60 минут.
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15.03.2021 12:34 Відповісти
Дамбас. Даже смотреть и слушать не буду - брезгливо.
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15.03.2021 11:52 Відповісти
Согласен, но нужно для тех, кто хочет с такими интегрироваться и искать взаимопонимания на каких-то "платформах примирения".
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Вот их я и называю словом "дамбас". И брезгую.
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Можно и "даунбасом".
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15.03.2021 19:17 Відповісти
Брезгливость может перерасти в рвотный рефлекс, совсем будет мазохизм...
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15.03.2021 19:32 Відповісти
очередной дешёвый сепарский бред ни о чём
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15.03.2021 11:53 Відповісти
почему же ни о чем. очень яркое доказательство, что местных там ни о чем не спрашивают. Что у нас война с Россией, а не "гражданский конфликт".
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15.03.2021 12:35 Відповісти
Да куда могут прийти подонки вроде этого катаева,кроме как в сортир чтобы проблеваться с перепоя? Смех один.
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15.03.2021 11:53 Відповісти
Что то сломать рашисты умеют, тут сомнений ни у кого нет.
А вот что то могут построить взамен сломанного, тут тоже сомнений нет, как показали Абхазия, Осетия, Приднестровье и новоотсоссия. 100% не смогут!
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15.03.2021 12:15 Відповісти
Абхазию уже отстроили?
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15.03.2021 12:17 Відповісти
Кота помойного поймать и усыпить .... бешенство у него ,покусать может ...
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15.03.2021 12:18 Відповісти
вот он конкретно предал своих земляков, ****, пусть его землякам это будет видно
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15.03.2021 12:29 Відповісти
ХОТЯТ ЛІ РУССКІЄ ВОЙНИ? СПРОСІТЄ ВИ У ТІШИНИ. І ВДРУГ ОТВЄТІЛА ОНА ГДЄ РУССКІЙ - ТАМ ВСЄГДА ВОЙНА!
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15.03.2021 12:37 Відповісти
Обмельчали впопучленцы, Лондон на какой-то Славянск променяли. Раньше Захар (земля ему стекловатой) до Лондона грозился дойти.
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15.03.2021 12:43 Відповісти
Учитывая круговорот воды в природе, может уже и дошел. В виде отдельных молекул. Выпал как снег в виде снега на голову беспечных Лондончан
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15.03.2021 12:50 Відповісти
Более вероятно, - с грунтовыми водами - в Ростов.
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15.03.2021 19:14 Відповісти
C "заново отстроим" у этих клоунов как то не очень выходит.
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15.03.2021 13:23 Відповісти
Вдумайтесь в останню фразу того даунецкого дебіла." Они отстроят город НАЗАД".Як це скрепно-все робити до дупи.
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15.03.2021 14:41 Відповісти
Лондон и Киев уже заменили на Славянск, а разбомбят как всегда Воронеж...
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15.03.2021 14:39 Відповісти
кретин конченый
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15.03.2021 14:49 Відповісти
Уже один освободитель был - обещал Киев к дыре присоединить. Неудачно в кафе зашел. Следующий.
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15.03.2021 15:00 Відповісти
он такой герой! пусть приходит, один, прямо сейчас, с большим отбойным молотком, сносить, прямо в Славянск! думаю, он оттуда живым не вернется, херой боярышника))
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15.03.2021 15:17 Відповісти
бред алкаша - наркомана. Но одно - на лугандоне подктонтрольном очень мало людей проукраинских и это факт.
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15.03.2021 16:00 Відповісти
А пупок не развяжется, морда бандитская?
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15.03.2021 16:40 Відповісти
Донецкий террорист Вячеслав Катаев заявил о готовности снести свой родной город Славянск, если его земляки не захотят возвращаться в "ДНР". Источник: https://censor.net/ru/v3253291

А хто в тебе бика - сєпара питати буде, пов яжуть і сядеш на зону в Україні
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15.03.2021 16:44 Відповісти
кацапо-фашистов и ватников и ватников выжигать под корень.только так
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15.03.2021 19:04 Відповісти
Каждый сепар много пздт пока живой.
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15.03.2021 20:00 Відповісти
Катаева и других желающих надо безусловно принимать обратно, но только в виде удобрения для восстановления плодородности грунта.
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15.03.2021 22:24 Відповісти
Не, первым делом надо Артемовск захватить с его соляными шахтами. Тогда не придется доедать последний *** без соли.
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16.03.2021 08:55 Відповісти
видел на ютубе фильм о каком то городке во Франции, дома по 300-400 лет, а почему. А потому, что вовремя безпощадно рубили головы своим "революционерам" чтобы не трогали частную собственность.
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18.03.2021 10:39 Відповісти
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