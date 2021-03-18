В Одесі побили ветерана Кучинського: "припаркувався на місці начальника охоронної фірми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Євген Кучинський працює в DHL. Він по роботі приїхав в офіс на околиці міста, залишив машину на стоянці, а коли повернувся - виявив порізані шини і чоловіків у чорній уніформі.

Побиття сталося напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская". Відео того, що сталося, потрапило в інтернет - на кадрах видно, як Кучинський то лежить, то намагається сісти на землі, поруч із ним - кілька чоловіків в уніформі охоронної фірми. Один чоловік, без форми, б'є ветерана.

За словами дружини Євгена Лариси, молодчики в чорному заявили її чоловікові, що він припаркувався в недозволеному місці - на території їхньої охоронної фірми "Титан Сек'юріті". Лариса каже, що охоронці були озброєні. Євген встиг витягнути балончик з перцевим газом, щоб захиститися від нападників, але застосувати його не зміг.

"Зараз ми в обласній лікарні. У Жені перелом носа, закрита черепно-мозкова травма, забита грудна клітка. Він не може нормально відкрити рот - пошкоджено щелепу. Зараз чекаємо стоматолога і травматолога", - розповіла вона журналістам.

Керівник фірми "Титан Сек'юріті Лтд" Нарек Кіракосян стверджує, що п'ятеро його співробітників "розбороняли бійку", що виникла між Кучинським і іншим чоловіком, якого він нібито підрізав на своєму автомобілі і не дав припаркуватися в цьому місці.

"Мої співробітники не винні, ми не давали їм зчепитися, а "листоноша" почав бризкати в моїх людей з балончика", - заявив Кіракосян.

У Національній поліції повідомили, що спочатку відкрили за фактом побиття Кучинського кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - нанесення легких тілесних ушкоджень, пізніше перекваліфікували на ст. 296 (хуліганство). Зараз правоохоронці встановлюють осіб тих, що били.

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Наступного після побиття дня до офісу "Титан Сек'юріті Лтд" прийшли близько 150 ветеранів і патріотів. Вони вимагали від "Титана" вибачитися за побиття та оплатити лікування і моральні збитки Євгену Кучинському і його сім'ї. Офіс був закритий, до ветеранів вийшла секретарка. Пізніше їх пустили всередину, але поговорити з керівником фірми їм так і не вдалося. Завтра ветерани збираються повторити візит.

Поки вони були всередині будівлі, хтось облив автомобілі "Титан Сек'юріті" фарбою і проколов колеса.

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