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Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око. ВIДЕО

Український снайпер на Донеччині застрелив двох окупантів і поранив ще одного в око.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бойове зіткнення, яке відбулося в березні 2021 року, російським пропагандистам розповів поранений донецький найманець. За його словами, снайпер убив одного окупанта, а коли підійшла група евакуації зробив ще один успішний постріл.

"Коли була отримана команда евакуювати двохсотого, відразу стався постріл. Мій товариш упав. Я бачив, як його куля увійшла в потилицю, в шолом. Це дуже сумно. І від нього пішла рикошетом ... Той момент я чітко так не пам'ятаю .. . я пам'ятаю чітко, як я вже повз по окопу ...", - розповів поранений найманець.

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Автор: 

росія (65162) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+104
Поедставить нашего снайпера к награде!
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17.03.2021 09:24
+95
Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз - Цензор.НЕТ 6709
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17.03.2021 09:25
+81
Природа ранила этого полудурка гораздо раньше славного украинского снайпера ...
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17.03.2021 09:24
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Око за око, зуб за зуб
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17.03.2021 11:09 Відповісти
Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет
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17.03.2021 11:10 Відповісти
Кутузав
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17.03.2021 11:12 Відповісти
выколотьвторой
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17.03.2021 11:14 Відповісти
Гут Вальдемар ! Сподіваюсь далі буде )
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17.03.2021 11:17 Відповісти
Это воспоминания или сейчас?
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17.03.2021 11:18 Відповісти
"...и ранил его в глаз"
Это как такое вообще возможно? Пуля прошла через глаз, пустое пространство в голове и, срикошетив обратно от задней стенки черепа, вылетела через ухо, убив ещё двоих?

Что тут скажешь? Слава украинским снайперам!
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17.03.2021 11:21 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95438, в твоем ватном мозгу все перевернуто, ты неспособен понять простые вещи!

ты главное пойми: чем больше москально-свинячего биомусора будет утилизировано на Донбассе-тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
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17.03.2021 12:45 Відповісти
О, ещё один форумный вояка языком по клаве .

Я ж не против, чтоб их всех там прикопали. Просто странно как это ему снайпер в глаз попал, а он живой и ещё и интервью даёт .
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17.03.2021 13:19 Відповісти
У народі кажуть, що якщо спочатку дивитись відео, а потім коментувати, а не навпаки, то не будеш виглядати дурнем.
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17.03.2021 14:02 Відповісти
Мне не интересно смотреть на больного обдроченца. Любуйтесь на его высерами сами
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17.03.2021 14:14 Відповісти
"не в бровь а в глаз", так ещё его диды напрашивались )
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17.03.2021 11:23 Відповісти
прям сорвал у меня с языка
я тоже хотел такое сказать
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17.03.2021 12:47 Відповісти
Ну просто смєлиє апалчєнци "царствіє ім нєбєсноє" !
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17.03.2021 20:03 Відповісти
Сладков +, эта патаму шо у мокшанского кинооператора, делавшего сьемку сего пичальнава видио, полная фамилия - Сладкозадов. Такая вот типичная мокшанская фамилия....
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17.03.2021 11:52 Відповісти
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17.03.2021 12:47 Відповісти
І оце хтось хоче повертати в Україну???
Сто років. Не меньше. А потім ще довгі, довгі рокі адаптації до людського життя.
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17.03.2021 11:52 Відповісти
--- Цікаво : на скільки ж баксів штрафонуть влучного стрільця і його взводного за ТАБУ на відстрілювання ??? /Думаю --це вже добряче допекли наглючі кацапидли... /
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17.03.2021 12:14 Відповісти
Кому ви вірите? Дали з правої в око і надиктували, що казати на камеру
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17.03.2021 12:35 Відповісти
160 метров... !? ))) Так какой там "снайпер"... )) С этой дистанции его скорее всего дед Вася с берданки вальнул. Был бы там снайпер - они их всех бы там положил на такой дистанции... )))
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17.03.2021 12:15 Відповісти
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 167
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17.03.2021 12:16 Відповісти
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 2483
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17.03.2021 12:17 Відповісти
А вообще в рассказе этого жопоцленца я узнаю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Савку - лисого балобола... Который, по его собственному рассказу убил снайпера с 500 метров (!!!) из ПМ (!!!) в глаз (!!) - я так понимаю, он не просто "вальнул", он еще сходил проверил, что именно в "глаз" )))
А потом, это лысое недоразумение САМ СЕБЯ на Богдана Хмельницкого подало... Но слава Богу - Киев поржал, и не наградил, дебила...!

https://twnews.at/ua-news/nikolaevskii-nardep-savka-rasskazal-pochemu-idet-v-radu-s-liashko-vsegda-podderzhival-programmu-radikal-noi-partii Савка , если ты прочел этот мой коммент о себе - большой тебе, пламенный "привет", клоун. ))
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17.03.2021 12:22 Відповісти
Эх, говори Москва -разговаривай рассея!
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?
Ко мне в рот попадёшь - не воротишься

Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, кацап, глазик выколю!

Глазик выколю, другой останется!

