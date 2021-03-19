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Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував санкції, які РНБО ввів проти президента-втікача Віктора Януковича і його соратників.

Свою оцінку рішення РНБО Зеленський висловив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету Міністрів і Служби безпеки про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород стосовно таких осіб: Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Костянтина Затуліна, Вадима Колесніченка, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Наталії Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника, Віктора Януковича та інших - загалом 27 осіб. Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами - логічно. І дивно", - заявив президент.

Зеленський назвав логічним те, що і Україна запроваджує такі санкції і вважає дивним, що це не робили, починаючи з 2014 року.

"Також щодо останньої особи в списку - Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за час перебування президентом, буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти  президента-втікача Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, ексголовного прокурора Пшонки, колишнього міністра Табачника, олігарха Курченка та інших осіб. Всього під санкції потрапили 27 осіб.

Дивіться також: Укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави, - Данілов (виправлено)

Автор: 

Азаров Микола (1876) Зеленський Володимир (23832) санкції (11831) РНБО (2281) Янукович Віктор (10779)


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Топ коментарі
+26
Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость - Цензор.НЕТ 8953
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19.03.2021 21:04
+24
Про Портнова и Татарова не забудь.
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19.03.2021 21:06
+22
дурко
какие санкции ты можешь ввести против овоща? он в Украине? нет. ему насрать. а тебе пиар

Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость - Цензор.НЕТ 7439
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19.03.2021 21:13
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Сторінка 2 з 2
Цей божевільний жах колись вже закінчиться?! От маю дике бажання пробудитись, а того всього дурдому з тими гидкими створіннями щоб раптом не стало. Але на жаль, так не буває, то все ж таки прийдеться пережити. Боже, дай на то нам сили.
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19.03.2021 21:28 Відповісти
що це він там *********** про "дивні санкції"? Нібо досі на названих санкції не накладались... Хоча ВСІ ВОНИ були (і деякі досі є) в розшуку Інтерполу. Інша справа, що там - терміни розшуку; а також викрутаси портновських процесуальних кодексів України, відповідно до яких неможливо їх судити і тим самим продовжити розшук та санкції...
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19.03.2021 21:28 Відповісти
принижень...

Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость - Цензор.НЕТ 4762
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19.03.2021 21:31 Відповісти
не фотошоп
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19.03.2021 21:31 Відповісти
****, та дайте ж йому вже нарешті сєльоткі, твою ж мать !!!
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19.03.2021 21:31 Відповісти
Перед зеркалом і питай,чому два роки санкцій не вводив,тільки брови так загрозливо зведи і грубим голосом.
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19.03.2021 21:34 Відповісти
Кум ***** медведка при Пите расросся из фрика в Кардинала Ришелье.Ему отдали соляру,автогаз,телеканалы и партию регионов под новым названием.Это всё 2014-2019.Строго факты.Взамен будут аргументы?
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19.03.2021 21:38 Відповісти
а зачем, кому ты нужен? инфа о статках Медведчука при Порошенко и зеле есть а инете.
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19.03.2021 22:02 Відповісти
Бреши, тролль, бреши)))Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість - Цензор.НЕТ 2087
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20.03.2021 00:15 Відповісти
Что "бреши"?Что медведке при пете отдали трубопровод?А при Зеле забрали?Что он утратил сейчас статус монопольного поставщика соляры из раши? Читай: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/02/23/671287/
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20.03.2021 00:31 Відповісти
не отдали, а решение суда, не забрали , а шось провозгласили, завтра оно опять в суд побежит.
Статус монопольного поставщика ему рашка дала(а нам нужна была соляра для фронта), а сейчас труба уже пустая и твой зебил не подсуетился, где соляру будет брать и на какие шиши будет обслуживать и охранять ПУСТУЮ трубу...
А про статки упавшие при Порохе в 5 раз, и выросшие при зебиле в 21 раз чуть выше, смотри и не реви белугой!
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20.03.2021 00:39 Відповісти
При пете отдали трубу медведке,и он стал обогащаться.А при Зеле отобрали.Это ФАКТ.Хватит вилять.Это признаем?
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20.03.2021 00:44 Відповісти
Это как? В 2013 году у него было 270 млн,
в результате бешенного "обогащения" при Порошенко осталось 55 млн,
а за два зеленых года он стал миллиардером --1 миллиард200 миллионов!
Зеленые совсем без мозгов привыкли жить?
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20.03.2021 00:49 Відповісти
Давай ссылку,как он беднел при пете.Журнала Форбс.Заценим.
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20.03.2021 00:57 Відповісти
Тебя в гугле забанили? У слуг слуг нет---сам, сам и быстренько)))
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20.03.2021 01:15 Відповісти
Нет.Ты утвердаешь-тебе и ссылку давать.Ударь Форбсом.
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20.03.2021 01:17 Відповісти
Ты дурне? Форбс еще не вышел. Вышел Фокус, но тебе же без разницы?
На,дарю, читай забаненный в гугле-остальное ищи сам)))

