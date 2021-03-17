"Ви - аферист, який потрапив незрозумілим шляхом в ТКГ і постійно міняє свою думку", - Гордон - Арестовичу в прямому ефірі українського ТБ. ВIДЕО

Український журналіст Дмитро Гордон назвав позаштатного радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича аферистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час ефіру на телеканалі Україна 24, в якому брав участь і Арестович.

"Я вважаю, що ви, Олексій, є аферистом, який незрозуміло яким шляхом потрапив в Тристоронню контактну групу. Протягом довгих років ви постійно змінювали свою точку зору. На мій погляд, у вас її взагалі немає. Я вважаю, що це ганьба для України, коли такі люди опиняються на межі прийняття найважливіших доленосних для України рішень. Мені соромно за мою країну, коли я бачу вас у Тристоронній контактній групі. Ось це те, що я хотів вам сказати і говорю це вам прямо в очі", - сказав Гордон.

"У мене немає коментарів. Я ж не можу змусити шановного Дмитра Ілліча ставитися до мене інакше. Це його усвідомлений вибір і він ставиться до мене так, як хоче", - відповів Арестович на слова Гордона.

Після цього, Гордон і Арестович обговорювали скандал з провалом операції із затримання "вагнерівців", і Арестович говорив, що не знає, чи точно була така операція, і наводив свої аргументи на користь твердження, що її, швидше за все, не було.

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