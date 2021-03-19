"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн". ВIДЕО

Сьогодні у ВР сталася словесна перепалка між депутатом Гео Леросом і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим через куртку міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лерос скористався своїм правом запитати Степанову і запитав про куртку за 620 тисяч, яку нібито купив міністр.

"Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Як, тепло в ній чи ні?" - сказав він.

Крім цього Лерос зазначив, що сам міністр уособлює ходячий фейк, однак звинувачує в поширенні фейків інших.

У свою чергу Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його питання. При цьому міністр закликав Лероса утриматися від поширення різних фейків, в тому числі що стосуються вакцин і боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".

Також читайте: Якщо не зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин, то Україні будуть недоступні деякі їхні види, - Степанов