Вертоліт ДСНС доставив в Інститут серця пацієнта після трансплантації в Запоріжжі, - Геращенко. ВIДЕО

17 березня вертоліт ДСНС транспортував із Запоріжжя до столичного Інституту серця пацієнта після трансплантації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вертоліт ДСНС доставив із Запоріжжя 38 річного пацієнта, якому вчора вночі бригада хірургів під керівництвом Бориса Тодурова здійснила пересадку донорського серця. Це була 11 пересадка серця в Україні.

І сьогодні ж Кабінет Міністрів за ініціативою міністрів Арсена Авакова і Максима Степанова прийняв постанову про створення Державної Системи аеромедичної евакуації ", - зазначив Геращенко.

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Це означає, що Міністерство внутрішніх справ, силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter забезпечить максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих у ДТП з важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру.

За словами заступника міністра, спочатку ця система запрацює в Києві, Львівській та Черкаській областях, а потім охопить всю територію України.