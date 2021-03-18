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У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі. ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні.

"Я, Світлана Тіхановська, лідерка, обрана білоруським народом, оголошую про початок загальнонаціонального голосування. Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити її ми можемо мирним шляхом - через переговори за міжнародним посередництвом. Ми запускаємо це голосування не замість вуличних протестів, ми робимо це разом з вуличними протестами", - йдеться в повідомленні.

За словами Тіхановської, переговори допоможуть вирішити кризу в країні, причина якої в тому, що "владу утримує чоловік, який програв вибори".

"Він відмовився йти з посади, плюнувши в обличчя мільйонам білорусів. Він намагається керувати країною за допомогою насильства і репресій, хоча навіть це не змусило нас йому підкоритися. І тепер у нас закривають бізнеси, ціни ростуть, а пенсії і зарплати падають. З Білорусі йдуть інвестори і торгові партнери. А головне - в країні ніхто не почувається безпечно. У своїх будинках люди здригаються, коли чують шум за дверима. І бояться виклику до начальства, бо щоразу чекають, що їм не продовжать контракт", - заявила Тіхановська.

Вона підкреслила, що білоруси обирають не зброю, а ненасильницький протест і чесний голос.

"І чим більше голосів, тим голосніше для всього світу звучить вимога вирішити кризу мирно і без нових жертв. Адже голос за переговори - це голос за порятунок сотень в'язнів, які страждають у в'язниці за свою думку. Це крок до держави, де поважають людей і їхні погляди. Де справедливі зарплати і ціни. І що дуже важливо - це конкретний сигнал для міжнародних партнерів - до дії", - вважає Тіхановська.

Голосування запускається, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення", а не затягувати кризу до повної катастрофи. Такі люди, за словами Тіхановської, є.

Переговори будуть являти собою серію зустрічей на різних рівнях. Переговорні групи різних сторін зможуть виробити рішення, як вивести країну з кризи - не допустивши нових жертв і не укладаючи таємні угод.

"Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальну ситуацію в Білорусі і заручилася підтримкою, збирала потужну, професійну команду. Всі вони на нашому боці. І настав час скористатися цією допомогою. Ваші голоси допоможуть нам домогтися рішучих кроків з боку міжнародних структур - ОБСЄ і ООН. Вони готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори", - вважає Тіхановська.

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Щоб проголосувати, необхідно встановити чат-бот платформи "Голос" або відразу проголосувати, якщо він вже встановлений. Голосування буде анонімним і безпечним. Вона просить проголосувати за початок переговорів, а також залучити своїх родичів, друзів і знайомих.

Автор: 

