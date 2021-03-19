Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував санкції, які РНБО ввів проти президента-втікача Віктора Януковича і його соратників.

Свою оцінку рішення РНБО Зеленський висловив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету Міністрів і Служби безпеки про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород стосовно таких осіб: Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Костянтина Затуліна, Вадима Колесніченка, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Наталії Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника, Віктора Януковича та інших - загалом 27 осіб. Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами - логічно. І дивно", - заявив президент.

Зеленський назвав логічним те, що і Україна запроваджує такі санкції і вважає дивним, що це не робили, починаючи з 2014 року.

"Також щодо останньої особи в списку - Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за час перебування президентом, буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, ексголовного прокурора Пшонки, колишнього міністра Табачника, олігарха Курченка та інших осіб. Всього під санкції потрапили 27 осіб.

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