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Відділяйте зерна від плевел, - Степанов про кампанію з дискредитації вакцини CoviShield в Україні. ВIДЕО

Вакцина проти коронавірусу Oxford / AstraZeneca (CoviShield), яка використовується в Україні, є сертифікованою та абсолютно безпечною.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що після прибуття вакцини в Україну почалася активна кампанія з дискредитації самого препарату, а також МОЗ. За його словами, до цього процесу причетні і деякі політики.

"Я звертаюся до українців. Відділяйте зерна від плевел. У нас є достатньо інформаційних ресурсів, де можна знайти найбільш об'єктивну інформацію про сам препарат та процес вакцинації. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію від розвінчування міфів щодо вакцинації до можливості записатися в чергу на вакцинацію", - уточнив Степанов.

Читайте: За повільний темп COVID-вакцинації в Україні відповідальність несе місцева влада: МОЗ забезпечив усе необхідне, - Степанов

Він дорікнув українським політикам за їхні висловлювання про те, що нібито Міністерство охорони здоров'я закупило найдешевшу вакцину від коронавірусу.

"Вони не забрали свої слова навіть після того, як цю саму вакцину на тому ж підприємстві замовила, наприклад Велика Британія і Канада", - додав Степанов.

Крім цього, Степанов закликав не політизувати процес вакцинації в Україні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Отделяйте зерна от плевел. Ну хорошо, давайте отдетять, это предельно просто. Ковишит - плевелы. А зерен у нас и не было. Не удостоил ты нас, степанов, зернами. Все зерна раскупили в то время, пока ты с курвой рыговской Райкой Богатыревой схемы мутил.
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19.03.2021 10:42
+8
Зелень вже дискредитувала все і вся.
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19.03.2021 10:41
+6
Які мудрі слова! Це так Стєпашку навчила відмазуватися фірма-прокладка "Божа благодать"?
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19.03.2021 10:43
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Зелень вже дискредитувала все і вся.
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19.03.2021 10:41 Відповісти
Отделяйте зерна от плевел. Ну хорошо, давайте отдетять, это предельно просто. Ковишит - плевелы. А зерен у нас и не было. Не удостоил ты нас, степанов, зернами. Все зерна раскупили в то время, пока ты с курвой рыговской Райкой Богатыревой схемы мутил.
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19.03.2021 10:42 Відповісти
В цій аудиторії є тільки фахівці з відділення плев від плевел. Зернал - табу!
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19.03.2021 11:03 Відповісти
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19.03.2021 11:04 Відповісти
степанов даже в вр бредит...
канада заукпила астразанеку.. а не ковишилд))
но для степанова айфон 11 и китайская подделка "типа айфона 15" - одно и то же))
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19.03.2021 12:04 Відповісти
Яка ще дискримінація, ідіоте??? Не можна ніде найти вакцину. Навіть лікарям не видають.
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19.03.2021 10:43 Відповісти
Як записатись до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 - Міністерство Охорони Здоров'я України

https://moz.gov.ua/article/immunization/jak-zapisatis-do-spisku-ochikuvannja-na-vakcinaciju-proti-covid-19
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19.03.2021 11:31 Відповісти
) Ти вже отримав вакцину? По списку))))
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19.03.2021 13:09 Відповісти
Це ж не твоя, а моя справа, московит нульовий.
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20.03.2021 22:43 Відповісти
Які мудрі слова! Це так Стєпашку навчила відмазуватися фірма-прокладка "Божа благодать"?
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19.03.2021 10:43 Відповісти
Верим только тебе полиграфыч
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19.03.2021 10:44 Відповісти
в армии военнослужащих принуждают к вакцинации. начальство угрожает тем. кто отказывается давать согласие на вакцинацию
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19.03.2021 10:44 Відповісти
Веруйте!
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19.03.2021 10:44 Відповісти
Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине

Ни хера себе заговорил. Может наш Стёпа и воду в вино превращать умеет?
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19.03.2021 10:46 Відповісти
Одним надувним госпіталем вилікує всю Україну
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19.03.2021 11:05 Відповісти
Он даже жижу из индийского нужника в вакцину превращать умеет.
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19.03.2021 11:09 Відповісти
Порошенко сказал что вакцина го*но. Наверно что-то знает.
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19.03.2021 10:53 Відповісти
Порох передав думку медиків. Якщо степашка не зміг медиків переконати в належній якості вакцини - то причому тут Порох?
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19.03.2021 11:14 Відповісти
треба відокремити деяку владу від кормушки
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19.03.2021 11:00 Відповісти
брехливе зебільне чмо степашка не хоче згадувати, що, власне, медики назвали CoviShield "Це гівно".
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19.03.2021 11:13 Відповісти
Перевірено: в полові зерна нема. Жрі.тє.
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19.03.2021 11:17 Відповісти
Как отделить одно от другого в с итуации, когда Степанов обещал одну вакцину, а привез другую?...
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19.03.2021 11:36 Відповісти
Мои мысли - мои скакуны...
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19.03.2021 11:59 Відповісти
Степанов не можна одночасно "молитись Богові та момоні".🙏😇
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19.03.2021 12:15 Відповісти
отделяйте пальто от куртки!
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19.03.2021 14:13 Відповісти
степашка, как там, тепло в куртке за 600К?)
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19.03.2021 14:39 Відповісти
ойойой, зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк.
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19.03.2021 15:16 Відповісти
Великобритания и Канада заказывает Ковишилд для своих БОМЖЕЙ, а не основной массы своих граждан ! Причем бомжей, я пишу без кавычек !
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19.03.2021 21:04 Відповісти
 
 