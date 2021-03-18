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В Одесі побили ветерана Кучинського: "припаркувався на місці начальника охоронної фірми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Євген Кучинський працює в DHL. Він по роботі приїхав в офіс на околиці міста, залишив машину на стоянці, а коли повернувся - виявив порізані шини і чоловіків у чорній уніформі.

Побиття сталося напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская". Відео того, що сталося, потрапило в інтернет - на кадрах видно, як Кучинський то лежить, то намагається сісти на землі, поруч із ним - кілька чоловіків в уніформі охоронної фірми. Один чоловік, без форми, б'є ветерана.

За словами дружини Євгена Лариси, молодчики в чорному заявили її чоловікові, що він припаркувався в недозволеному місці - на території їхньої охоронної фірми "Титан Сек'юріті". Лариса каже, що охоронці були озброєні. Євген встиг витягнути балончик з перцевим газом, щоб захиститися від нападників, але застосувати його не зміг.

В Одесі побили ветерана Кучинського: припаркувався на місці начальника охоронної фірми 01В Одесі побили ветерана Кучинського: припаркувався на місці начальника охоронної фірми 02

"Зараз ми в обласній лікарні. У Жені перелом носа, закрита черепно-мозкова травма, забита грудна клітка. Він не може нормально відкрити рот - пошкоджено щелепу. Зараз чекаємо стоматолога і травматолога", - розповіла вона журналістам.

В Одесі побили ветерана Кучинського: припаркувався на місці начальника охоронної фірми 03В Одесі побили ветерана Кучинського: припаркувався на місці начальника охоронної фірми 04

Керівник фірми "Титан Сек'юріті Лтд" Нарек Кіракосян стверджує, що п'ятеро його співробітників "розбороняли бійку", що виникла між Кучинським і іншим чоловіком, якого він нібито підрізав на своєму автомобілі і не дав припаркуватися в цьому місці.

"Мої співробітники не винні, ми не давали їм зчепитися, а "листоноша" почав бризкати в моїх людей з балончика", - заявив Кіракосян.

У Національній поліції повідомили, що спочатку відкрили за фактом побиття Кучинського кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - нанесення легких тілесних ушкоджень, пізніше перекваліфікували на ст. 296 (хуліганство). Зараз правоохоронці встановлюють осіб тих, що били.

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Наступного після побиття дня до офісу "Титан Сек'юріті Лтд" прийшли близько 150 ветеранів і патріотів. Вони вимагали від "Титана" вибачитися за побиття та оплатити лікування і моральні збитки Євгену Кучинському і його сім'ї. Офіс був закритий, до ветеранів вийшла секретарка. Пізніше їх пустили всередину, але поговорити з керівником фірми їм так і не вдалося. Завтра ветерани збираються повторити візит.

Поки вони були всередині будівлі, хтось облив автомобілі "Титан Сек'юріті" фарбою і проколов колеса.

В Одесі побили ветерана Кучинського: припаркувався на місці начальника охоронної фірми 05

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Автор: 

