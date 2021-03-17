Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко. ВIДЕО
У Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Київ уже рік живе в умовах пандемії. За цей час понад 150 тис. людей перехворіли на короновірус. У нас 3 тис. людей, які померли від цієї хвороби. Якщо після локдауну у нас були сотні інфікованих людей за добу, то зараз ситуація ускладнюється з кожним днем. Збільшується кількість госпіталізованих. Вірус мутує, стає агресивним. Тільки вчора було госпіталізовано близько 700 людей. Якщо зростатиме захворюваність, то через кілька тижнів місць у лікарнях не буде, і якщо людині буде потрібно допомога, лікарі не зможуть її надати", - повідомив він.
Відповідаючи на питання, коли Київ опиниться в "червоній" зоні карантину, мер столиці відповів: "Динаміка поширення вірусу стала загрозливою. Ми можемо повернутися до локдауну ... Я думаю, що час іде на дні, максимум тижні".
Як повідомлялося раніше, через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.
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А ты хочешь в гроб?
У соседки племянник заболел. Так пристроить в больничку уже нельзя. "Мест нет"! Только в частной клинике (Добробуте) АЖ 2 места за 50 штук (по 2 штуки в в день)! А он тут рассказывает!
ПРАВДУ говори!!!
И да. Не думаю, что за ковидные деньги. Может, просто местным властям по итогам децентрализации приходится вкладываться своими (в пандемию). Но никто же этого делать не привык! Зато как карантин саботировать, игнорировать все эпидем. мероприятия и будоражить народ, противопоставляя себя центральной власти, так пожалуйста. А потом скулят, что тяжелые больные в скорых по 2 часа приёма в больницы ждут.....
Ничё. "Награда" всё равно найдёт своего "героя". Рано или поздно, а присесть придётся.
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Де гроші Зін?
І далі не думайте. Крадунам при владі це і треба!
А вот та тварь, которая вывезла/разрешила вывести из Украины маски (даже из госрезерва), должна ответить. Гончарука за это уже отправили восвояси. Жаль, что не на нары.
Дети вынуждены ходить. Даже если в ВУЗе- все повально болеют. Включая преподавательский состав....
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пойди сходи