https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627
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20.03.2021 01:31 Відповісти
Журнал Forbes дажене смог насчитвть в Медведчука и 95 млн баксов в 2020 годом... как так ? почему 95 да потому что на 100-м месте Борис Музалев (95 млн $) Розничная торговля.
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20.03.2021 09:18 Відповісти
Фокус вместо Форбса?Смешно.
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20.03.2021 16:20 Відповісти
Очень смешно, особено если учитывать, что украинский Форбс принадлежит курченко и редактором там ленка бондаренко))) смейся дальше, ватничек.
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20.03.2021 21:05 Відповісти
Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість - Цензор.НЕТ 2280
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20.03.2021 21:07 Відповісти
В общем,ожидаемо...ни о чем
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19.03.2021 21:39 Відповісти
Бедосик записал видосик.
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19.03.2021 21:42 Відповісти
Бедосик курнул айкосик
Собрал СНБОсик
Достал свой смычек рояльный
И настучал приговор реальный
Увидел он в глазике Хутина свет
А глазик тот был анальный
И озарил его план реальный
Достать этих негодников ректально
Попробовать на вкус того говна
От которого отбивается наша страна
Поможет это нам или нет
Но в этом весь наш ПреЗедент...
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20.03.2021 01:46 Відповісти
Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість - Цензор.НЕТ 4174
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19.03.2021 21:42 Відповісти
Добавилось еще одно пятничное шоу " Заседание СНБО ". Сногсшибательный эффект. Пнули "мертвую собаку", в то время, когда живые растаскивают последние куски. Они так войдут во вкус, что скоро введут санкции против Наполеона или половцев.
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19.03.2021 21:45 Відповісти
...золоті слова. Недоумки не помічають, що "живий собака", барига галапагоський, явно загулявся на волі.
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19.03.2021 21:58 Відповісти
Яку справедливість, Зєля? Олігарх Ахметов збагативсь за останній рік в три рази, а люди в три рази стали біднішими! І це все твоя работа, Зєля!
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19.03.2021 21:47 Відповісти
Які такі санкції, обурюються поросяботи? Раз св. Петро не вводив - значить не було за що.
Незабаром, недалекі дякули, почнуть вписуватись за Мертвеччука, як "нєвінна пастрадавшего", бо ж св. Петро його ні разу не чіпав. А далі - недалеко і до: нехай би вже ху_ло, аби не "Зєля"".
Від них, дякул, цілком можна таке очікувати.
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19.03.2021 21:47 Відповісти
зеля сейчас против всех чертей ,которых в Украине давно нет или уже не живые, санкции введёт. лишь бы не вспоминали о каломыйском и о вагнергейте и чтобы Байдену лапши навешать что мол "боремся с коррупцией и рашистскими чертями" изо всех сил. а между тем уже более 7 лет прошло. а чего ж сразу в 2019 сразу по прихолу на трон не начал бороться? шо опять порох заважал? те кто жили при совке помнят был такой черт -первый секретарь КПУсср щербицкий - зеля а давай и против него санкции введем! да по йух шотон давно в земле зато пересичным лапши накрутим.....
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19.03.2021 21:49 Відповісти
В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, (суд уже признал государственную измену)))касательно всех его указов за время пребывания президентом, будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", "зе не лохи" теперь будут искать в решении суда решения ,которые суд уже признал и квалифицировал их ,как государственная измена...Сказавший подобное- очень больной человек...
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19.03.2021 21:49 Відповісти
А ты не подумал о том, что рехформированный петей суд до сих пор и за пять лет его царства не вынес НИ ЕДИНОГО решения, которое могло бы железобетонно что-то отнять или запретить или взыскать в пользу УКРАИНЫ??? Петя - конкретный ПОДЕЛЬНИК
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19.03.2021 22:47 Відповісти
28 марта 2017 года Краматорский суд Донецкой области принял решение о конфискации у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов США. Как сообщил тогда генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.
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19.03.2021 23:06 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu Букви

