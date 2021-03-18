УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11110 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 221 37

Жінка в Одесі впала з висоти 5 поверху, спускаючись по простирадлах. ВIДЕО

Жінка жива, її доставили в лікарню. Поліція з'ясовує, чому вона спускалася таким чином.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "В городе. Одесса".

Інцидент стався на пр. Шевченка. Судячи з фото і відео з місця подій, жінка зв'язала разом кілька предметів постільної білизни і спробувала спуститися нимм з вікна, але не втрималася і впала.

Швидка відвезла її в міську лікарню №11. На місце прибула поліція, слідчі з'ясовують, чому жінка намагалася таким чином залишити квартиру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд

Автор: 

Одеса (5458) Нацполіція (15168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Из жизни жЫвотных..

В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил

Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням - Цензор.НЕТ 9765
показати весь коментар
17.03.2021 23:40
+10
Жаль мужика ...
показати весь коментар
17.03.2021 23:43
+9
приезжает как то жена из командировки.... © одесский анекдот
показати весь коментар
17.03.2021 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за водочкой скоростным лифтом....
показати весь коментар
17.03.2021 23:31 Відповісти
Осталось ещё 8 жизней.
показати весь коментар
17.03.2021 23:32 Відповісти
На ЧТО она рассчитывала... ?
показати весь коментар
17.03.2021 23:32 Відповісти
Тем более, что шмотки только до 3го...этажа..
показати весь коментар
17.03.2021 23:33 Відповісти
Так может до 3 этажа и лезла? А может и не в первый раз.
показати весь коментар
17.03.2021 23:36 Відповісти
На https://lurkmore.to/IDDQD IDDQD .
показати весь коментар
17.03.2021 23:36 Відповісти
Что это ?
показати весь коментар
17.03.2021 23:38 Відповісти
школота?
режим бога в игре "Дум" ламповой из 90-х
показати весь коментар
17.03.2021 23:41 Відповісти
Не играл... у меня в 90х не было компа... (
показати весь коментар
17.03.2021 23:42 Відповісти
серьезно?
народ! тут человек который в 90-ые был в осознанном возрасте и не играл в Дум!!!!

не обижайся. у меня тоже дома небыло. на работе шпилились. потом в дюк. потом в халфу
показати весь коментар
17.03.2021 23:45 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2021 23:47 Відповісти
Я играл, но никогда не пользовался читами. Смысл? Чувствовать себя "богом", когда по настоящему ты - ламер.
P.S. В 3D шутеры начинал с Wolf 3D.
показати весь коментар
18.03.2021 01:10 Відповісти
читами я пользовался чтобы пробежать уровень для "посмотреть". в мультиплеере читкоды не работали
а читы были и в вульфе тоже. только не коды а скрытые комнаты с оружием
показати весь коментар
18.03.2021 01:12 Відповісти
Это я к тому, что если человек не знает читов, не значит, что он не играл в дум.
показати весь коментар
18.03.2021 01:17 Відповісти
если ты мне скажешь что ты прошел последнего монстра сам без читов с хотя бы десятого раза я тебе просто не поверю. там считать секунды надо и уловить схему появления монстров поменьше. тогда получится без читов.
а читы эти знали все. все кто играл.
показати весь коментар
18.03.2021 01:23 Відповісти
В Вольфе супер Босса заваливал сам, в думе, если честно не помню.
Но! Играть и выигрывать с помощью читов - разные вещи.
показати весь коментар
18.03.2021 01:29 Відповісти
Но хорошо помню, что читами не пользовался. Теряется смысл игры.
Трудно быть богом (С).
показати весь коментар
18.03.2021 01:31 Відповісти
Когда проходишь Дум в десятый раз поп приколу почувствовать себя Богом.
показати весь коментар
18.03.2021 09:54 Відповісти
Так і пенсію заробив мусорок. Не соромно зізнаватись, трутень мусорський? Хоча - звідки совість у мусора?
показати весь коментар
18.03.2021 06:04 Відповісти
какую пенсию дятел?
показати весь коментар
18.03.2021 09:51 Відповісти
Еще бы IDKFA и все проблемы решаемы.
показати весь коментар
18.03.2021 00:30 Відповісти
приезжает как то жена из командировки.... © одесский анекдот
показати весь коментар
17.03.2021 23:35 Відповісти
Из жизни жЫвотных..

В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил

Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням - Цензор.НЕТ 9765
показати весь коментар
17.03.2021 23:40 Відповісти
Жаль мужика ...
показати весь коментар
17.03.2021 23:43 Відповісти
Обидно но не удивительно в настоящее время
показати весь коментар
17.03.2021 23:45 Відповісти
Це Казахстан
показати весь коментар
18.03.2021 00:58 Відповісти
казахстан, кацапстан, не один хрен? один и тот же руский мир ...
показати весь коментар
18.03.2021 06:38 Відповісти
Не хрін було дівчушку ловить!
показати весь коментар
18.03.2021 07:33 Відповісти
я раз так знакомую спускал со 2 этажа за бухлом с общаги .простынь уазенная не выдержала и она упала..потом затарилась и залезла с бухлом назад ..дальше я не помню
показати весь коментар
17.03.2021 23:59 Відповісти
А мы один раз тащили в общагу девушек,на 3 этаж.Тащиы одну,а она тяжелая.Со второго этажа студенты говорят "зачем вы ее тащите,она набухается,пожрет и никому не даст,бросайте..."Тут она как заорет "Дам,дам,всем дам,только не отпускайте.."Дотащили...
показати весь коментар
18.03.2021 07:16 Відповісти
жесть какая
показати весь коментар
18.03.2021 02:11 Відповісти
Нада проста перестать связивать постельное белье
показати весь коментар
18.03.2021 06:31 Відповісти
Не хрін було дівчушку ловить!
показати весь коментар
18.03.2021 07:34 Відповісти
ценщор тоже в трешак скатился ....вот нах оно мне в главной ленте новостей ? бл*ть мало на помойках всяких подобного дерьмища так еще и тут листая ленту новостей подобное регулярно появляется ...рубрику сделайте отдельную с дтп , отравлениями таблетками и выпадением с этажей ...каждый день умирает тьмища людей по разным причинам нет , надож рассказать и особо выделить какие то конкретные случаи ..чем это как не чернуха ?
показати весь коментар
18.03.2021 07:34 Відповісти
Наврное, жена застала. Неожиданно вернулась из командировки.
показати весь коментар
18.03.2021 12:39 Відповісти
 
 