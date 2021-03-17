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Новини Відео Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран цинічно намагається приховати справжні причини катастрофи літака МАУ, - Кулеба. ВIДЕО

Фінальний технічний звіт Ірану про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це цинічна спроба приховати справжні причини того, чому його збили.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS 752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні понад 90 сторінок зауважень і пропозицій до проєкту цього звіту і наполягала, щоб Іран доклав їх до фінального документу, але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – не що інше, як цинічна спроба приховати справжні причини збивання нашого літака", - заявив Кулеба.

За його словами, Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричин трагедії і ланцюжка дій, які до неї призвели. Це не звіт, це збірник маніпуляцій, мета якого - не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що це велике розчарування для України і всього цивілізованого світу.

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"Іран не зміг знайти сили, щоб взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не сталося. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, ми разом із партнерами, знайдемо способи, як цього домогтися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося. Це не тільки питання принципу, а й моральний обов'язок перед жертвами цієї страшної трагедії", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Автор: 

Іран (2032) МЗС (4123) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
уже писал не раз!.. в Харькове большая Иранская диаспора с многомиллионным оборотом..
просто остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца.. Иран станет более сговорчивым, потому что здесь живут сынки иранской элитки..
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17.03.2021 19:05
+10
Ага. Второй пуск был контрольным. Восьмой самолет в коридоре. Семь до этого никакой наводчик как угрозу не идентефицировал.
Как можно поверить в этот бред?
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17.03.2021 19:24
+7
Кстати, первым " ...скрывать истинные причины крушения самолета МАУ, .." начал именно ишак оманский и только тогда, иранцы, с радостью, ухватились за возможность пропетлять...
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17.03.2021 19:12
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уже писал не раз!.. в Харькове большая Иранская диаспора с многомиллионным оборотом..
просто остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца.. Иран станет более сговорчивым, потому что здесь живут сынки иранской элитки..
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17.03.2021 19:05 Відповісти
Из Харькова есть рейс в персию?
Завалить его нафиг...
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17.03.2021 19:23 Відповісти
Самолёт жалко и ракету.
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17.03.2021 22:38 Відповісти
Ну ты молодец, а ещё одень кожаную косуху, красную косынку и с наганом в руках иди этих иранцев раскулачивать. Ты же прожжёный совок, такой же как и твои предки коммунисты. Вам бы только отнять и поделить. Давай, накажи за ублюдские действия Ирана тех, кто свалил от иранского режима. Элита их живёт в процветающих странах, а в Харькове живут те кто смог свалить из Ирана, но нет денег жить в Недерландах.
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17.03.2021 21:36 Відповісти
послушайте, Вадик!.. у вас яркое воображение!.. контролируйте себя!
я же не писал изъять(лишить собственности).. я писал "остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца"... это разные вещи, но эффект ощутимый!
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17.03.2021 21:41 Відповісти
Я сейчас пойду кому нибудь нож в печень воткну и за это вам счёт арестуют, а в мой адрес будут просто грозить ручкой. Да и зашибись, арестовывайте ещё, я даже порадуюсь. А вы будете с арестоваными навечно счетами, потому что мне плевать на вас. Классный план?
Вы предлагаете взять в заложники бизнесс абсолютно непричастныйх людей только за то что у них национальность-иранец. Потомок коммунистов да ещё и нацист, клёвый у вас коктейль получился.
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17.03.2021 21:56 Відповісти
послушайте, Вадик!.. у вас яркое воображение!.. контролируйте себя!
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17.03.2021 22:10 Відповісти
Де ты у лахтинских интеллект видел?
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17.03.2021 23:06 Відповісти
респект Вадику Иксу за достойный уровень правосознания и цивилизованность: Вы скорее всего потомок репрессированных властью совковых голодранцев-жлобов, у которых ручонки рефлекторно тянутся к чужому имуществу, чтобы его скоммуниздить во имя "высших идеалов".

