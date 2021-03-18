Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО

Кожен водій мережі Uber разом із повідомленнями про те, де йому забирати клієнта і куди його везти, в разі перевищення швидкості буде автоматичного отримувати попередження про факт перевищення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна стала другою у світі країною після США, де водії таксі компанії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про порушення швидкісного режиму.

Це стало можливим завдяки плідній співпраці між МВС та регіональним директором Uber по країнам Центральної та Східної Європи Георгієм Соколянським.

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Привід для нашого з Георгієм знайомства був, на жаль, трагічним.

Один із водіїв, який користувався брендом компанії Uber, восени минулого року перевищив швидкість, втратив керування та скоїв наїзд на двох жінок, які померли на місці.

Я зі свого боку запропонував Георгію зробити сервіс контролю швидкості як додаток до програмного забезпечення Uber для того, щоб запобігати у майбутньому таким страшним трагедіям.

В стислі строки такий сервіс був розроблений і цього тижня почав працювати в Україні.

Кожен водій мережі Uber разом з повідомленнями про те, де йому забирати клієнта та куди його везти, у разі перевищеного ліміту швидкості буде автоматичного отримувати попередження про факт перевищення.

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Отже, водій таксі зможе краще дотримуватися правил дорожнього руху, знаючи, що в компанії ведеться статистика кількості його порушень, що може призвести до зниження його рейтингу.

А значить, він стане рідше порушувати швидкісний режим, що з урахуванням величезної кількості водіїв таксі призведе до підвищення безпеки на дорогах України

До речі, Україна стала другою в світі країною після Сполучених Штатів Америки, де працює сервіс добровільного контролю швидкості в мережі компанії Uber. А наша співпраця з цього приводу стала поштовхом для розповсюдження цього досвіду на всі країни Європи.

Закликаю всі інші мережеві компанії, які надають послуги таксі, наслідувати приклад Uber та ввести аналогічні сервіси контролю швидкості до складу свого програмного забезпечення. Безпека на дорогах України залежить від кожного з нас!" - розповів Геращенко.





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