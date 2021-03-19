Проєкт "Без цензури": Хто тут цуцик. Байден – не ворог Путіну? ВIДЕО
Чому не варто аж надто зачаровуватися словами Джо Байдена про Путіна-вбивцю? Кому насправді були адресовані ці слова американського президента? Та чому Байден не є ворогом Путіну в прямому сенсі цього слова?
Сьогодні в іронічно-дослідницькому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Як ви вже, найпевніше, в курсі, президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею". Це прозвучало у відповідь на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса. Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних із Росією, та звіту розвідки, за даними якої Кремль втручався в американські вибори.
Володимир Путін відреагував на це, скажімо так, у своєму стилі. Так, президент Росії у відповідь на слова президента США заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".
От і поговорили, правда? А тепер погляньмо серйозніше на те, хто такий Джо Байден. Як він ставився до СРСР, а потім – до Росії протягом своєї політичної кар'єри? Чого хочуть Сполучені Штати від Росії сьогодні?
Чому слова Байдена про "вбивцю" насправді були адресовані не самому Володимиру Путіну, а російським елітам? Як вони мали би на це відреагувати? Та чого насправді хоче президент США Джо Байден від Росії і світу?
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Напився абрикосівки, то або спать йди, або веди себе вічливо!
(сарказм)
https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™
Народное единство - это когда вся страна за три часа собирает миллион на снайпера, даже не спрашивая для кого.
Мистер Путин из ху!
В конце 80х лысый почти, сейчас что-то имеется. А по теме видео полностью согласен- американцы не хотят победы и развала Рашки, они хотят справедливости в мировой иерархии. "Каждый сверчок- знай свой шесток". Вот и ставят на своё место объевшегося (и потому неадекватного) забродившими яблоками медведя.
https://www.facebook.com/100007799494595/videos/2925242147745740 Бійся Байден, бійся!
как вот нам пох на Южный Судан, или племена Мгамунту-мгабанта.
и в общем то это правильно - на словах все православные, а на деле как ссудья Вовк - двуличные лицемеры
Однако оно развалилось. Развалится и параша. Только один вопрос - КОГДА?
Питерская губерния, мАсковский улус, сибир наш, материковая япония...
Жаль, в силу возраста, не пожру попкона на сием празднике. Хотя все может статься.
Ніщо не заважає тобі робити саме так