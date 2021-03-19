Відділяйте зерна від плевел, - Степанов про кампанію з дискредитації вакцини CoviShield в Україні. ВIДЕО

Вакцина проти коронавірусу Oxford / AstraZeneca (CoviShield), яка використовується в Україні, є сертифікованою та абсолютно безпечною.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що після прибуття вакцини в Україну почалася активна кампанія з дискредитації самого препарату, а також МОЗ. За його словами, до цього процесу причетні і деякі політики.

"Я звертаюся до українців. Відділяйте зерна від плевел. У нас є достатньо інформаційних ресурсів, де можна знайти найбільш об'єктивну інформацію про сам препарат та процес вакцинації. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію від розвінчування міфів щодо вакцинації до можливості записатися в чергу на вакцинацію", - уточнив Степанов.

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Він дорікнув українським політикам за їхні висловлювання про те, що нібито Міністерство охорони здоров'я закупило найдешевшу вакцину від коронавірусу.

"Вони не забрали свої слова навіть після того, як цю саму вакцину на тому ж підприємстві замовила, наприклад Велика Британія і Канада", - додав Степанов.

Крім цього, Степанов закликав не політизувати процес вакцинації в Україні.