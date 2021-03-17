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ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель" за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків і 585 лайків від користувачів Youtube. ВIДЕО

ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", з яким прессекретарка президента дебютувала на телеканалі "Дом", за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків від користувачів Youtube.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 585 користувачів, які переглянули передачу Мендель, позитивно відгукнулися про передачу і поставили лайк.

ТВ-шоу Погляд з Банкової з Юлією Мендель за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків і 585 лайків від користувачів Youtube 01

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Автор: 

ТБ (278) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+75
Одиниця придурковатості- 1 мендель. Це вже є аксіомою.
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17.03.2021 18:02
+73
ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube - Цензор.НЕТ 6517
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17.03.2021 18:02
+60
Зараз виповзе Люська Арештівна і скаже, що ставити дизлайки Мандель - це уголівне пріступління, яке карається тюрмою ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube - Цензор.НЕТ 3524
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17.03.2021 18:03
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Посмотрел до середины, в начале наехала на Петра типа вакцину назвал гавном, потом начала рассказывать про фейки и манипуляции, и?
Вакцина гавно или нет, какая у нее эффективность? Почему она не была сертифицирована Евросоюзом? Почему это якобы копия астразенеки, если производитель уверен в своем продукте, он наоборот будет продвигать свой основной бренд.
Что она сказала? Да нихера она не сказала.
За попытку развески лохов получила дизлайки.
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18.03.2021 19:09 Відповісти
Теж зайшов на https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 . Приєднався до дізлайків. Наразі, статистика така 780 👍 , 15 тис. 👎
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18.03.2021 20:21 Відповісти
Теж зайшов на https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 . Приєднався до дізлайків. Наразі, статистика така 781 👍 , 15 тис. 👎
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18.03.2021 20:24 Відповісти
прошу, панове.



як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...


https://youtu.be/iLSz04mmkHY
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18.03.2021 22:25 Відповісти
На ранок 19.03.2021 в https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 поновлена статистика лайків / дізлайків: 838 👍 , 16 тис. 👎 Хто ще не висловив своє ставлення?
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19.03.2021 09:23 Відповісти
Кто-то вдохновение черпает в лайках. А некоторые - в дизлайках. Или вы думаете, что она не знала о грядущей реакции?
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19.03.2021 16:54 Відповісти
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