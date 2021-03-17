Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око. ВIДЕО
Український снайпер на Донеччині застрелив двох окупантів і поранив ще одного в око.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бойове зіткнення, яке відбулося в березні 2021 року, російським пропагандистам розповів поранений донецький найманець. За його словами, снайпер убив одного окупанта, а коли підійшла група евакуації зробив ще один успішний постріл.
"Коли була отримана команда евакуювати двохсотого, відразу стався постріл. Мій товариш упав. Я бачив, як його куля увійшла в потилицю, в шолом. Це дуже сумно. І від нього пішла рикошетом ... Той момент я чітко так не пам'ятаю .. . я пам'ятаю чітко, як я вже повз по окопу ...", - розповів поранений найманець.
Також дивіться: Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это как такое вообще возможно? Пуля прошла через глаз, пустое пространство в голове и, срикошетив обратно от задней стенки черепа, вылетела через ухо, убив ещё двоих?
Что тут скажешь? Слава украинским снайперам!
ты главное пойми: чем больше москально-свинячего биомусора будет утилизировано на Донбассе-тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
Я ж не против, чтоб их всех там прикопали. Просто странно как это ему снайпер в глаз попал, а он живой и ещё и интервью даёт .
я тоже хотел такое сказать
Сто років. Не меньше. А потім ще довгі, довгі рокі адаптації до людського життя.
А потом, это лысое недоразумение САМ СЕБЯ на Богдана Хмельницкого подало... Но слава Богу - Киев поржал, и не наградил, дебила...!
https://twnews.at/ua-news/nikolaevskii-nardep-savka-rasskazal-pochemu-idet-v-radu-s-liashko-vsegda-podderzhival-programmu-radikal-noi-partii Савка , если ты прочел этот мой коммент о себе - большой тебе, пламенный "привет", клоун. ))
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?
Ко мне в рот попадёшь - не воротишься
Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, кацап, глазик выколю!
Глазик выколю, другой останется!
Что-бы знал говно, кому кланяться!!!
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Нехай тебе Бог береже . Героям слава !
раб,он и есть раб,только бамбасский.
этот сказочный наступленец должен "дякую" сказать нашим бойцам шо ему оба шарика ложкой не выняли...но судя по настрою новороса,у него еще все впереди.главное,больше интервью.шоб можно было идентифицировать.
Слава Героям України!
P. S. Не кажіть янєлоху бо ніжками буде топотіти... "порушили тишу", чі це ще сталося до ?
Бажаю кацапським снайперам на Донбасі ЗАСЛІПНУТИ назавжди