Что-бы знал говно, кому кланяться!!!
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
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17.03.2021 12:28 Відповісти
Чуваку перед сьемкой так и сказали: если не хочешь прям щасв глаз получить (в бальной), говори шо вы все смелые, сильные, бисстрашные и гатовы в атаку в любой мамент...
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17.03.2021 12:30 Відповісти
Слава Украинским снайперам! Героям Слава!
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17.03.2021 12:54 Відповісти
Обхезані дебіли.Нема вже бравади,нема понтів
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17.03.2021 13:18 Відповісти
Так без глаза ему уже не понтово.
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17.03.2021 13:58 Відповісти
Низький уклін снайперу і велика йому подяка і шана .
Нехай тебе Бог береже . Героям слава !
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17.03.2021 13:21 Відповісти
Партия сказала"надо" АБИЗЯНЫ"ответили "есть!" Вы на своей земле - это где-то в мухос.анске, "тайожном" улусе орды...Ваших дедов понавезли в еще теплые хаты заморенных голодом и увезенных по гулагам украинцев...Совкогибриды...
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17.03.2021 13:33 Відповісти
Он не договаривает, его в глаз ранили и потом туда отодрали .
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17.03.2021 13:57 Відповісти
Як страшно, "кармільціям" дадуть команду і вони підуть. А куди ви підете поліції рашистської терористистичної армії нападу? Йдіть, ми чекаємо. Відповідь: не лякайте, води в Крим не дамо, капітуляцію не підпишемо, відступати не будемо, а знищимо вас ворогів своєї держави і заставимо із світовими лідерами заплатити репарації ворога і окупанта росію.
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17.03.2021 14:00 Відповісти
пановэ,а вы заметили на 0.57,как этот попучленец по щелчку подорвался!?
раб,он и есть раб,только бамбасский.
этот сказочный наступленец должен "дякую" сказать нашим бойцам шо ему оба шарика ложкой не выняли...но судя по настрою новороса,у него еще все впереди.главное,больше интервью.шоб можно было идентифицировать.
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17.03.2021 14:27 Відповісти
слова под эту мелодию: .... голова обмотана, кровь на рукаве.. опа, опа, не .уй первым в драку лезть...
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17.03.2021 14:28 Відповісти
кУрво, воно думало, що йому кави принесуть? Чи він не знав де він знаходиться???
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17.03.2021 14:32 Відповісти
Це гарна новина!
Слава Героям України!
P. S. Не кажіть янєлоху бо ніжками буде топотіти... "порушили тишу", чі це ще сталося до ?
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17.03.2021 14:41 Відповісти
Надо быть гуманными - добить клятую москвомразную крысу чтоб не мучилась
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17.03.2021 15:04 Відповісти
Ще одна кацапська жерва аборта щось там ###здить...
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17.03.2021 15:07 Відповісти
Смерть ворогам.
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17.03.2021 15:23 Відповісти
К ЧЕМУ ЭТОТ ПАРАШЕНКОВСКИЙ ПЗД"ЖЬ ЧТО ТАМ НЕ РАБОТАЮТ СНАЙПЕРЫ ?!
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17.03.2021 16:04 Відповісти
Цей Сладков якось видав:" Ну как нам побєдіть Украіну, чтоб они потом нас любілі?".
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17.03.2021 16:44 Відповісти
"когда он полз его поддерживали товарищи" люблюя я на досуге иногда послушать их интервью или рассказы.лугандонцы это очень интересный психотип.
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17.03.2021 16:59 Відповісти
йому без ока краще ,на циклопа схожий
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17.03.2021 17:04 Відповісти
Циклоп голимый заработать хотел , могу глаз прислать бильярдный шар...
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17.03.2021 17:45 Відповісти
Жаль, не в те "око" куля потрапила і не була при цьому зі зміщеним центром.
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17.03.2021 18:34 Відповісти
Походу этому клоуну во время пьянки свои же кизды дали,в один глаз зарядили хорошо вилкой ,а под вторым фингал только набили. Теперь косит на героя-спасателя.
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17.03.2021 19:12 Відповісти
наш снайпер тебя уже заждался ....металургийный *******.
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17.03.2021 19:48 Відповісти
Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня!
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17.03.2021 19:53 Відповісти
А распятый мальчик-то подрос...
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17.03.2021 20:08 Відповісти
Ото молодець наш снайпер, але в око навіщо какцапу стріляв ,певно щоб дермонтин не зіпсувати? Певно cидушки хотів обшити в автомобілі.
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17.03.2021 21:41 Відповісти
Сами же хотели по-быстрому - один глаз здесь, другой там...
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17.03.2021 22:10 Відповісти
"Пуля прошла через шлем в затылок и пошла рикошетом".... Это как вообще?
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17.03.2021 22:12 Відповісти
Одним выстрелом полтора даунбасянина , айда молодца!
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17.03.2021 22:55 Відповісти
А второй ,ненужный уже глаз, можно выдавить клиенту на допросе....Пусть поживёт без глаз....Если пройдёт через минное поле....
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17.03.2021 23:46 Відповісти
Жаль, що тебе не добив !
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17.03.2021 23:50 Відповісти
Пощастило.Може в інший раз його застрелять.
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17.03.2021 23:51 Відповісти


Бажаю кацапським снайперам на Донбасі ЗАСЛІПНУТИ назавжди
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18.03.2021 00:27 Відповісти
красава-богдана хмельницкого бьіло б не плохо и премию !!здоровья и удачи.
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18.03.2021 02:06 Відповісти
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 684
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18.03.2021 07:34 Відповісти
А ранил бы в два глазика, ихтамнет стал бы Слепым Пью)))
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18.03.2021 08:49 Відповісти
Як же складно бреше! О 5-й ранку евакуація двохсотого? А чому цьому двохсотому так не спалося, що потрапив під обстріл? І для чого така спішка, щоб евакуацію проводити о 5 ранку? Мабуть було трохи не так, мабуть орки щось задумали і направили на позиції українських захисників дві РДГ? А укропи двома пострілами пояснили, що нічого уночі шастати?
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18.03.2021 09:21 Відповісти
Дай Боже нашому Герою Здоровья,наснаги та гострого зіра. Дякую Чоловіче!
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18.03.2021 09:49 Відповісти
Дайте ему попугая матершильника и черную метку.
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18.03.2021 12:54 Відповісти
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