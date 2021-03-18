У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі. ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні.

"Я, Світлана Тіхановська, лідерка, обрана білоруським народом, оголошую про початок загальнонаціонального голосування. Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити її ми можемо мирним шляхом - через переговори за міжнародним посередництвом. Ми запускаємо це голосування не замість вуличних протестів, ми робимо це разом з вуличними протестами", - йдеться в повідомленні.

За словами Тіхановської, переговори допоможуть вирішити кризу в країні, причина якої в тому, що "владу утримує чоловік, який програв вибори".

"Він відмовився йти з посади, плюнувши в обличчя мільйонам білорусів. Він намагається керувати країною за допомогою насильства і репресій, хоча навіть це не змусило нас йому підкоритися. І тепер у нас закривають бізнеси, ціни ростуть, а пенсії і зарплати падають. З Білорусі йдуть інвестори і торгові партнери. А головне - в країні ніхто не почувається безпечно. У своїх будинках люди здригаються, коли чують шум за дверима. І бояться виклику до начальства, бо щоразу чекають, що їм не продовжать контракт", - заявила Тіхановська.

Вона підкреслила, що білоруси обирають не зброю, а ненасильницький протест і чесний голос.

"І чим більше голосів, тим голосніше для всього світу звучить вимога вирішити кризу мирно і без нових жертв. Адже голос за переговори - це голос за порятунок сотень в'язнів, які страждають у в'язниці за свою думку. Це крок до держави, де поважають людей і їхні погляди. Де справедливі зарплати і ціни. І що дуже важливо - це конкретний сигнал для міжнародних партнерів - до дії", - вважає Тіхановська.

Голосування запускається, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення", а не затягувати кризу до повної катастрофи. Такі люди, за словами Тіхановської, є.

Переговори будуть являти собою серію зустрічей на різних рівнях. Переговорні групи різних сторін зможуть виробити рішення, як вивести країну з кризи - не допустивши нових жертв і не укладаючи таємні угод.

"Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальну ситуацію в Білорусі і заручилася підтримкою, збирала потужну, професійну команду. Всі вони на нашому боці. І настав час скористатися цією допомогою. Ваші голоси допоможуть нам домогтися рішучих кроків з боку міжнародних структур - ОБСЄ і ООН. Вони готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори", - вважає Тіхановська.

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Щоб проголосувати, необхідно встановити чат-бот платформи "Голос" або відразу проголосувати, якщо він вже встановлений. Голосування буде анонімним і безпечним. Вона просить проголосувати за початок переговорів, а також залучити своїх родичів, друзів і знайомих.