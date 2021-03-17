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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко. ВIДЕО

У Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ уже рік живе в умовах пандемії. За цей час понад 150 тис. людей перехворіли на короновірус. У нас 3 тис. людей, які померли від цієї хвороби. Якщо після локдауну у нас були сотні інфікованих людей за добу, то зараз ситуація ускладнюється з кожним днем. Збільшується кількість госпіталізованих. Вірус мутує, стає агресивним. Тільки вчора було госпіталізовано близько 700 людей. Якщо зростатиме захворюваність, то через кілька тижнів місць у лікарнях не буде, і якщо людині буде потрібно допомога, лікарі не зможуть її надати", - повідомив він.

Відповідаючи на питання, коли Київ опиниться в "червоній" зоні карантину, мер столиці відповів: "Динаміка поширення вірусу стала загрозливою. Ми можемо повернутися до локдауну ... Я думаю, що час іде на дні, максимум тижні".

Також читайте: Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин

Як повідомлялося раніше, через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
никто в киеве локдаун не введёт и город не закроет. где же тогда ылита, в каких велюрах тусоваться будет, шоб в своих тик-токах выкладываться ? )
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17.03.2021 13:11
+6
Та пофигу уже. Достаточно школьников/студентов перевести на дистанционку и всех тех, кто, по роду своей работы, может работать дома, дистанционно. Чтобы хоть вменяемые люди смогли как-то выжить. Остальное ковид-диссидентское быдло, которому нацепить маску на своё рыло "религия не позволяет" и "предприниматели", которым при любых раскладах "нужна работать", хай лежат в палатках под больницами.
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17.03.2021 13:20
+5
Хорошего ничего для людей сделать не могут и не собираются. Скандал на скандале. Рейтинг падает. Надо людей в норы загнать и работы лишить! Падлы!
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17.03.2021 13:04
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Хорошего ничего для людей сделать не могут и не собираются. Скандал на скандале. Рейтинг падает. Надо людей в норы загнать и работы лишить! Падлы!
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17.03.2021 13:04 Відповісти
Надо людей в норы загнать
===
А ты хочешь в гроб?
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17.03.2021 13:33 Відповісти
шебень, пандемия уже год в украине что власть сделала для вакцинации? бабло скрысила и вэлыке крадивныцьтво?
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17.03.2021 13:37 Відповісти
Тобто мінімум Київ вже в червоній зоні ?
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17.03.2021 13:05 Відповісти
А почему "ударенный по голове" на фото без маски?
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17.03.2021 13:11 Відповісти
Света, ты воин? А без маски, чтобы ты лучше мысли усваивала
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17.03.2021 13:36 Відповісти
никто в киеве локдаун не введёт и город не закроет. где же тогда ылита, в каких велюрах тусоваться будет, шоб в своих тик-токах выкладываться ? )
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17.03.2021 13:11 Відповісти
Та пофигу уже. Достаточно школьников/студентов перевести на дистанционку и всех тех, кто, по роду своей работы, может работать дома, дистанционно. Чтобы хоть вменяемые люди смогли как-то выжить. Остальное ковид-диссидентское быдло, которому нацепить маску на своё рыло "религия не позволяет" и "предприниматели", которым при любых раскладах "нужна работать", хай лежат в палатках под больницами.
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17.03.2021 13:20 Відповісти
введут
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Кто-то может объяснить, у нас клячко - боксэр, мэр или дохтур?????
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17.03.2021 13:12 Відповісти
кандидат в президенты., к сожалению.
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17.03.2021 13:14 Відповісти
Пойди и спроси у него лично. Он, явно, скажет, что боксер... и покажет
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17.03.2021 13:39 Відповісти
Три в одном, поэтому и бестолковое!
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17.03.2021 16:19 Відповісти
ВУЗы для начала переведи на дистанционку! В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. А то сидишь и вещаешь каждый день, как статист.
У соседки племянник заболел. Так пристроить в больничку уже нельзя. "Мест нет"! Только в частной клинике (Добробуте) АЖ 2 места за 50 штук (по 2 штуки в в день)! А он тут рассказывает!
ПРАВДУ говори!!!
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17.03.2021 13:14 Відповісти
Зато дороги на кладбище за ковидные деньги красивые построили. Правда, они вместе со снегом уже сошли, но то всё Порошенко...
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17.03.2021 13:18 Відповісти
Ой, да пусть лучше строят. При Потрошенке только воровали. А тут хоть дороги нормальные будут.
И да. Не думаю, что за ковидные деньги. Может, просто местным властям по итогам децентрализации приходится вкладываться своими (в пандемию). Но никто же этого делать не привык! Зато как карантин саботировать, игнорировать все эпидем. мероприятия и будоражить народ, противопоставляя себя центральной власти, так пожалуйста. А потом скулят, что тяжелые больные в скорых по 2 часа приёма в больницы ждут.....
