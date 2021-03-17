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Вертоліт ДСНС доставив в Інститут серця пацієнта після трансплантації в Запоріжжі, - Геращенко. ВIДЕО

17 березня вертоліт ДСНС транспортував із Запоріжжя до столичного Інституту серця пацієнта після трансплантації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вертоліт ДСНС доставив із Запоріжжя 38 річного пацієнта, якому вчора вночі бригада хірургів під керівництвом Бориса Тодурова здійснила пересадку донорського серця. Це була 11 пересадка серця в Україні.

І сьогодні ж Кабінет Міністрів за ініціативою міністрів Арсена Авакова і Максима Степанова прийняв постанову про створення Державної Системи аеромедичної евакуації ", - зазначив Геращенко.

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Це означає, що Міністерство внутрішніх справ, силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter забезпечить максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих у ДТП з важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру.

За словами заступника міністра, спочатку ця система запрацює в Києві, Львівській та Черкаській областях, а потім охопить всю територію України.

Вертоліт ДСНС доставив в Інститут серця пацієнта після трансплантації в Запоріжжі, - Геращенко 01

Автор: 

МВС (3501) трансплантація (118) Геращенко Антон (935) ДСНС (5106) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+5
Ага. Если до этого перевозили на АН 26, санавиации Украины, то теперь на хранцюзьском гвинтокрыле. Остальные 54 купленные вертолеты задействованы в перевозке высокопоставленных охотников. Растратили деньги во время войны на игрушки для милиционеров, а могли бы приобрести боевые вертолеты для ВСУ.
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17.03.2021 19:48
+3
Спасли как минимум одну жизнь. Уже не зря купили машину.
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17.03.2021 19:43
+2
Сам Антошка на личном вертолете привез! Может за деньги народные купленные как раз для таких целей!!!
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17.03.2021 19:49
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Спасли как минимум одну жизнь. Уже не зря купили машину.
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17.03.2021 19:43 Відповісти
Ага. Если до этого перевозили на АН 26, санавиации Украины, то теперь на хранцюзьском гвинтокрыле. Остальные 54 купленные вертолеты задействованы в перевозке высокопоставленных охотников. Растратили деньги во время войны на игрушки для милиционеров, а могли бы приобрести боевые вертолеты для ВСУ.
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17.03.2021 19:48 Відповісти
И на крышу больницы АН 26 садился. Эх были времена, старики рассказывали...
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17.03.2021 21:34 Відповісти
Слыш, тролль, на какую больницу садился этот вертолет из Запорожья? В Киеве вообще нет ни одного лечебного учреждеждения, с вертолетной площадкой. Даже поблизости! Не говоря уже об Институте Сердца на Братиславской. Ближайшая вертолетная площадка для этой локации-аэропорт Борисполь.
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17.03.2021 22:03 Відповісти
Если ты посмотришь в гугл картах на Институт Сердца МОЗ Украины в городе Киеве, то увидишь там вертолетную площадку. Такая же есть на крыше Запорожской областной больницы. Так что остынь.
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17.03.2021 23:34 Відповісти
его https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80/@47.8287992,35.1418064,129m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x40d4d010c468a4d7:0xf9ac133c8ad3143b!2*******************************************************************!8m2!3d50.4737746!4d30.6174723!3m4!1s0x40dc60b202c21e45:0x17fcc3874935c72c!8m2!3d47.8287662!4d35.1420289?hl=ru тута оперировали, а не в ЗОКБе. вертолётом там сесть можно только на стоянке около 5-й городской (правее по карте).
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18.03.2021 07:46 Відповісти
Чуть ли не единственный адекватный коммент
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17.03.2021 21:37 Відповісти
интересно во сколько счастливцу обошелся полет...мчсники бесплатно жопу не поднимут...
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17.03.2021 21:47 Відповісти
Сам Антошка на личном вертолете привез! Может за деньги народные купленные как раз для таких целей!!!
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17.03.2021 19:49 Відповісти
все хорошо, но не отработана технология "высадки" тяжёлого пассажира с вертушки..
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17.03.2021 20:06 Відповісти
а кто же донор?
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17.03.2021 20:29 Відповісти
Молодой мужчина, 38 лет, который умер от инсульта
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17.03.2021 21:36 Відповісти
Трындец... Они бы еще его к труду выписали...
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17.03.2021 20:59 Відповісти
За чей счет катание на гвытокрыле-геликоптере?
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17.03.2021 21:26 Відповісти
Это рекламная версия, по отбеливанию имиджа. "Вот зачем ммы покупали гвынтокрылы". Предположить, что МЧС будет бесплатно катать больных на вертолетах можно, но весь исторический опыт говорит-а ху-ху, не хо-хо? В общем кино для приезжих.
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17.03.2021 22:11 Відповісти
не зрозуміла дія: його не привезли у Київ в інститут серця ДО, а прооперували і потім привезли? вони його ще під наркозом транспортували? в чом прикол?
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18.03.2021 00:56 Відповісти
 
 