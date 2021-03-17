"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладають по поличках мародерів на вакцині, феєричну роботу Арестович і Мендель, а ще - протистояння Офісу президента з НАБУ і США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У стрімі "Без цензури в прямому ефірі":

- Медіа-зозулі Мендель і Арестович. Як спікер президента в гламурному образі з московським акцентом намагалася комунікувати з жителями Донбасу, а Олексій Арестович не заморочується і посилає на ##й.

- Мародери на вакцині. Що взагалі відбувається з вакцинацією і скільки сотень років потрібно міністру Степанову, щоб вакцинувати українців?

- Офіс президента проти НАБУ і США. Їжачки кололися, плакали, але продовжували їсти кактус. А Офіс президента один за одним отримує чіткі сигнали від західних партнерів, але продовжує воювати з НАБУ, покривати Олега Татарова і дратувати Вашингтон. Скільки можна?

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