«Володимире Олександровичу, це не ми, це не наше, це Петро Олексійович попросив потримати, чесно!»

Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість - Цензор.НЕТ 6663
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19.03.2021 21:57 Відповісти
что взять с клоуна который Овощу зад зализывал
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19.03.2021 21:58 Відповісти
То есть до сих пор эти мрази не были лишены своих званий и наград??!!!
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19.03.2021 22:01 Відповісти
А Вова не хочет "восстановить справедливость" в отношении людей, которые находятся в Украине? Ермак, Портнов, Баканов, Демченко, судья Вовк, наконец, лично Игорь Валерьевич...
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19.03.2021 22:05 Відповісти
Нужно национализировать все предприятия ,что до сих пор работают на беглых Януковича,Азарова,Клюева,курченко,Пшонки и т.д.Все эти предприятия продолжают работать на беглых казнакрадов и приносить им миллиарды доходов.Всю недвижимость тоже нужно национализировать!!!
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19.03.2021 22:06 Відповісти
Ага, взяти все і поділити.
ГАВ!
Прямо як в собачому серці.
При владі якраз Чесний Швондєр.
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20.03.2021 09:52 Відповісти
А на Беню, Дубинського і Ко слабо Гідрантові накласти санкції?

Гідрант проти них спроможний накласти тільки купу лайна у власні штанята)
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19.03.2021 22:08 Відповісти
и что мы видим Очередной видос мастера спорта по бритью груди и минни бонапартия не очём А на фоне провал с вакциной опять обезьяны лезуть на бахмутский шлях Но супер пупер вевака контуженый в Горловке прутнем Бабая минибонапартий с серванта народаОб санкциях своему кормильцу с2008 г
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19.03.2021 22:09 Відповісти
зеленый двуликий гниденыш опять делает свои финты ушами, пытаясь отвлечь от главного своими флешмобами и громкими заявлениями по всем олигархическим телеканалам - где реальные уголовные дела против адептов "рузьгемира" Медведчука, Бойка, Мураева??? Где заявление зеленого ОПУ о ситуации со "сливом" кацапам операции по "вагнеровцам" из ближайшего окружения зеленого членограя?? когда зеленый гниденыш извинится перед Народом Украины за его антиукраинские и антигосударственные пародии, которые эта зеленая мерзость успела настрогать еще до весны 2019 г.??
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19.03.2021 22:15 Відповісти
Браво!!!!!! Владимир Александрович. Главное для него сейчас не обращять внимание на всякую мерзость которая ему ставит палки в келеса и беспрдметно критекует.
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19.03.2021 22:20 Відповісти
«Критекует»))))
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19.03.2021 22:46 Відповісти
Если дело так и дальше пойдет то Зеленского мужно будет считать лучшим призедентом Украины. Вонь смердячих и тупых завистников не счет.
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19.03.2021 22:24 Відповісти
Ага, дістали з підвалу яника, про якого вже всі забули і давай його пінать. Димова завіса не більше
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19.03.2021 22:26 Відповісти
Там некоторые имели кроме наград специальные и воинские звание необходимо лишить всех званий...
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19.03.2021 22:27 Відповісти
Их бы не хило было садить по тюрьмам, но пока и так нормально.
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19.03.2021 22:32 Відповісти
После таких серьезных решений критиканы Зеленского превращаются просто в кучи д..ерьма.
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19.03.2021 22:30 Відповісти
Это с Эйфелевой башни вы рассмотрели эти кучи ? )
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19.03.2021 22:42 Відповісти
А как там преступник Коломойский себя чувствует?
Почему Медведчук против которого тоже ввели "санкции" за поддержку террористов сейчас на воле? Или сегодня в Украине терроризм уже не уголовное преступление?

