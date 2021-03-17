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"Ви - аферист, який потрапив незрозумілим шляхом в ТКГ і постійно міняє свою думку", - Гордон - Арестовичу в прямому ефірі українського ТБ. ВIДЕО

Український журналіст Дмитро Гордон назвав позаштатного радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича аферистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час ефіру на телеканалі Україна 24, в якому брав участь і Арестович.

"Я вважаю, що ви, Олексій, є аферистом, який незрозуміло яким шляхом потрапив в Тристоронню контактну групу. Протягом довгих років ви постійно змінювали свою точку зору. На мій погляд, у вас її взагалі немає. Я вважаю, що це ганьба для України, коли такі люди опиняються на межі прийняття найважливіших доленосних для України рішень. Мені соромно за мою країну, коли я бачу вас у Тристоронній контактній групі. Ось це те, що я хотів вам сказати і говорю це вам прямо в очі", - сказав Гордон.

"У мене немає коментарів. Я ж не можу змусити шановного Дмитра Ілліча ставитися до мене інакше. Це його усвідомлений вибір і він ставиться до мене так, як хоче", - відповів Арестович на слова Гордона.

Після цього, Гордон і Арестович обговорювали скандал з провалом операції із затримання "вагнерівців", і Арестович говорив, що не знає, чи точно була така операція, і наводив свої аргументи на користь твердження, що її, швидше за все, не було.

Також дивіться: Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Гордон Дмитро (116) операція (121) провал (13) спецслужби (267) ПВК Вагнер (1540) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+105
Один аферист другому, ... ты аферист!... И так по кругу, шоу должно продолжаться.
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17.03.2021 16:46
+75
аферисты бранятся - только тешатся...
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17.03.2021 16:47
+65
Два могучих информационных Атланта-афериста столкнулись в пуканодробительной битве
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17.03.2021 16:46
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Гордон говорить нормальне і очевидне, (як наживку) для того щоб його дивились проукраїнські люди, я але при тому всьому він підмінює поняття і маніпулює.

Гордон це той самий Шарій, тільки працює іншими методами.
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18.03.2021 23:58 Відповісти
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