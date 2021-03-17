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"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладають по поличках мародерів на вакцині, феєричну роботу Арестович і Мендель, а ще - протистояння Офісу президента з НАБУ і США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У стрімі "Без цензури в прямому ефірі":

- Медіа-зозулі Мендель і Арестович. Як спікер президента в гламурному образі з московським акцентом намагалася комунікувати з жителями Донбасу, а Олексій Арестович не заморочується і посилає на ##й.

- Мародери на вакцині. Що взагалі відбувається з вакцинацією і скільки сотень років потрібно міністру Степанову, щоб вакцинувати українців?

- Офіс президента проти НАБУ і США. Їжачки кололися, плакали, але продовжували їсти кактус. А Офіс президента один за одним отримує чіткі сигнали від західних партнерів, але продовжує воювати з НАБУ, покривати Олега Татарова і дратувати Вашингтон. Скільки можна?

Приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі" - це весело і пізнавально!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+11
"Без цензуры в прямом эфире": Медиа-кукушки Мендель и Арестович, мародеры на вакцине, ОПУ против НАБУ и США - Цензор.НЕТ 559
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17.03.2021 21:16
+7
"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США - Цензор.НЕТ 3528
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17.03.2021 21:27
+4
"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США - Цензор.НЕТ 9408
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18.03.2021 00:43
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"Без цензуры в прямом эфире": Медиа-кукушки Мендель и Арестович, мародеры на вакцине, ОПУ против НАБУ и США - Цензор.НЕТ 559
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17.03.2021 21:16 Відповісти
руzzький душой Арестович точно так, як пропогандони рашистські ненавидить українських патріотів - це він сам сказав , але з обмовками по Фейду , ну такий чувак, думає що зашифрований , раzzвєдчік!
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17.03.2021 21:26 Відповісти
Медіа-кукушки з поїхавшей кукухою..
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17.03.2021 21:26 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США - Цензор.НЕТ 3528
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17.03.2021 21:27 Відповісти
Украина должна объявить бессрочный общенациональный траур 17 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be.html#respond Комментарии: 0
"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США - Цензор.НЕТ 7844Сегодня. Этот пи@дец уже по всей стране. Я точно знаю…
Накануне.
В Украине упал пассажирский самолёт.
Выживших нет.
289 человек трагически погибли.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav написал около часа назад в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
В данном случае, речь идёт про 289 умерших от COVID за одни только сутки. К сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолёта, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-2.html Украина обновила сразу два антирекорда по коронавирусу
А если бы это был таки пассажирский самолёт с таким точно количеством жертв - то это была трагедия, было бы расследование и был бы объявлен общенациональный траур.
Число.
В почти 5'000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Ранее, в декабре выше 3'200 госпитализаций эта цифра не поднималась.
В этот раз.
Резкий рост заболеваний и госпитализаций начался в середине февраля именно с Западной Украины.
Сегодня.
Этот ****** уже по всей стране.
Я точно знаю.
В конце декабря в кабинете президента состоялось совещание, на котором обсуждался новогодний карантин. И Буковель.
Как и в случае с Вагнеровцами в кабинете были те, кто были за очевидную необходимость закрытия Буковеля, и были те, кто против.
Те, кто против - победили.
И Буковель остался работать на всю зиму.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7.html Зеленский подал пример: украинцы в разгар локдауна штурмуют Буковель. Фото и видео
Как и в случае с Вагнеровцами последствия такого решения мы все видим.
Хочется знать имена.
Имена тех, кто был против закрытия Буковеля на все праздники и после них.
Ведь у каждого такого решения есть не только последствия, но и авторы.
Имена в студию.
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17.03.2021 21:29 Відповісти
Це при тому що не усі смерті в Україні кваліфікують ковідними . у Польшіта Чехії ще страшніше- але там кажуть правду .
Моя родичка тільки -но приїхала з Закарпаття ( не Буковель) , вигулювала онуку на останніх снігових трасах. Поїзди звідти йдуть забиті вщент - НІХТО НЕ В МАСКАХ
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17.03.2021 21:36 Відповісти
Традиционный унылый никому не интересный бред с тысячью просмотров
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17.03.2021 22:10 Відповісти
традиционный унылый пердеж лаптя васильева
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17.03.2021 23:35 Відповісти
Мендель з Арестовичем замінили Дубинського. А суть лишилась та сама - пусті патякалки.
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17.03.2021 23:54 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США - Цензор.НЕТ 9408
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18.03.2021 00:43 Відповісти
Теорія Дарвіна у дії.

Хто виживе, той не здохне.
Або.
Здохне той, хто не виживе.

Варіантів небагато.
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18.03.2021 08:26 Відповісти
Эта "передача" - наглядный пример того, что будет, если в село провести интернет...
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18.03.2021 13:01 Відповісти
 
 