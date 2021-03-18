ДНК-експертиза підтвердила наявність на одязі вбитої 7-річної Марії Борисової сперми підозрюваного, - глава Нацполіції Клименко. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Окремі особи намагаються вплинути на матір убитої 7-річної Марії Борисової, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність затриманого поліцією фігуранта і звинуватила іншу людину.
Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах у нього є, адже за плечима - 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", - розповів він.
"Мені відомо, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину. Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння. Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу. І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по Закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти", - додав Клименко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова зникла 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села.
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Кримінальний кодекс написаний для виродків.
Он могли на ночь выставить засады по селу (особенно в местах -трудно просматриваемых) ... , что бы взять с поличным... А так нашли девочку и то не полицейские... А могли и не найти...
Знову продовжується обговорення того, що має вирішувати суд...
Я воевал в разведке и засада - это один из моих коньков...
С тперешними возможностями - много для этого н нужно... Достаточно иметь резерпную оперативную группу для захвата и документирования. И несколько наблюдателей на удалении с тепловизором и рацией! Или квадропотера 2 с тепловизионной камерой. Один висит - другой на подзарядке
Щодо засідок. Можливо для цього потрібно провести рекогносцировку місцевості, подивитись чи є там взагалі можливість для засідок? Чи це у твоєму селі відбулось і ти усе там знаєш?
Для подібних, категоричних стверджень - "Он могли", треба достовірно знати, могли чи ні, а не знаючи, не став під сумнів чийсь фах, чи дії...
Слушай - проходи мимо, долбень тупой !
Ты даже не понял. что ты пёрднул !
С тобой просто НЕ О ЧЕМ говорить !
Ты каждый раз несёшь какую то чушь... Которую просто НЕТ СМЫСЛА комментировать !
ТЫ ПРОСТО КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
вот и результат...
те, кто завязывает потом - делают это не благодаря отсидке, а вопреки.
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2853292
Щоб ніхто не впізнав?
Что бы у преступника, кто бы он нибыл - не было возможности уйти от ответственности!
З чим. в принципі я і не дуже буду сперичатись...
Но это вовсе не заначит, что и ТОЛЬКО ТАК - они сделают...
У РАДІ ЄВРОПИ, А ДУЖЕ ТРЕБА У ТАКИХ ВИПАДКАХ
що статті КК про перешкоджання слідству вже відмінили? Чи Клименко їх не знає?