"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн". ВIДЕО
Сьогодні у ВР сталася словесна перепалка між депутатом Гео Леросом і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим через куртку міністра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лерос скористався своїм правом запитати Степанову і запитав про куртку за 620 тисяч, яку нібито купив міністр.
"Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Як, тепло в ній чи ні?" - сказав він.
Крім цього Лерос зазначив, що сам міністр уособлює ходячий фейк, однак звинувачує в поширенні фейків інших.
У свою чергу Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його питання. При цьому міністр закликав Лероса утриматися від поширення різних фейків, в тому числі що стосуються вакцин і боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".
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