У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі. ВIДЕО
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні.
"Я, Світлана Тіхановська, лідерка, обрана білоруським народом, оголошую про початок загальнонаціонального голосування. Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити її ми можемо мирним шляхом - через переговори за міжнародним посередництвом. Ми запускаємо це голосування не замість вуличних протестів, ми робимо це разом з вуличними протестами", - йдеться в повідомленні.
За словами Тіхановської, переговори допоможуть вирішити кризу в країні, причина якої в тому, що "владу утримує чоловік, який програв вибори".
"Він відмовився йти з посади, плюнувши в обличчя мільйонам білорусів. Він намагається керувати країною за допомогою насильства і репресій, хоча навіть це не змусило нас йому підкоритися. І тепер у нас закривають бізнеси, ціни ростуть, а пенсії і зарплати падають. З Білорусі йдуть інвестори і торгові партнери. А головне - в країні ніхто не почувається безпечно. У своїх будинках люди здригаються, коли чують шум за дверима. І бояться виклику до начальства, бо щоразу чекають, що їм не продовжать контракт", - заявила Тіхановська.
Вона підкреслила, що білоруси обирають не зброю, а ненасильницький протест і чесний голос.
"І чим більше голосів, тим голосніше для всього світу звучить вимога вирішити кризу мирно і без нових жертв. Адже голос за переговори - це голос за порятунок сотень в'язнів, які страждають у в'язниці за свою думку. Це крок до держави, де поважають людей і їхні погляди. Де справедливі зарплати і ціни. І що дуже важливо - це конкретний сигнал для міжнародних партнерів - до дії", - вважає Тіхановська.
Голосування запускається, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення", а не затягувати кризу до повної катастрофи. Такі люди, за словами Тіхановської, є.
Переговори будуть являти собою серію зустрічей на різних рівнях. Переговорні групи різних сторін зможуть виробити рішення, як вивести країну з кризи - не допустивши нових жертв і не укладаючи таємні угод.
"Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальну ситуацію в Білорусі і заручилася підтримкою, збирала потужну, професійну команду. Всі вони на нашому боці. І настав час скористатися цією допомогою. Ваші голоси допоможуть нам домогтися рішучих кроків з боку міжнародних структур - ОБСЄ і ООН. Вони готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори", - вважає Тіхановська.
Щоб проголосувати, необхідно встановити чат-бот платформи "Голос" або відразу проголосувати, якщо він вже встановлений. Голосування буде анонімним і безпечним. Вона просить проголосувати за початок переговорів, а також залучити своїх родичів, друзів і знайомих.
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не треба форсувати
И я так понимаю переговоры будут идти исключительно за тарелькой драников???!!! Ну а как по другому?
тільки в мене враження що вона з Лукою працює в одному фсбешному проекті?
її роль - поступово збивати хвилю протесту
Згадаєте мої слова після того як приберуть Лукашенка.
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Не понятно зачем Тихановской доводить зубную боль до абцесса,вместо того,щоб сразу его вырвать
І з яких закутків хворого мізку Ціханоускай вийшло, що Лукашенко є "людина, що програла вибори"?
Лукашенко виграв вибори з подавляючою перевагою. Білоруси подавляючою більшістю підтримували і підтримують Лукашенка і йому для перемоги геть не потрібні були жодні фальсифікації. Поки що так. Щоб виграти вибори потрібна організована опозиція, опозиційна преса і ЗМІ, тривала наполеглива робота з народом, фінансування, підтримка ззовні і зсередини. Ця "картонна дурілка" (Лукашенко абсолютно вірно і влучно дав їй визначення...) хотіла нахаляву "замутити" державний переворот, не маючи для цього ні сил, ні засобів, ні мізків? Вона не може, бодай, зліпити два слова...