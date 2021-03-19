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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Посилювати карантин у Черкасах не будуть, ситуація повністю контрольована, - мер Бондаренко. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що ситуація з коронавірусом у місті повністю контрольована і запроваджувати додаткові обмеження не планується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко заявив під час відеозвернення у Facebook.

"На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб запроваджувати якісь обмежувальні заходи, немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. На сьогодні ситуація повністю контролюється. Якщо буде зміна кількості хворих, будуть певні обмежувальні заходи. Але ми будемо робити їх, виключно порадившись із нашими лікарями", - зазначив Бондаренко.

За словами мера, в Черкасах нині госпіталізовано 105 осіб з діагнозом COVID-19. У черкаському пологовому будинку 51 особа, першій міській лікарні - 17, а в третій міській лікарні - 34.

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Автор: 

карантин (18172) Черкаси (548) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Молодець мер. Всі ці напівміри нічого не дають в плані поліпшення епідеміологічної ситуації. Лише боляче лупить по малому та середньому бізнесу. Якщо карантин - то потрібно все закривати разом з транспортом на півроку. Але економіка не витримає. А в реаліях під час карантину своїм можна торгувати та працювати, а іншим - карантин.
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19.03.2021 13:25 Відповісти
Livsi Silver. Це падло, яке ти схвалюєш, реально, не може контролювати навіть свое сечовипускання. Ніхто йому не забороняє закрити майже все, але... З чого, чей представник народу (та його родичі) буде харчуватися, якщо закрити бізнес родичів та "потрібних людей". Хочеш перевірити теорію, що йому на всіх похер, лише б бізнес родини та "потрібних людей" не постраждав. Спробуй захворіти від ковід19 та попросити в нього допомогу (не можеш оплатити лікування). Ти навіть не уявляєш напрямку і місця куди тебе пошлють всі: лікарня, мерія, адміністрації, благодійні фонди. Ти, без грошей, нікому непотрібна людина, НУЛЬ. Від тебе навіть родичі відхрестяться, поки не здохнеш. А якщо щиро віриш, що мер Черкасс чесна людина, то мушу тебе розчарувати, - ти помиляєшся; а вилікувати тебе буде нікому, бо дебілів зараз не лікують. Підказка: прострели голову, колись, по любому, хтось приїде. Ну й нам буде легше, на одного дебіла менше.
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19.03.2021 14:05 Відповісти
 
 