Білорусь (7930) голосування (485) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+8
Как хорошо быть лидером в безопасности, в Европе.
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18.03.2021 12:32
+8
Якось "ПОХ..", ще з того року... Після того, як нам було чітко сказано, що "у белорусав "свая дарога", і "мы не "майданутыя"... Чого українці повинні переживать за сусідку, яка бореться не за те, щоб стать вільною та незалежною, а за те, щоб їй, за "горизонтальні послуги", "трахальщик" платив більше?...
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18.03.2021 13:08
+7
на территориях де-факто аннексированных парашей, с признанными гауляйтерами над ними, ни о каких мирных путях речь вообще идти не может. там где всунулась параша - там война, голод и разруха.
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18.03.2021 12:36
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Как хорошо быть лидером в безопасности, в Европе.
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18.03.2021 12:32 Відповісти
лучше чем быть убитой тараканными собаками.
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Очередное бла-бла-бла.
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18.03.2021 12:33 Відповісти
ета "белорусская опозиция" ломается на вопросе - чей Крим
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18.03.2021 12:34 Відповісти
на территориях де-факто аннексированных парашей, с признанными гауляйтерами над ними, ни о каких мирных путях речь вообще идти не может. там где всунулась параша - там война, голод и разруха.
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18.03.2021 12:36 Відповісти
краще запустити голосування, що запустить голосування для початку переговорів із владою
не треба форсувати
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18.03.2021 12:36 Відповісти
😂
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Це їх шлях. Та ми вже оцінили допомогу від сліпого ОБСЕ та нікчемної ООН.
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Не, не ...эта дама откровенно интересная, а белорусам так вааще в принципе по существу. Вы можете представить себе переговоры с убийцей собственного народа???? А есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ!!! факты умышленного зверства, убийства, нанесения повреждений лицам не оказывающим сопротивление, непосредственно по указанию этого индивидуума.
И я так понимаю переговоры будут идти исключительно за тарелькой драников???!!! Ну а как по другому?
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18.03.2021 12:37 Відповісти
А кто считать чат-ботов будет?
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18.03.2021 12:37 Відповісти
С такими "лидерами" лучше не иметь дела.
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18.03.2021 12:37 Відповісти
просрала ты уже все.....
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18.03.2021 12:40 Відповісти
створення псевдоопозиції та її очолення - улюблений прийом гебні
тільки в мене враження що вона з Лукою працює в одному фсбешному проекті?
її роль - поступово збивати хвилю протесту
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18.03.2021 12:42 Відповісти
Терміново долучайте Мендель! Вона твітом інфляцію зупинила, може ще й вподобайкою таргана переможе!
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18.03.2021 12:43 Відповісти
У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі - Цензор.НЕТ 6988
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18.03.2021 12:44 Відповісти
Но вот в чем парадокс - даже обиженные советской властью люди редко предавали страну! Даже сидевшие в лагерях воспринимали дело так: конечно, страна не права, нас несправедливо посадили, но это все равно наша страна.
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18.03.2021 12:51 Відповісти
так а кто предает?
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18.03.2021 13:54 Відповісти
Поэтому из лагерей во время войны множество людей добровольно уходило воевать в штрафбаты, и сражались очень стойко. Они могли ненавидеть советскую власть - но не могли предать Родину.
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18.03.2021 12:52 Відповісти
Що це ти за дічь сієш тут? Поцілуй портрет Сталіна і лягай спати, любітєль родіни
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18.03.2021 13:12 Відповісти
А куда совковие рабы еще могли деться, кроме как не любить родину? Альтернатива одна, либо Гулаг, либо пуля от заградотряда, ти не думал об етом, Мокша?
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18.03.2021 14:16 Відповісти
Вітаю вас білоруси, буде те що на Донбасі.
Згадаєте мої слова після того як приберуть Лукашенка.
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18.03.2021 12:54 Відповісти
Лукашенко, как бы странно не звучало, не является определяющим фактором дальнейшей судьбы Беларуси. Есть целый ряд возможных сценариев. Если в ближайшие годы посыплется путинский режим, Беларусь вполне может обойтись без большой крови. Но пока живо х,ло, плохие сценарии конечно же наиболее вероятны.
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18.03.2021 13:17 Відповісти
У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі - Цензор.НЕТ 5570
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18.03.2021 12:55 Відповісти
Олейник это? Старый рыг?
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18.03.2021 13:54 Відповісти
Якось "ПОХ..", ще з того року... Після того, як нам було чітко сказано, що "у белорусав "свая дарога", і "мы не "майданутыя"... Чого українці повинні переживать за сусідку, яка бореться не за те, щоб стать вільною та незалежною, а за те, щоб їй, за "горизонтальні послуги", "трахальщик" платив більше?...
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18.03.2021 13:08 Відповісти