ветерани (1069) побиття (935) Одеса (5458) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+94
Це не охоронці - це бандити, бидло, гопніки, покидьки
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18.03.2021 23:11
+72
Жаль что рядом не оказалось такого как Стерненко...
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18.03.2021 23:09
+67
нахер извинения.. порвать эту суку и дело с концом, в придачу вместе с остальными "деловыми" охранниками, хозяева жизни епаные .. пилять трэшь за место избить человека.. таким макаром скоро и ходить нельзя будет по улице..
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18.03.2021 23:19
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Да кто ж его посадит? Чурки у нас, как коровы в Индии...
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19.03.2021 12:59 Відповісти
А люди проходят мимо!!!! Фу !!!!! мерзость!!! И мимо вас так пройдут!!!
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19.03.2021 11:56 Відповісти
А вот если бы нашелся кто-то из прохожих с разрешенным пистолетом, то предупредительный выстрел и вежливая просьба всем присутствующим прилечь на землю и подождать приезда полиции. Возможный вариант ?
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19.03.2021 12:15 Відповісти
Ара , ти ссикло та ***** ! Ветерани спалять твій шалман .
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19.03.2021 12:00 Відповісти
Тварь бъет нашего Героя сидящего на земле!
Простим???? Нас эти твари вмажут в землю!!
Героям Слава!
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19.03.2021 12:06 Відповісти
Покидьки, мають відповісти
А шо то за клоун із написом ГБР на куртці, який не зупинив нападника, а тільки водичку в змозі піднести ??
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19.03.2021 12:15 Відповісти
а это будущий свидетель того, как пятеро утырков "разнимали драку"
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19.03.2021 12:51 Відповісти
Кожному, хто там стояв - повідривати червиві яєла.
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19.03.2021 12:22 Відповісти
черножепые ублюдки !
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19.03.2021 12:55 Відповісти
галустянки толстожопки беременные таракашки
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19.03.2021 12:59 Відповісти
шоладнды полные ватофекалий
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19.03.2021 12:59 Відповісти
Найти гандонов и выбить зубы, а машины сжечь к чертям. Совсем берега попутали мрази
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19.03.2021 14:21 Відповісти
ЦЕ ВАГНЕРІВЦІ ЧИ СЕПАРИ ПІД ПРИКРИТЯМ ОДЕСЬКОЇ ВЛАДИ І СУДІВ, І КЛАЛИ ВОНИИ НА УКРАЇНЦІВ ПРИ ЦІЙ ВЛАДІ, СТЕРНЕНКА ПОСАДИЛИ, ЩОБ НЕ БУЛО СПРОТИВУ БАНДАМ ОДЕСИ.
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19.03.2021 22:16 Відповісти
прокацаплена мразота
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19.03.2021 14:33 Відповісти
Hhttps://www.google.com/search?rlz=1C1AVFA_enUA828UA829&q=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D1%83+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWtZOEtbzvAhUqx4UKHbwtAgYQkeECKAB6BAgBEDU е прощайте им выгоните или закройте эту шарашкину контору!
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19.03.2021 15:02 Відповісти
отбайрактарить ар по полной програме
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19.03.2021 16:12 Відповісти
я против национальной розни, но, если эти люди не уважают наших ветеранов, я не вижу причин, по которым они могут остаться в нашей стране и чем-то тут заниматься...
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19.03.2021 17:26 Відповісти
Этих черножопых тварей, надо ставить на место..
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19.03.2021 17:58 Відповісти
Какие извинения, сжечь нахер фирму вместе с машинами.
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19.03.2021 18:12 Відповісти
Тут должна быть адекватная реакция - покалечить тех уродов которые избивали ветерана, а чурку выгнать из страны, иначе если все это отдать на рассмотрение мусорам, то никто наказан не будет.
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19.03.2021 18:24 Відповісти
панове, прошу звернути увагу на рашистську сволоту, якiй сподобалась ця новина...
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19.03.2021 19:49 Відповісти
пiдоросян и секьюрiтi повиннi натягнути себе на пляшку , а пiсля цього на гiлляку. Люди, робить шось, щоб така бидлота вiдповiдала за скоэне , якщо влада нiяка.
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19.03.2021 21:00 Відповісти
Это армянское чучело Нарек Киракосян депортировать на историческую родину. Пускай Карабах охраняет или что там от него осталось.
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19.03.2021 22:42 Відповісти
армяшки смелые пока их больше, а как 150 ветеранов пришли на разборку - сразу в нору забился, заныкался за юбкой секретарши
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20.03.2021 01:38 Відповісти
Как жаль, что в Украине украинца, ветерана, может унизить и избить эта шваль, которая волает на весь мир, как они любят родную Армению, но никто из них там жить не желает, все живут там, где сытнее. Но, при этом, там, где живут - везде срут, воруют, обманывают, отбирают чужое. Да, еще и поголовно топят за рашку... Гнать из Одессы сраной метлой! В Армении хорошо. Там горы... И армяне...
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20.03.2021 01:59 Відповісти
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