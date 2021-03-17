"Без цензури в прямому ефірі": Медіа-зозулі Мендель і Арестович, мародери на вакцині, ОПУ проти НАБУ і США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладають по поличках мародерів на вакцині, феєричну роботу Арестович і Мендель, а ще - протистояння Офісу президента з НАБУ і США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У стрімі "Без цензури в прямому ефірі":
- Медіа-зозулі Мендель і Арестович. Як спікер президента в гламурному образі з московським акцентом намагалася комунікувати з жителями Донбасу, а Олексій Арестович не заморочується і посилає на ##й.
- Мародери на вакцині. Що взагалі відбувається з вакцинацією і скільки сотень років потрібно міністру Степанову, щоб вакцинувати українців?
- Офіс президента проти НАБУ і США. Їжачки кололися, плакали, але продовжували їсти кактус. А Офіс президента один за одним отримує чіткі сигнали від західних партнерів, але продовжує воювати з НАБУ, покривати Олега Татарова і дратувати Вашингтон. Скільки можна?
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Сегодня. Этот пи@дец уже по всей стране. Я точно знаю…
Накануне.
В Украине упал пассажирский самолёт.
Выживших нет.
289 человек трагически погибли.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav написал около часа назад в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
В данном случае, речь идёт про 289 умерших от COVID за одни только сутки. К сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолёта, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-2.html Украина обновила сразу два антирекорда по коронавирусу
А если бы это был таки пассажирский самолёт с таким точно количеством жертв - то это была трагедия, было бы расследование и был бы объявлен общенациональный траур.
Число.
В почти 5'000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Ранее, в декабре выше 3'200 госпитализаций эта цифра не поднималась.
В этот раз.
Резкий рост заболеваний и госпитализаций начался в середине февраля именно с Западной Украины.
Сегодня.
Этот ****** уже по всей стране.
Я точно знаю.
В конце декабря в кабинете президента состоялось совещание, на котором обсуждался новогодний карантин. И Буковель.
Как и в случае с Вагнеровцами в кабинете были те, кто были за очевидную необходимость закрытия Буковеля, и были те, кто против.
Те, кто против - победили.
И Буковель остался работать на всю зиму.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7.html Зеленский подал пример: украинцы в разгар локдауна штурмуют Буковель. Фото и видео
Как и в случае с Вагнеровцами последствия такого решения мы все видим.
Хочется знать имена.
Имена тех, кто был против закрытия Буковеля на все праздники и после них.
Ведь у каждого такого решения есть не только последствия, но и авторы.
Имена в студию.
Моя родичка тільки -но приїхала з Закарпаття ( не Буковель) , вигулювала онуку на останніх снігових трасах. Поїзди звідти йдуть забиті вщент - НІХТО НЕ В МАСКАХ
Хто виживе, той не здохне.
Або.
Здохне той, хто не виживе.
Варіантів небагато.