+++
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18.03.2021 13:17 Відповісти
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
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18.03.2021 14:04 Відповісти
Чисто бабська логіка.То вона закликає вводити санкціі проти Білорусі,то бідкається,що там закриваються бізнеси і падають зарплати.Дуже зручний опонент для бацьки...
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Вангую, наступню пропозицією від "національного лідера" буде - "давайтє уже прізнаєм, что нє такой он уже і плахой, етат Лукашенка". Отак зливаються протести під управлінням кишенькових опозиціонерів.
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18.03.2021 13:16 Відповісти
Лукашенковская диктатура это тот случай, когда протесты это уже совершенно малоэффективный инструмент. Там нужно было начинать сразу с вооружённого сопротивления. Но с таким соседом и этот инструмент не гарантировал успех. Так что всё закономерно. Бухтеть на кухнях сейчас пожалуй самая разумная стратегия поведения для белорусов. Их эволюция развития гражданского общества застыла где-то на 1991 году. И только сейчас снова начала подавать признаки жизни.
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18.03.2021 13:29 Відповісти
Гайд как закопать себя за один видосик
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18.03.2021 13:32 Відповісти
болотную фею опять понесло.
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18.03.2021 13:34 Відповісти
сперва нужно провести голосование нужно ли это голосование за переговоры с властями
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18.03.2021 14:04 Відповісти
неплохо прокачала внешность на деньги Сороса
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18.03.2021 14:04 Відповісти
Чем би дітя не тешилась ліш би не заберемініла
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18.03.2021 14:25 Відповісти
Собрались как-то Кличко, Яценюк и Тягнибок с Януковичем поговорить....
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18.03.2021 14:26 Відповісти
Ну допустим...Представьте,що у вас больной зуб.Зубная боль выбила вас из привычного ритма жизни.Сна нет.Нервозность.Голодный,бо не можешь покушать т.п.расстойства связанные с зубной болью.И вот вы в таком состоянии приходите в поликлинику,где вас встречает стоматолог Тихановская и начинает вас просить решить проблему вашей зубной боли путём уговоров и переговоров с ним.Ясно,що такие методы предложенные Тихановской мягко говоря из области шарлатанства.
Не понятно зачем Тихановской доводить зубную боль до абцесса,вместо того,щоб сразу его вырвать
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18.03.2021 14:47 Відповісти
Если в вашей басне больным зубом является Лукашенко, то, боюсь, стоматолог Тихановская не поможет.
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Я пытался сказать,не о том,що поможет.Я пытался сказать,що вместо удаления,она предлагает уговоры разного рода заклинания из обоймы ворожек.Этим самым,она как бы не решает проблему,а наоборот усугубляет.И в конце вопрос,"Зачем она это делает"?Зачем призывать сябров к уговорам того,кто на уговоры не поддаётся?Она же предлогает ждать,пока зуб сам не выпадет в надежде,що не будет осложнений.Но по логике без осложнений больной зуб сам не выпадет
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19.03.2021 14:15 Відповісти
Картофельного фюрера можно только вынести, ибо сам он не уйдёт. И над этим "голосованием о переговорах" он только поржёт.
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18.03.2021 15:02 Відповісти
Видно что хорошо устроилась котлетница.
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18.03.2021 15:22 Відповісти
З якого переляку ця дама видала, що вона є "лідером, вибраним білоруським народом"?
І з яких закутків хворого мізку Ціханоускай вийшло, що Лукашенко є "людина, що програла вибори"?
Лукашенко виграв вибори з подавляючою перевагою. Білоруси подавляючою більшістю підтримували і підтримують Лукашенка і йому для перемоги геть не потрібні були жодні фальсифікації. Поки що так. Щоб виграти вибори потрібна організована опозиція, опозиційна преса і ЗМІ, тривала наполеглива робота з народом, фінансування, підтримка ззовні і зсередини. Ця "картонна дурілка" (Лукашенко абсолютно вірно і влучно дав їй визначення...) хотіла нахаляву "замутити" державний переворот, не маючи для цього ні сил, ні засобів, ні мізків? Вона не може, бодай, зліпити два слова...
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18.03.2021 15:31 Відповісти
"апазиция". Сидит теплой пелоткой за бугром и вякает. А людей между тем кошмарят. ЭЄто не Жанна дАрк. Это так - заработать себе политическое будущее. В Украине ящур тоже так прошел
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18.03.2021 16:37 Відповісти
Духа нет у них быть свободными.
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18.03.2021 18:04 Відповісти
Тысячи активных людей покалечены и посажены, а европейской изгнанице с жиру захотелось переговоров. Совсем скучно стало приживалке.
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18.03.2021 18:22 Відповісти
белорусы в стойле, тихановская-проект кремля сделала для этого максимум. О чем говорить?? Если белорусов ЭТО устраивает - туда им и дорога.
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18.03.2021 18:48 Відповісти
Говорящая по русски белорусская кастрюля, это не о чём..
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18.03.2021 20:41 Відповісти
Тупая курица или агент фсб-время покажет
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18.03.2021 22:21 Відповісти
может Тихановская еще публичным вакцинированием от коронки будет с Тараканом бороться ?
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18.03.2021 23:08 Відповісти
 
 