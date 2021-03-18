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ДНК-експертиза підтвердила наявність на одязі вбитої 7-річної Марії Борисової сперми підозрюваного, - глава Нацполіції Клименко. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Окремі особи намагаються вплинути на матір убитої 7-річної Марії Борисової, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність затриманого поліцією фігуранта і звинуватила іншу людину.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах у нього є, адже за плечима - 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція

"Мені відомо, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину. Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння. Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу. І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по Закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти", - додав Клименко.

ДНК-експертиза підтвердила наявність на одязі вбитої 7-річної Марії Борисової сперми підозрюваного, - глава Нацполіції Клименко 01
ДНК-експертиза підтвердила наявність на одязі вбитої 7-річної Марії Борисової сперми підозрюваного, - глава Нацполіції Клименко 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова зникла 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села.

Автор: 

Нацполіція (15168) вбивство (3088) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+24
4 ходки і воно далі ходило серед людей...
Кримінальний кодекс написаний для виродків.
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18.03.2021 09:09
+12
Убийство девочки совершил очередной кацаповыродок поклонник русского мира.
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18.03.2021 09:22
+9
Тварь конченная - закопать живьем
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18.03.2021 09:08
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может подозреваемый и виноват, но аваковские братки сбрешут и дорого не возьмут ...
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18.03.2021 09:07 Відповісти
не сомневался, что какая-то кремлевская тролятина напишет, что мол украинской полиции верить нельзя и менты сами подкинули и ДНК насильника и убийцы и его сперму. и вообще это они сами распяли девочку.
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18.03.2021 10:47 Відповісти
гореть вам в аду - и тебе и тем кто тебя лайкнул. твари.
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18.03.2021 10:48 Відповісти
Тварь конченная - закопать живьем
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18.03.2021 09:08 Відповісти
4 ходки і воно далі ходило серед людей...
Кримінальний кодекс написаний для виродків.
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18.03.2021 09:09 Відповісти
Полиция сработала хорошо. Ему не дали возможности унести тело далеко. Он явно паниковал, нужно было избавляться от тела как можно скорее. Надеюсь свободы он уже не увидит.
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18.03.2021 09:17 Відповісти
Якої свободи?! Ця гнида повинна висіти на стовпу і ворони викльовувати йому очі і ту вонючку шо в нього між ногами!
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18.03.2021 10:49 Відповісти
это уже не с нашим УПК
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18.03.2021 11:16 Відповісти
"Полиция сработала хорошо. Ему не дали возможности унести тело далеко" - ну вообще то не очень хорошо...
Он могли на ночь выставить засады по селу (особенно в местах -трудно просматриваемых) ... , что бы взять с поличным... А так нашли девочку и то не полицейские... А могли и не найти...
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18.03.2021 11:27 Відповісти
Ти пробував у селі виставити непомітно декілька засад?
Знову продовжується обговорення того, що має вирішувати суд...
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18.03.2021 13:21 Відповісти
Слушай... ты снова вошёл в тот вопрос, в котором я "собаку сьел"... ЗАСАДЫ - это моё "второе имя" )))
Я воевал в разведке и засада - это один из моих коньков...
С тперешними возможностями - много для этого н нужно... Достаточно иметь резерпную оперативную группу для захвата и документирования. И несколько наблюдателей на удалении с тепловизором и рацией! Или квадропотера 2 с тепловизионной камерой. Один висит - другой на подзарядке
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18.03.2021 13:46 Відповісти
Ти ж юрист? А як ти хочеш ці засади оформити процесуально? Просто цікаво...
Щодо засідок. Можливо для цього потрібно провести рекогносцировку місцевості, подивитись чи є там взагалі можливість для засідок? Чи це у твоєму селі відбулось і ти усе там знаєш?
Для подібних, категоричних стверджень - "Он могли", треба достовірно знати, могли чи ні, а не знаючи, не став під сумнів чийсь фах, чи дії...
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18.03.2021 16:03 Відповісти
Ты просто ТУПОЙ - что бы я с тобой продолжал это обсуждать... !
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18.03.2021 16:10 Відповісти
Обтікай, нікчема. Можеш з'їсти свій мусарський диплом, якщо не допоможе.
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19.03.2021 13:51 Відповісти
про рекогносцировку місцевості, це так, питання від "дилетанта" "професіоналу"
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18.03.2021 16:03 Відповісти
"про рекогносцировку місцевості" - ? ЧЕГО ?!

Слушай - проходи мимо, долбень тупой !
Ты даже не понял. что ты пёрднул !
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18.03.2021 16:09 Відповісти
Я чудово зрозумів, що написав, а от як це "видатний розвідник" цього не зрозумів, оце питання...
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19.03.2021 13:51 Відповісти
Ты ПОЛНЫЙ ДЯТЕЛ и ПРОФАН ВО ВСЁМ !!!
С тобой просто НЕ О ЧЕМ говорить !
Ты каждый раз несёшь какую то чушь... Которую просто НЕТ СМЫСЛА комментировать !
ТЫ ПРОСТО КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
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19.03.2021 18:59 Відповісти
Іди на..уй чмо тупе. Мусор недоучка.
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22.03.2021 16:50 Відповісти
И ДА - я достаточно "видатний розвідник", что бы не стесняться этого ! Мои дела говорили достаточно сами за себя !
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19.03.2021 19:02 Відповісти
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22.03.2021 16:51 Відповісти
Убийство девочки совершил очередной кацаповыродок поклонник русского мира.
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18.03.2021 09:22 Відповісти
у таких "людей" нет идеологии, морали, принципов. Просто существа.
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18.03.2021 10:49 Відповісти
І живе така паскуда, ,це ще раз підтверджує що тюрма мало кого перевиховує ,злочинець він і залишится таким .
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18.03.2021 09:24 Відповісти
совершенно не удивился что это существо родом из парашки-оттуда приехало в Украину около 20 лет назад....патогенные гены. У нас, украинцев, таких отморозков практически нет....
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18.03.2021 10:47 Відповісти
видимо, Оноприенко был русский, ага.
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18.03.2021 10:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413192, Онопрієнко маньяк-вбивця, він не був насильником.
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18.03.2021 11:56 Відповісти
блін, це ж зовсім інша справа. Тоді нехай буде наш?
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18.03.2021 13:22 Відповісти
НАШИ тюрьмы точно никого не воспитывают. Там просто бьют и унижают столько сколько человек там находится. Чтобы он забыл все человеческое что в нем еще есть.
вот и результат...

