Проєкт "Без цензури": Хто тут цуцик. Байден – не ворог Путіну? ВIДЕО

Чому не варто аж надто зачаровуватися словами Джо Байдена про Путіна-вбивцю? Кому насправді були адресовані ці слова американського президента? Та чому Байден не є ворогом Путіну в прямому сенсі цього слова?

Сьогодні в іронічно-дослідницькому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Як ви вже, найпевніше, в курсі, президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею". Це прозвучало у відповідь на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса. Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних із Росією, та звіту розвідки, за даними якої Кремль втручався в американські вибори.

Володимир Путін відреагував на це, скажімо так, у своєму стилі. Так, президент Росії у відповідь на слова президента США заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".

От і поговорили, правда? А тепер погляньмо серйозніше на те, хто такий Джо Байден. Як він ставився до СРСР, а потім – до Росії протягом своєї політичної кар'єри? Чого хочуть Сполучені Штати від Росії сьогодні?

Чому слова Байдена про "вбивцю" насправді були адресовані не самому Володимиру Путіну, а російським елітам? Як вони мали би на це відреагувати? Та чого насправді хоче президент США Джо Байден від Росії і світу?

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