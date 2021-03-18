ДНК-експертиза підтвердила наявність на одязі вбитої 7-річної Марії Борисової сперми підозрюваного, - глава Нацполіції Клименко. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Окремі особи намагаються вплинути на матір убитої 7-річної Марії Борисової, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність затриманого поліцією фігуранта і звинуватила іншу людину.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах у нього є, адже за плечима - 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", - розповів він.

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"Мені відомо, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину. Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння. Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу. І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по Закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти", - додав Клименко.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова зникла 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села.