"Та ти вже весь забрьохався, п#здець!", - водій, який скоїв ДТП, був настільки п'яний, що не зміг встати на ноги і ліг спати на асфальті. ВIДЕО
П'яний водій у Києві в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Увага! Ненормативна лексика!
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua"
ДТП сталася на Проспекті Правди. Водій KIA виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований Hyundai.
Винуватець аварії серйозних травм не зазнав, але був настільки п'яним, що не міг самостійно встати на ноги. Після багаторазових спроб піднятися, він ліг спати на асфальті.
Топ коментарі
+24 Zemych
показати весь коментар18.03.2021 14:11
+18 Michal Woronowsky
показати весь коментар18.03.2021 14:08
+14 Король Літр
показати весь коментар18.03.2021 14:13
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Спрашивает у меня-вы не употребляли?нет,конечно,говорю...
-А ну дыхните.Дышу...
Что то есть,,,в трубку дыхните
Ну я уверенная,что ничего нет и быть не может...дышу.Прибор показывает присутствие алкоголя(не помню сколько промилле)
Я им твердо сказала,что сейчас поеду и сдам кровь на анализ,никакого алкоголя нет,Позвонил муж и припугнул их хорошо.Тему закрыли.
Ребята с Боярки,любят разводить водителей,не раз слышала.
А вот таких пьяниц-не видят.