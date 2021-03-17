ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель" за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків і 585 лайків від користувачів Youtube. ВIДЕО

ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", з яким прессекретарка президента дебютувала на телеканалі "Дом", за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків від користувачів Youtube.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 585 користувачів, які переглянули передачу Мендель, позитивно відгукнулися про передачу і поставили лайк.

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