"Та ти вже весь забрьохався, п#здець!", - водій, який скоїв ДТП, був настільки п'яний, що не зміг встати на ноги і ліг спати на асфальті. ВIДЕО

П'яний водій у Києві в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua"

ДТП сталася на Проспекті Правди. Водій KIA виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований Hyundai.

Винуватець аварії серйозних травм не зазнав, але був настільки п'яним, що не міг самостійно встати на ноги. Після багаторазових спроб піднятися, він ліг спати на асфальті.

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