Давно уже заметил, что у потомков раскулаченных всегда присутствует ясное и цивилизованное понимание права даже без наличия юридического образования. Хороша порода сразу видна.
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18.03.2021 03:56 Відповісти
Потому, что зелёная плесень дала для этого огромный повод. Даже чуркобесы не считают клованов за власть. Вы - позор Украины!
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17.03.2021 19:07 Відповісти
Какие ещё нужны причины? Иран же признал что выпустили ракеты по ошибке.Идентифицировал цель как военную наводчик.
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17.03.2021 19:08 Відповісти
Ага. Второй пуск был контрольным. Восьмой самолет в коридоре. Семь до этого никакой наводчик как угрозу не идентефицировал.
Как можно поверить в этот бред?
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17.03.2021 19:24 Відповісти
В жизни и не такое бывает.А там генетические пастухи на пульте ПВО.Я просто не представляю зачем спецом сбивать именно укр самолёт,где мы и где Иран?
Там на борту половина иранцев была
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17.03.2021 19:47 Відповісти
Какая половина? Большая часть. Только с канадскими паспортами и ТАК - НЕ БЫВАЕТ.
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17.03.2021 20:10 Відповісти
Кстати, первым " ...скрывать истинные причины крушения самолета МАУ, .." начал именно ишак оманский и только тогда, иранцы, с радостью, ухватились за возможность пропетлять...
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17.03.2021 19:12 Відповісти
Для установления причин сбития Украинского борта сначала необходимо выяснить шо делал и с кем и на какие темы разговаривал Моника в Омане.
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17.03.2021 19:17 Відповісти
Рф, Китай, Іран. З цього клубу нас ще північна корея, Венесуела не діставали. Як же вони задрали
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17.03.2021 19:26 Відповісти
Так сам Зеля первым заявил о технической неисправности самолёта. Хитрым персам эта мысль понравилась!
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17.03.2021 19:33 Відповісти
Хитрым?
Тупым!!!
Они сами до этого не додумались
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17.03.2021 19:36 Відповісти
Спектакль для Америки. Он типа хочет сказать что иранцы намеренно сбили самолет.
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17.03.2021 19:36 Відповісти
А что , два раза не намеренно? Нужно было ещё третью ракету запустить?
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18.03.2021 07:13 Відповісти
Ок, а какие тогда истинные причины?
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17.03.2021 19:42 Відповісти
иран сосет кремляди
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17.03.2021 20:01 Відповісти
Самолет сбит козломордыми инструкторами или по их команде.
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17.03.2021 22:04 Відповісти
Пожалівся. Ай-яй-яй, Куліба плаче, витріть йому носа.
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17.03.2021 23:45 Відповісти
"Іран цинічно намагається приховати справжні причини катастрофи літака".
Ну так може Зе-коМандувач щось зробить з цього приводу? Зовнішня політика - його прямий обов'язок! Чи він вміє тільки тексти читати з папірчика, який йому написав СРЕмль? А сам кулебака що зробить? Також тільки продовжить "заяви заявляти"? Вони всі там взагалі щось будуть РОБИТИ?
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18.03.2021 00:20 Відповісти
Сидить за пультом якийсь бурятський чи рязанський ІХТАМНЄТ і бачить "хахли палєтєлі" і "за родіну", "за сталіна" двома ракетами.
Мабуть його мат записаний на плівку в реєстраторі і тепер Ірану не можна сказати правду, бо цих іхтамнєтів серед "сторожів революції" ще мабуть як гельмінтів у вуличного кошака.
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18.03.2021 01:40 Відповісти
лишний раз убеждаешься, что руководители могут только сопли жевать-пережовывать... полные нули... во всем...
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18.03.2021 07:10 Відповісти
Пошел второй год после очередного вранья ЗЕ.

Иран водит халяльным хером по губам ЗЕ-власти власти, не стесняясь. МИД тихонько подвывает для вида.
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18.03.2021 08:56 Відповісти
 
 