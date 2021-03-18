УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 034 19

Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО

Кожен водій мережі Uber разом із повідомленнями про те, де йому забирати клієнта і куди його везти, в разі перевищення швидкості буде автоматичного отримувати попередження про факт перевищення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна стала другою у світі країною після США, де водії таксі компанії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про порушення швидкісного режиму.

Це стало можливим завдяки плідній співпраці між МВС та регіональним директором Uber по країнам Центральної та Східної Європи Георгієм Соколянським.

Також читайте: Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС

Привід для нашого з Георгієм знайомства був, на жаль, трагічним.

Один із водіїв, який користувався брендом компанії Uber, восени минулого року перевищив швидкість, втратив керування та скоїв наїзд на двох жінок, які померли на місці.

Я зі свого боку запропонував Георгію зробити сервіс контролю швидкості як додаток до програмного забезпечення Uber для того, щоб запобігати у майбутньому таким страшним трагедіям.

В стислі строки такий сервіс був розроблений і цього тижня почав працювати в Україні.

Кожен водій мережі Uber разом з повідомленнями про те, де йому забирати клієнта та куди його везти, у разі перевищеного ліміту швидкості буде автоматичного отримувати попередження про факт перевищення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таксист компанії Uber висадив пасажирку через прохання надягти маску: "Не хочу з вами сперечатися і псувати свій вечір". ВIДЕО

Отже, водій таксі зможе краще дотримуватися правил дорожнього руху, знаючи, що в компанії ведеться статистика кількості його порушень, що може призвести до зниження його рейтингу.

А значить, він стане рідше порушувати швидкісний режим, що з урахуванням величезної кількості водіїв таксі призведе до підвищення безпеки на дорогах України

До речі, Україна стала другою в світі країною після Сполучених Штатів Америки, де працює сервіс добровільного контролю швидкості в мережі компанії Uber. А наша співпраця з цього приводу стала поштовхом для розповсюдження цього досвіду на всі країни Європи.

Закликаю всі інші мережеві компанії, які надають послуги таксі, наслідувати приклад Uber та ввести аналогічні сервіси контролю швидкості до складу свого програмного забезпечення. Безпека на дорогах України залежить від кожного з нас!" - розповів Геращенко.

Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко 01

Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко 02
Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко 03
.

Автор: 

МВС (3501) ПДР (476) швидкість (120) таксі (355) Геращенко Антон (935) uber (260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Тот самый случай, когда всякой мелочью, которая никому абсолютно не нужна, забалтываешь свою полную несостоятельность в борьбе с организованной преступностью
показати весь коментар
18.03.2021 16:10
+2
Ой какой прогресс,а когда на запястьях наших казнокрадов будут автоматически застёгиваться наручники,от полицаев мы этого никогда не дождемся.
показати весь коментар
18.03.2021 16:07
+2
Очередная громкая "победа"?
показати весь коментар
18.03.2021 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Догоним и перегоним...(с)🙂
показати весь коментар
18.03.2021 16:06 Відповісти
Круто . "Uber" повысит цены .
показати весь коментар
18.03.2021 16:07 Відповісти
Ой какой прогресс,а когда на запястьях наших казнокрадов будут автоматически застёгиваться наручники,от полицаев мы этого никогда не дождемся.
показати весь коментар
18.03.2021 16:07 Відповісти
Ды вы что ироды творите!!!? Руки выворачиваете!!! Где вы видели Ланос, который по городу ездит 50 км/ч, тем более который работает в такси??? Там люди работают 24 часа в сутки что бы бабла нарубить а вы хотите их заставить скоростной режим соблюдать!
показати весь коментар
18.03.2021 16:07 Відповісти
Тот самый случай, когда всякой мелочью, которая никому абсолютно не нужна, забалтываешь свою полную несостоятельность в борьбе с организованной преступностью
показати весь коментар
18.03.2021 16:10 Відповісти
Очередная громкая "победа"?
показати весь коментар
18.03.2021 16:13 Відповісти
Эту лавочку гораздо разумнее вообще прикрыть. Таксист это профессия, связанная с ответственностью за других людей. А значит требует квалификации и контроля за качеством сервиса. Не знаю как в США, но в Украине Убер это пристанище для представителей самых нездоровых социальных слоёв. От наркоманов и уголовников до психически не здоровых людей или просто подростков с трёхмесячным водительским стажем. Контроль за подбором персонала отсутствует в принципе.
показати весь коментар
18.03.2021 16:32 Відповісти
Подросткам с трехмесячным стажем не откроют аккаунт,т.к. для этого требуеться водительский стаж не менее 3х лет
18+3 -это не раньше 21года.
показати весь коментар
18.03.2021 21:00 Відповісти
Кто и как может проверить этот стаж?
показати весь коментар
18.03.2021 21:43 Відповісти
Отсылаються сканы документов,в том числе и водительских прав.
И справка о несудимости
показати весь коментар
19.03.2021 19:42 Відповісти
Это полная чушь! Либо не владеешь информацией, либо откровенно дезинформируешь! Может центральный офис в солнечном Сан-Франциско и выписал подобный перечень условий, но в Украине они совершенно не соблюдаются. У нас с Убер работают сотни автопарков, принадлежащих каким-то мутным, иногда полукриминальным дельцам. Они готовы брать на работу хоть привокзальных бомжей. Доступны тонны рекламных объявлений. Можно одним звонком опровергнуть весь твой бред. Для получения работы в таком автопарке на их машине нужно ТОЛЬКО(!) водительское удостоверение и возраст от 19 лет. А если на своем авто, то на возраст вообще никто не смотрит.
Некоторое время вынужден был активно пользоваться такси, купился на пиар и дешевизну Убер. Сделал около 40-а поездок и просто офигел. Абсолютное большинство водителей совершенно не знают город и едут уткнувшись носом в навигатор. У многих сами водительские навыки хромают. Попадались смуглые гастарбайтеры, не говорящие ни на русском, ни на английском. Были и хамы, и вонючие оборванцы и ханурики с вчерашним перегаром... Про состояние и гигиену большинства автомобилей- отдельная тема. Так что втирай свою дичь кому нибудь другому. Если от этого легче, то скажу, что и Болт примерно такое же гуано.)) В Уклоне чуточку получше, но тоже не фонтан. Закрывать нужно все эти шараги! Перевозить людей должны профессиональные водители.
показати весь коментар
20.03.2021 08:29 Відповісти
Я сама работаю в Убер,и знаю,что говорю.
Достаточно закачать программу Убер драйв для водителей,и убедиться,какой перечень документов необходим.Программа блокирует аккаунт при просрочке даже страховки.
А разговаривать в своей хамской манере будешь с теми перечисленными водилами с перегаром,и тыкать,как быдло.Недалеко от них ушел....

Тут нормальные люди общаються на площадке,если не в курсе.Тут не подворотня.
показати весь коментар
20.03.2021 14:42 Відповісти
А когда мы станем второй страной в мире по уровню доходов, по высокому уровню жизни? А Геращенко? По штрафам (авто или в бизнесе ) мы впереди планеты всей. Дебилы.
показати весь коментар
18.03.2021 17:31 Відповісти
когда мвд перестанет заниматься хернёй?
показати весь коментар
18.03.2021 18:15 Відповісти
Віртальотьі мвд аснастіть снастямі.
показати весь коментар
18.03.2021 18:23 Відповісти
А то что сутки через сутки работают то фигня?
показати весь коментар
18.03.2021 19:08 Відповісти
Это победа...
показати весь коментар
18.03.2021 23:06 Відповісти
вот теперь заживем!
показати весь коментар
19.03.2021 10:40 Відповісти
 
 