Похоже что эти санкции это видимость бурной деятельности чтобы снимать видосики якобы патриоту Зеленскому. Гора родила мышь.
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19.03.2021 22:33 Відповісти
Поки Байден не зателефонує, вірити, що Зєля робить щось суттєве, не варто.
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19.03.2021 22:54 Відповісти
Подсанкционные мертвечук с козаком, дубинский с деркачем в Раде сидят, голосуют, с трибуны выступают!
Дерьмак с татаровым и шефиром страной керують!
портнов,вовк, лукаш, кивалов,ефремов, шуфрич --на воле разгуливают!

коломойский, ахметов, фирташ, мертвечук в разы обогатились при зеленом---вот какие страшные санкции!
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20.03.2021 00:22 Відповісти
Зе має йти у відставку. З цим не можна зволікати.
Зелених большевиків ми можемо не пережити.
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20.03.2021 00:26 Відповісти
ОТВЕРАЙКА !?)
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20.03.2021 01:14 Відповісти
Все соратники Яныка еще остались в Украине - это явные предатели которые работают на РФ---- Бойко, Шуфрич, НОВинский, Порнтнов, Ренат Кузьмин, Добкин, Ахметка, Королевская, Лукаш, Балицкий, Деркач...александр Ефремов, Кивалов, мэр Доброполья Андрей Аксенов и т.д.
Бери и упаковуй. А так это все профанация от Зе.
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20.03.2021 02:32 Відповісти
Если Осел так хочет справедливости , то должен написать явку с повинной , за госизмену и коррупцию в особо крупных размерах..
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20.03.2021 08:41 Відповісти
Вместо этого оно мылится на второй срок.
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20.03.2021 08:48 Відповісти
По сбитому в Иране самолету уже восстановил справедливость? Помахал руками и языком-помелом и на этом точка. Иран подтерся чмошником и забил. Ни компенсаций родственникам, ни расследования нормального. Все просрал бубачка. И так чего ни коснись - только пустые слова бла-бла-бла. Клоун ***...
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20.03.2021 08:47 Відповісти
Петруха подельников не трогал, - все по понятиям.
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20.03.2021 08:53 Відповісти
Президент Володимир Зеленський розповів, які саме санкції очікують на чиновників-втікачів часів Віктора Януковича і самого експрезидента, який нині проживає в російському Ростові.
Про це йдеться у відеозверненні президента в https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2776004659316559 Facebook .
За словами Зеленського, мова насамперед йде про блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України. Крім того, особи, які підпали під санкції, будуть позбавлені всіх державних нагород і звань.А яке майно залишилося в Україні у Януковича та його оточення?Та і чому за 7 рокув не конфісковане?
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20.03.2021 09:53 Відповісти
Татарова забыл, глупенький.
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20.03.2021 12:28 Відповісти
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