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"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн". ВIДЕО

Сьогодні у ВР сталася словесна перепалка між депутатом Гео Леросом і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим через куртку міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лерос скористався своїм правом запитати Степанову і запитав про куртку за 620 тисяч, яку нібито купив міністр.

"Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Як, тепло в ній чи ні?" - сказав він.

Крім цього Лерос зазначив, що сам міністр уособлює ходячий фейк, однак звинувачує в поширенні фейків інших.

У свою чергу Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його питання. При цьому міністр закликав Лероса утриматися від поширення різних фейків, в тому числі що стосуються вакцин і боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".

Також читайте: Якщо не зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин, то Україні будуть недоступні деякі їхні види, - Степанов

Автор: 

ВР (14974) одяг (201) Степанов Максим (2196) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+99
Куртка за 625 ТИСЯЧ варта окремої розмови.
Зелені покидьки вже з жиру бісяться. Якщо вони не крадуть в держави, а нас, і всіх зебілів, то де вони беруть бабло на речі ? Це окрім будинків, квартир, машин, прикрас, сумочок, годинників, айфонів, відпочинку...тощо.
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19.03.2021 13:22
+59
Всього двадцать тисяч євро 😅
так цеж дрібничка для Степашки , після закупки вакцини в Індії !
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19.03.2021 13:29
+47
Купувати супер дорогі одежу і аксесуари признак жлобства.
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19.03.2021 13:26
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... скорее на дегенерата. Это врожденный генетический ущерб. Не лечится...
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20.03.2021 21:56 Відповісти
че, пойду куплю куртку за 2 тыщи
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20.03.2021 06:16 Відповісти
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 588
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20.03.2021 07:18 Відповісти
Этот цыган просто тролль.)
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20.03.2021 08:17 Відповісти
прям как ты )
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21.03.2021 12:47 Відповісти
лакированное жидовское быдло,и терпеливое черное быдло лижущее им сапоги,все шо нужно знать об Украине.
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20.03.2021 08:21 Відповісти
Это вам не какая-то куртка

https://ua24ua.net/korteg-rinata-ahmetova-kak-peredvigaetsya-po-kievu-i-oblasti-samiy-bogatiy-ukrainskiy-oligarh/ Кортеж Рината Ахметова. Как передвигается по Киеву и области самый богатый украинский олигарх
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20.03.2021 09:57 Відповісти
Цьому Степанову більше підходить прізвище типу: Степансон, Блюфштейн тощо.
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20.03.2021 10:01 Відповісти
Цікаво,якщо з самого степанова пошити куртку,вона в яку ціну стане?
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20.03.2021 11:32 Відповісти
Хозяйственники. Только за бюджетные деньги и могут жировать
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20.03.2021 11:44 Відповісти
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 7053"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 11
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20.03.2021 13:00 Відповісти
Скидки как раз подоспели вот и купил человек. Кто же не купит если 36% скидка
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20.03.2021 13:01 Відповісти
Степанов быдлою
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20.03.2021 16:32 Відповісти
"3,14...ец," - сказал отец. И дети положили ложки...
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20.03.2021 16:59 Відповісти
Оце "слуги" дають, навіть не соромляться показувати, що доять бюджет на своїх схемах. То де вже ті "борцуни" із баригами нацсуки, білецькі, гришіни семени і зіміни і лєщі з найомами?
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20.03.2021 19:06 Відповісти
А яка у нього зарплатня за місяць? Він вже подав е-декларацію - є у когось інфа щоб не гуглити?
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20.03.2021 20:52 Відповісти
моя машина и машина супруги вместе взятые по стоимости будут меньше, чем курточка государственного служащего. сюр какой-то.
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20.03.2021 22:20 Відповісти
Степанов, курточка не жмет? Тут у меня семья знакомых пенсионеров очень быстро "отыграли ковид", а тебе в курточке тепло?
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21.03.2021 02:13 Відповісти
А как там ЗЕ? Возмущен, наверное? Или такую же себе за счет бюджета подогнал?
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21.03.2021 02:14 Відповісти
Ну не ИВЛ йому ж купувать... Їх і носить невдобно.. І вопше непонятні штуки.
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21.03.2021 08:52 Відповісти
африка
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21.03.2021 09:39 Відповісти
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 6231
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21.03.2021 10:54 Відповісти
Лохотві барантіни і барановірус- а собі курточку за 600 тисяч) А ви лошва і дальше продовжуйте носити намордники і обсиратися зі страху .ви цього заслужили !
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21.03.2021 16:46 Відповісти
Пока будут курточки по 620 тыс. Будет жив ковид. Жлобство министра это хуже предательства.
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22.03.2021 05:43 Відповісти
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