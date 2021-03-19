Посилювати карантин у Черкасах не будуть, ситуація повністю контрольована, - мер Бондаренко. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що ситуація з коронавірусом у місті повністю контрольована і запроваджувати додаткові обмеження не планується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко заявив під час відеозвернення у Facebook.

"На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб запроваджувати якісь обмежувальні заходи, немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. На сьогодні ситуація повністю контролюється. Якщо буде зміна кількості хворих, будуть певні обмежувальні заходи. Але ми будемо робити їх, виключно порадившись із нашими лікарями", - зазначив Бондаренко.

За словами мера, в Черкасах нині госпіталізовано 105 осіб з діагнозом COVID-19. У черкаському пологовому будинку 51 особа, першій міській лікарні - 17, а в третій міській лікарні - 34.

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