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17.03.2021 13:27 Відповісти
И шо Порошенко - уже сидит? Нет? А шо случилось?
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17.03.2021 13:33 Відповісти
"Что случилось"? Пецина "потужна судова рехформа" "случилась". Которую он делал "под себя". А на посошок-так вообще легализировал незаконное обогащение, руками карманного КСУ. Тебе всё рассказать, что "случилось" с 2014 года или как?
Ничё. "Награда" всё равно найдёт своего "героя". Рано или поздно, а присесть придётся.
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17.03.2021 13:39 Відповісти
Так два года уже нет в президентах Порошенко, а потерпевшему вiслюку всё кто-то палки вставляет в кальсоны
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Не сядет, и не ответит ни за что. Есть неписанное правило, что бывших не трогают, потому что, если привлечь кого-то из них, то по ходу следствия, всплывёт такое говно, что обляпает всех на Банковой и в ВР. Они же не враги сами себе.
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17.03.2021 13:44 Відповісти
По этой причине януковичу 13 лет присудили
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17.03.2021 14:12 Відповісти
Янык - исключение из правил
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17.03.2021 19:29 Відповісти
...Не думаю, что за ковидные деньги...
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Де гроші Зін?
І далі не думайте. Крадунам при владі це і треба!
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17.03.2021 14:26 Відповісти
А тепер вам подумати - 25.73 млрд. грн - це майже 1 млрд доларів. Ціна Астразенеки вакцини 4$ - 250 млн вакцин. Ціна на Пфайзер та модерну 15-20 - від 50-75 млн вакцин. Класно правда? Пробували асфальт прикладати? І що допомагає?
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17.03.2021 14:30 Відповісти
"Маленькая" проблема. Пфайзера нет в Украине не потому, что "денех нет", а потому, что США запретило её вывоз из страны (для всех стран, не только для Украины). Доступ к другим вакцинам тоже ограничен, потому что каждый старается для себя. Существует такое понятие, как вакцинальный эгоизм (или что-то в этом роде). То есть страны скупают вакцины прежде всего для своих граждан. Даже в пределах ЕС- есть конкуренция за эти вакцины. Вы как будто на свет только что народились.
А вот та тварь, которая вывезла/разрешила вывести из Украины маски (даже из госрезерва), должна ответить. Гончарука за это уже отправили восвояси. Жаль, что не на нары.
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17.03.2021 14:45 Відповісти
Так всеодно нічого не заважає забронювати вацини на потім.
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17.03.2021 14:47 Відповісти
Думаю, что уже забронировали на потом. Но НЕ на этапе разработки, ессно. Когда ещё не понятно, что склепают. Знаешь почему? Потому что страна у нас "не самая богатая". А то, что Пэдро оставил после себя, так мягко даже не назовёшь.
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17.03.2021 14:55 Відповісти
Добавлю. Мощностей (производственных) таких НЕТ ни в одной компании МИРА. Чтобы ВСЕМ хватило на "потім". Срываются графики поставок. И НЕ только в Украину. Даже тем странам, которые забашляли ещё на стадии разработки....
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17.03.2021 15:01 Відповісти
І це тільки в додаток до виділених на інфраструктуру!Сумарно 125 млрд. грн. і де всі ці дороги?
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17.03.2021 14:46 Відповісти
КПИ на дистанционке.
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Я знаю, что ВУЗы, где ВМЕНЯЕМОЕ руководство, учат своих студентов на дистанционке. А остальным как быть, если всё даётся сверху в виде "рекомендаций", а не распоряжений?
Дети вынуждены ходить. Даже если в ВУЗе- все повально болеют. Включая преподавательский состав....
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17.03.2021 13:35 Відповісти
завтра на футобл пойду схожу, какой карантин. на планете кацапы и веталя матчи со зрителями проводят
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17.03.2021 13:37 Відповісти
пойду схожу,
===
пойди сходи
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17.03.2021 13:44 Відповісти
Эти придурки пусть на Масляную побольше палаток с хавчиком в парках ставят. Ярмарки устраивают. Это такой карантин???
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Не окажется, Шоб куевские маланцы сами себя закрыли, да ни в жизнь не поверю.
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17.03.2021 13:41 Відповісти
В метро на Почайной установили самые современные ТУГОДУМАЮЩИЕ турникеты. Теперь там в часы пик к турникетам длинющие очереди и людей как селёдки
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17.03.2021 13:46 Відповісти
дороги сделай по-людски,карантинщик сраный.на Хрещатике булыжником ямы заложены,млдь.
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17.03.2021 14:09 Відповісти
когда этот боксер возобновит строительство Подольско-Воскресенского моста, а то стоит всё пол года
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17.03.2021 14:17 Відповісти
Обратись к медикам за консультацией, зонами озабоченный
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17.03.2021 14:30 Відповісти
 
 