те, кто завязывает потом - делают это не благодаря отсидке, а вопреки.
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18.03.2021 10:50 Відповісти
Тот случай, когда хочется аплодировать действиям полиции.
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18.03.2021 09:40 Відповісти
Почитайте хоч би форум, хто вміє думати... "зроблено", як завжди з косяками
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2853292
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18.03.2021 09:52 Відповісти
Там в селе мужиков не было? Читал, что эта тварь терроризировала жителей долгое время, издевался над детьми, женщины боялись выходить из дома. Как это?
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18.03.2021 09:54 Відповісти
немає зараз таких сіл(за винятком кількох гуцульських,де такого виродка би закопали давним давно),де немає впевненості,що сусід сусіда не здасть потім ...((
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18.03.2021 10:18 Відповісти
боятся. Потому что защиты нет. За хулиганку дают год-полтора условно. И живи потом с ним бок о бок.. спасибо нашим судам.
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18.03.2021 10:52 Відповісти
не только судам но и написанным таким образам законам
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18.03.2021 11:22 Відповісти
Для чого пику виродка закрили?
Щоб ніхто не впізнав?
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18.03.2021 10:43 Відповісти
У цього старого вилупка ще й сперма є? Скільки йому років? На Цензорі писали 52, а по телевізору говорили 62.
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18.03.2021 10:46 Відповісти
Так він постійно сидів. Де б він так "виробився"?
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18.03.2021 13:24 Відповісти
Хитрые, сцыкливые, жлобоватые селяне, "моя хата з краю, нэ мое дило". За это их и презирают.
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18.03.2021 10:51 Відповісти
Городской храбрец? Ги-ги.
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18.03.2021 11:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473923, ти дивись, як вдається рашаботу залізти на український сайт з коментарем та ще і з українським прапорцем. А ну пішов нах..., шелудивий путінський пес!
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18.03.2021 12:03 Відповісти
на тлі успіхів поліції не забуваємо про сфабриковану справу Антоненка. Про те як цапа відбуівйла в справі Гандзюк швиденько знайшли
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18.03.2021 11:17 Відповісти
"Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу " - и ТОЛЬКО ТАК !
Что бы у преступника, кто бы он нибыл - не было возможности уйти от ответственности!
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18.03.2021 11:25 Відповісти
ти раніше писав, що вони на це апріорі нездатні
З чим. в принципі я і не дуже буду сперичатись...
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18.03.2021 13:25 Відповісти
А я сейчас - написал что они "ЗДАТНІ" ? ТЫ снова не внимателен... Я написал, "и ТОЛЬКО ТАК !" !!!
Но это вовсе не заначит, что и ТОЛЬКО ТАК - они сделают...
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18.03.2021 13:40 Відповісти
Думаю.... він на зоні довго не проживе. У зеків на волі залишились діти......
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18.03.2021 11:44 Відповісти
НАЖЛЬ В УКРАЇНІ НЕ МАЄ СМЕРТНОЇ КАРИ - ЦЕ ЦІНА ЗА ЧЛЕНСТВО
У РАДІ ЄВРОПИ, А ДУЖЕ ТРЕБА У ТАКИХ ВИПАДКАХ
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18.03.2021 12:20 Відповісти
"набивати собі рейтинги", "заради хайпу" - "це речі поза межами мого розуміння",
що статті КК про перешкоджання слідству вже відмінили? Чи Клименко їх не знає?
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18.03.2021 15:07 Відповісти
таких нужно усыплять, зачем его ещё кормить, охранять, отаплевать, это же конченное создание
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18.03.2021 15:56 Відповісти
Таких виродків треба гасити при затриманні
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18.03.2021 16:18 Відповісти
И гложут меня смутные сомнения, что это не тот чел. На видео ему просто подсказывают, что он должен говорить и он просто соглашается или говорит что не помнит. Здается, что полицаи хотят отчитаться о своих достижениях и взяли попутчика. Хотя, может я и ошибаюсь.
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Скорее всего он уже дал эти показания и его просят повторить это "на камеру".
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18.03.2021 16:48 Відповісти
Публичные пытки и мучительная смерть ! Только это может как то повлиять предотвращения подобных историй! Излишняя современная гумманность усугубляет пороки людей!
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19.03.2021 00:08 Відповісти
ну если судим -точно он! нужно судимых всех убивать вместе с семьями детьми ,родственниками , правильно ?! если судим - сразу убивать !
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19.03.2021 09:51 Відповісти
 
 