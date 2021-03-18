Жінка в Одесі впала з висоти 5 поверху, спускаючись по простирадлах. ВIДЕО

Жінка жива, її доставили в лікарню. Поліція з'ясовує, чому вона спускалася таким чином.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "В городе. Одесса".

Інцидент стався на пр. Шевченка. Судячи з фото і відео з місця подій, жінка зв'язала разом кілька предметів постільної білизни і спробувала спуститися нимм з вікна, але не втрималася і впала.

Швидка відвезла її в міську лікарню №11. На місце прибула поліція, слідчі з'ясовують, чому жінка намагалася таким чином залишити квартиру.

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