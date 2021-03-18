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Новини Відео ДТП
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"Та ти вже весь забрьохався, п#здець!", - водій, який скоїв ДТП, був настільки п'яний, що не зміг встати на ноги і ліг спати на асфальті. ВIДЕО

П'яний водій у Києві в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua"

ДТП сталася на Проспекті Правди. Водій KIA виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований Hyundai.

Винуватець аварії серйозних травм не зазнав, але був настільки п'яним, що не міг самостійно встати на ноги. Після багаторазових спроб піднятися, він ліг спати на асфальті.

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Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466)


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Топ коментарі
+24
мусора права не выдают, они их продают.
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18.03.2021 14:11
+18
Так буде доти, доки права видаватимуть тваринам.
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18.03.2021 14:08
+14
Да, таким только в рашу.
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18.03.2021 14:13
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Осенью зацепили мне бампер.Приехала полиция,составляем протокол.
Спрашивает у меня-вы не употребляли?нет,конечно,говорю...
-А ну дыхните.Дышу...
Что то есть,,,в трубку дыхните
Ну я уверенная,что ничего нет и быть не может...дышу.Прибор показывает присутствие алкоголя(не помню сколько промилле)
Я им твердо сказала,что сейчас поеду и сдам кровь на анализ,никакого алкоголя нет,Позвонил муж и припугнул их хорошо.Тему закрыли.
Ребята с Боярки,любят разводить водителей,не раз слышала.
А вот таких пьяниц-не видят.
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18.03.2021 21:16 Відповісти
Под лед эту скотину, пока Днепр еще стоит...
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19.03.2021 09:22 Відповісти
вот это он нарезался !
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19.03.2021 09:24 Відповісти
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