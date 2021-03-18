Жінка в Одесі впала з висоти 5 поверху, спускаючись по простирадлах. ВIДЕО
Жінка жива, її доставили в лікарню. Поліція з'ясовує, чому вона спускалася таким чином.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "В городе. Одесса".
Інцидент стався на пр. Шевченка. Судячи з фото і відео з місця подій, жінка зв'язала разом кілька предметів постільної білизни і спробувала спуститися нимм з вікна, але не втрималася і впала.
Швидка відвезла її в міську лікарню №11. На місце прибула поліція, слідчі з'ясовують, чому жінка намагалася таким чином залишити квартиру.
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режим бога в игре "Дум" ламповой из 90-х
народ! тут человек который в 90-ые был в осознанном возрасте и не играл в Дум!!!!
не обижайся. у меня тоже дома небыло. на работе шпилились. потом в дюк. потом в халфу
P.S. В 3D шутеры начинал с Wolf 3D.
а читы были и в вульфе тоже. только не коды а скрытые комнаты с оружием
а читы эти знали все. все кто играл.
Но! Играть и выигрывать с помощью читов - разные вещи.
Трудно быть богом (С).
В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил